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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14174141751417614177
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:42

  Shaman написав:
  d44 написав:
  jump написав:росія щодня окуповує 15-20 км української землі, - Die Welt

У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить

так це по всьому фронту. й 20 км2 - це клаптик 20 на 1 км. біля Сум поки максимальний успіх - це спробу штурму Юнаківки. тому не розганяйте паніку, ДОВБНІ!

Вернемся к этому посту через месяц?..
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все уже слышали разговор, как военные устраивают депутатов типа службовцями для имиджа и выплат?
И они мне тут рассказывают что я должен что-то родине
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:44

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
звідки така інфо, чи може це просто твої хотєлки? Раптом навпаки перси будуть мітингувати вимагаючи від своєї влади ядерного удару по Тель-Авіву

термін аксіома не підходить до суспільних наук, але це майже аксіома. населення в диктатурах завжди підтримує владу й вимагає найжорсткіших мір - але рівно до того моменту, як влада не захитається. й раптом...

73% :roll:
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