andrijk777 написав: Xenon написав:Мы продвигаемся вглубь Украины и будем продвигаться дальше. У нас стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Нам не нужно прекращение огня, – пєсков.Та вони неадеквати, чого їх слухати. Ідіоти.
Xenon написав:Мы продвигаемся вглубь Украины и будем продвигаться дальше. У нас стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Нам не нужно прекращение огня, – пєсков.
Мы продвигаемся вглубь Украины и будем продвигаться дальше. У нас стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Нам не нужно прекращение огня, – пєсков.