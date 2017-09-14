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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14175141761417714178>
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:42

  Shaman написав:
  d44 написав:
  jump написав:росія щодня окуповує 15-20 км української землі, - Die Welt

У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить

так це по всьому фронту. й 20 км2 - це клаптик 20 на 1 км. біля Сум поки максимальний успіх - це спробу штурму Юнаківки. тому не розганяйте паніку, ДОВБНІ!

Вернемся к этому посту через месяц?..
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все уже слышали разговор, как военные устраивают депутатов типа службовцями для имиджа и выплат?
И они мне тут рассказывают что я должен что-то родине
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 22:44

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:чи навпаки в персів є шанс покатати своїх диктаторів на тросах?
звідки така інфо, чи може це просто твої хотєлки? Раптом навпаки перси будуть мітингувати вимагаючи від своєї влади ядерного удару по Тель-Авіву

термін аксіома не підходить до суспільних наук, але це майже аксіома. населення в диктатурах завжди підтримує владу й вимагає найжорсткіших мір - але рівно до того моменту, як влада не захитається. й раптом...

73% :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 00:07

росія пропонує Україні провести наступний раунд переговорів у Стамбулі 22 червня, - Нєбєнця

Військовий злочинець при ООН додав, "москва передала Києву найкращу пропозицію щодо миру і радить її прийняти".
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 06:30

  Shaman написав:
чи навпаки в персів є шанс покат тому гадаю оце мракобісся багато кому набридло, особливо освіченним жінкам (для Banderlogа - це нонсенс :D )
і неосвіченим теж, вони хотять носити кружевні трусіки бо дєвочкі. :lol: шо там Шаман з свободними освіченмими женщінами востока в афгані? Мітингують?) В них ж приклад на очах?
В іраку скинули диктатора, і в сирії, і в лівії зара там всі в кружевних.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 07:32

  d44 написав:
  budivelnik написав:
  jump написав:росія щодня окуповує 15-20 км української землі, - Die Welt
Ми мусимо це сприймати як страшилку?
чи як досягнення?
500 000 + км2/20=25 000 днів/365=68 років....

У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить

Високу імовірність значного прискорення просування ворога у результаті виснаження ЗСУ, необучаємості зевлади щодо форитфікацій та всього іншого ніхто навіть не розглядає.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 08:18

  d44 написав:
  budivelnik написав:
  jump написав:росія щодня окуповує 15-20 км української землі, - Die Welt
Ми мусимо це сприймати як страшилку?
чи як досягнення?
500 000 + км2/20=25 000 днів/365=68 років....

У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить

Але для d44 час взяти до рук зброю не настав? Невже чекаєте львівський десант під Сумами, щоб вас рятувати?
Хоча в Стамбулі є криївка, там тіснувато, бо 120-кг офіцер з Дніпра (куди ворог теж свій ніс хоче засунути) вже там переховується, але в тісноті, та не в абідє)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 10:41

  Schmit написав:
  d44 написав:
  budivelnik написав:Ми мусимо це сприймати як страшилку?
чи як досягнення?
500 000 + км2/20=25 000 днів/365=68 років....
У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить
Високу імовірність значного прискорення просування ворога у результаті виснаження ЗСУ, необучаємості зевлади щодо форитфікацій та всього іншого ніхто навіть не розглядає.
Тобто
виснажується тільки ЗСУ
а педерація цвіте і процвітає... і навіть не використовує осликів для логістики
а танки і бмп заховало і не показує що вЯлІкАя може атакувати виключно живим мясом(яке після атаки переходить в категорію міндобрива...)


Як приклад дикого виснаження ЗСУ і вялікого набирання сил
Наші втрати за 1200+ днів війни- 100 000км2
100 000/1200=85км2 в день...
То чому впало в 4 рази а не зросло ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 11:01

  Hotab написав:
  d44 написав:У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить

Але для d44 час взяти до рук зброю не настав? Невже чекаєте львівський десант під Сумами, щоб вас рятувати?

Тепер доводиться стримувати людьми (!), а не оборонними спорудами: фортифікації на кордоні Сумщини можна було будувати ще рік тому, — Deepstate (https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... ign=social)

Но во всем виноват d44 - потому, что в окоп никак лезть не хочет... :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 11:06

*З - Зеркало...
Песков (про РФ): "... у нас сейчас есть стратегическое преимущество... Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем дальше. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться"...
Трамп (про Израиль): "Я думаю, такой запрос (об остановке и мире) сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать, чем если кто-то не побеждает"...
Израиль: "Мы должны действовать на упреждение, чтобы устранить экзистенциальную угрозу"... (С)

Дзеркало, як мінімум, на словах.
_____________________________

Напрямок зміни - замість польового Драпатого схоже більше адміністративщик:
*Призначення Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ означає, що президент Володимир Зеленський прагне реформувати адміністративний напрямок у керівництві Збройними силами та покращити мобілізацію на тлі російського літнього наступу. Про це пише Financial Times.
Раніше Шаповалов відповідав за координацію співпраці із західними союзниками України*
https://varta1.com.ua/news/novyy-komand ... 96502.html
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