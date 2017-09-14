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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14174141751417614177>
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:44

  budivelnik написав:
  jump написав:росія щодня окуповує 15-20 км української землі, - Die Welt
Ми мусимо це сприймати як страшилку?
чи як досягнення?
500 000 + км2/20=25 000 днів/365=68 років....

У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:44

  Xenon написав:
Мы продвигаемся вглубь Украины и будем продвигаться дальше. У нас стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Нам не нужно прекращение огня, – пєсков.

й чим це відрізняється від заяв Гітлера з Геббельсом свого часу? все то саме 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія буде проводити дві інформаційні кампанії, щоб зламати українське суспільство.
«Росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів і паралельно інформаційно качатиме дві кампанії», — пише він.

Коваленко підкреслює, що РФ планує переконувати міжнародну аудиторію в тому, що нібито «саме Росія відкрита до перемовин і змушена воювати, бо Україна ніби хоче».

В українському суспільстві країна-терорист буде поширювати тези, що «Україна ніби не здатна захиститися і Росія здатна зруйнувати все», вимагаючи від суспільства капітуляції.

«Цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія — також. Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну Росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде»

нікому нічого не нагадує? мені так дуже. єдине тільки треба розрізнити, хто це тупо робить за гроші, хто ідейний, а хто просто корисний ідіот 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:59

  d44 написав:
  budivelnik написав:
  jump написав:росія щодня окуповує 15-20 км української землі, - Die Welt
Ми мусимо це сприймати як страшилку?
чи як досягнення?
500 000 + км2/20=25 000 днів/365=68 років....

У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить

так це по всьому фронту. й 20 км2 - це клаптик 20 на 1 км. біля Сум поки максимальний успіх - це спробу штурму Юнаківки. тому не розганяйте паніку, ДОВБНІ!
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:01

  _hunter написав:Shaman
Что именно нужно "визнайте" и кто чего "соромитися"? -- или уже что-то поменялось в процитированном? 🤔

спробуй ще раз сформулювати запитання :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:03

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:напевно треба визнати що чим довше воювати тим наші переговорні умови "покращуються".
Як на фронті так і з партнерами. Польшу, SK, USA фактично втратили, з Румунією та Молдовою пронесло завдяки адмінресурсу. До повного щастя невистачає перемоги партії Бабіша восени в Чехії та приходу до влади Фараджа з Ле Пен

Напевно треба визнати, що ти постійно пишешь про капітуляцію

ти напевно ніколи не чув термін "Cutting losses"..
Ви з шаманом і Ко під впливом ефекту Конкорда (Sunk cost fallacy)

які ти розумні слова написав :D ти хоч знаєш, що вони означають? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:07


Потужні наслідки потужної діяльності.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:16

  Letusrock написав:
  Shaman написав:чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
звідки така інфо, чи може це просто твої хотєлки? Раптом навпаки перси будуть мітингувати вимагаючи від своєї влади ядерного удару по Тель-Авіву

ось так пропагандони й паляться. чувак, термін аксіома не підходить до суспільних наук, але це майже аксіома. населення в диктатурах завжди підтримує владу й вимагає найжорсткіших мір - але рівно до того моменту, як влада не захитається. й раптом... скільки в Румунії зайняло повалення влади Чаушеску? тиждень? а останній приклад Сирія - скільки тривав наступ на Дамаск? Іран в цьому нічим не відрізняється, окрім цього середньовічного мракобісся.

й ще трохи фактів. іранець - це щось на кшталт радянська людина. перси - 50%, азербайджанці - 25%, курди - 7%. особливо напевне весело живеться курдам, які ще до того й не шііти. тому гадаю оце мракобісся багато кому набридло, особливо освіченним жінкам (для Banderlogа - це нонсенс :D )
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:38

  Shaman написав:
  _hunter написав:Shaman
Что именно нужно "визнайте" и кто чего "соромитися"? -- или уже что-то поменялось в процитированном? 🤔

спробуй ще раз сформулювати запитання :oops:

Та не вопрос: напиши внятно, что сказать хотел-то.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:39

  Shaman написав:нікому нічого не нагадує?

нагадує. "не смотрите вверх" (с). Вообще не смотрите - это опасно. :wink:
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