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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:42
Shaman написав: d44 написав: jump написав:
росія щодня окуповує 15-20 км української землі, - Die Welt
У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить
так це по всьому фронту. й 20 км2 - це клаптик 20 на 1 км. біля Сум поки
максимальний успіх - це спробу штурму Юнаківки. тому не розганяйте паніку, ДОВБНІ!
Вернемся к этому посту через месяц?..
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:42
Все уже слышали разговор, как военные устраивают депутатов типа службовцями для имиджа и выплат?
И они мне тут рассказывают что я должен что-то родине
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:44
Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав:
чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
звідки така інфо, чи може це просто твої хотєлки? Раптом навпаки перси будуть мітингувати
вимагаючи від своєї влади ядерного удару по Тель-Авіву
термін аксіома не підходить до суспільних наук, але це майже аксіома. населення в диктатурах завжди підтримує владу й вимагає найжорсткіших мір
- але рівно до того моменту, як влада не захитається. й раптом...
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