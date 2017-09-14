«Росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів і паралельно інформаційно качатиме дві кампанії», — пише він.
Коваленко підкреслює, що РФ планує переконувати міжнародну аудиторію в тому, що нібито «саме Росія відкрита до перемовин і змушена воювати, бо Україна ніби хоче».
В українському суспільстві країна-терорист буде поширювати тези, що «Україна ніби не здатна захиститися і Росія здатна зруйнувати все», вимагаючи від суспільства капітуляції.
«Цей тиск треба буде витримати, воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія — також. Але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну Росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде»
нікому нічого не нагадує? мені так дуже. єдине тільки треба розрізнити, хто це тупо робить за гроші, хто ідейний, а хто просто корисний ідіот
Letusrock написав:напевно треба визнати що чим довше воювати тим наші переговорні умови "покращуються". Як на фронті так і з партнерами. Польшу, SK, USA фактично втратили, з Румунією та Молдовою пронесло завдяки адмінресурсу. До повного щастя невистачає перемоги партії Бабіша восени в Чехії та приходу до влади Фараджа з Ле Пен
Напевно треба визнати, що ти постійно пишешь про капітуляцію
ти напевно ніколи не чув термін "Cutting losses".. Ви з шаманом і Ко під впливом ефекту Конкорда (Sunk cost fallacy)
які ти розумні слова написав ти хоч знаєш, що вони означають?
Shaman написав:чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
звідки така інфо, чи може це просто твої хотєлки? Раптом навпаки перси будуть мітингувати вимагаючи від своєї влади ядерного удару по Тель-Авіву
ось так пропагандони й паляться. чувак, термін аксіома не підходить до суспільних наук, але це майже аксіома. населення в диктатурах завжди підтримує владу й вимагає найжорсткіших мір - але рівно до того моменту, як влада не захитається. й раптом... скільки в Румунії зайняло повалення влади Чаушеску? тиждень? а останній приклад Сирія - скільки тривав наступ на Дамаск? Іран в цьому нічим не відрізняється, окрім цього середньовічного мракобісся.
й ще трохи фактів. іранець - це щось на кшталт радянська людина. перси - 50%, азербайджанці - 25%, курди - 7%. особливо напевне весело живеться курдам, які ще до того й не шііти. тому гадаю оце мракобісся багато кому набридло, особливо освіченним жінкам (для Banderlogа - це нонсенс )