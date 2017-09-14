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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1417614177141781417914180>
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 11:34

від "ракет лишилось на 2-3 обстріли" до...

❗️🤘 росія накопичила понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали" - ГУР

Наразі основні запаси ракет РФ становлять:

🔻до 500 балістичних ракет "Іскандер-М";
🔻до 300 крилатих ракет "Іскандер-К";
🔻до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
🔻до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;
🔻понад 400 крилатих ракет "Калібр";
🔻до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;
🔻до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

Крім того, на озброєнні РФ тисячі Shahed-136 та їхніх імітаторів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 12:36

А це вже крок після перевороту думок©))

  Xenon написав:від "ракет лишилось на 2-3 обстріли" до...

❗️🤘 росія накопичила понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали" - ГУР

Наразі основні запаси ракет РФ становлять:

🔻до 500 балістичних ракет "Іскандер-М";
🔻до 300 крилатих ракет "Іскандер-К";
🔻до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
🔻до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;
🔻понад 400 крилатих ракет "Калібр";
🔻до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;
🔻до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

Крім того, на озброєнні РФ тисячі Shahed-136 та їхніх імітаторів.

Тюююююю, і це все? :mrgreen:
Максимум до кінця року закінчаться!
А там і економіка їхня загнеся!
Денік вже не заходить сюди підтвердити цю інформацію?
Ні?
А може ще хтось підтвердить це?
Ні?
Як так?©

А там і нафта пА40, чи пА20?
Ні?
А чому вже ні?
А як так?©

Чи все це буде, але трохи папіжжже?
Так років за 10-20-30...

Лише трошки терпіння, так? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 12:54

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  d44 написав:У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить

Але для d44 час взяти до рук зброю не настав? Невже чекаєте львівський десант під Сумами, щоб вас рятувати?

Тепер доводиться стримувати людьми (!), а не оборонними спорудами: фортифікації на кордоні Сумщини можна було будувати ще рік тому, — Deepstate (https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... ign=social)

Но во всем виноват d44 - потому, что в окоп никак лезть не хочет... :roll:

Лише з того моменту, як йому починають не подобатись діії ЗСУ (ходять вдень каву пʼють по Сумам) по порятунку його дупці.
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:00

Бачу чоловіка призовного віку біля кордону — викликаю групу реагування, — операторка БПЛА



Єдина у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України операторка БПЛА Анастасія Совенко щодня виходить на позицію для виявляння порушників на кордоні.

Вінничанка Анастасія Совенко вже 1,5 року служить операторкою безпілотників у Могилів-Подільському прикордонному загоні

Як розповіла прикордонниця, безпілотник вона підіймає у повітря кожні 30-40 хвилин, тобто 15-18 разів за зміну.

"В мене є певна ділянка, за яку я відповідаю. І на 12 годин — це моя територія, яку я оберігаю з повітря", — розповідає прикордонниця.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/711 ... ya-kordonu

як вона засинає? що у таких...із совістю? :shock:
і скільки брудних баксів платять за кожного бідолаху :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:04

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Але для d44 час взяти до рук зброю не настав? Невже чекаєте львівський десант під Сумами, щоб вас рятувати?

Тепер доводиться стримувати людьми (!), а не оборонними спорудами: фортифікації на кордоні Сумщини можна було будувати ще рік тому, — Deepstate (https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... ign=social)

Но во всем виноват d44 - потому, что в окоп никак лезть не хочет... :roll:

Лише з того моменту, як йому починають не подобатись діії ЗСУ (ходять вдень каву пʼють по Сумам) по порятунку його дупці.

Т.е. это d44 должен был всей той кофепьющей толпе отдать приказ идти Сумы укреплять? 🤔 - а нафига в этой структуре ВГК? 🙄
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:08

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:напевно треба визнати що чим довше воювати тим наші переговорні умови "покращуються".
Як на фронті так і з партнерами. Польшу, SK, USA фактично втратили, з Румунією та Молдовою пронесло завдяки адмінресурсу. До повного щастя невистачає перемоги партії Бабіша восени в Чехії та приходу до влади Фараджа з Ле Пен

Напевно треба визнати, що ти постійно пишешь про капітуляцію

ти напевно ніколи не чув термін "Cutting losses"..
Ви з шаманом і Ко під впливом ефекту Конкорда (Sunk cost fallacy)

Вумні терміни ти писати вмієшь, але не розумієшь їх значення ... )

Ще ти не можешь відповісти на просте питання - чи хоче Путін зупинити війну ?

За тебе відповідає сам Путін

Путин ответил, какие территории Россия считает "своими" (видео)
Российскими являются все территории, на которые ступила нога российского оккупанта, заявил кремлевский правитель Путин.

На Петербургском международном экономическом форуме его спросили, куда может дойти захватническая армия Российской Федерации в Украине. Он ответил, что считает украинцев и русских "одним народом", а в этом смысле вся Украина "наша":

"Есть такое старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то - наше".


То що там з "Cutting losses" ? )

Хоч зараз прочитати та зрозуміти зможешь ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин наконец показал свое истинное отношение к Трампу, - Sky News
Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме высказал свои самые агрессивные комментарии по поводу Украины за очень долгое время. Как пишет Sky News, этим он продемонстрировал свое настоящее отношение к миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа.

Так, он заявил, что считает россиян и украинцев одним народом, и что "вся Украина принадлежит нам". Как отмечает издание, эти комментарии стали неожиданностью, поскольку резко контрастируют с недавней риторикой Кремля.

С тех пор как Дональд Трамп начал продвигать мирное соглашение, Москва приняла более мягкий, примирительный тон — в явной попытке показать Вашингтону, что она заинтересована в урегулировании.
Видео дня

Но в последних заявлениях путина не прослеживалось признаков подобной риторики – скорее наоборот. Путин даже впервые за несколько месяцев пригрозил ядерным ударом по Украине.

"Это выглядело как намеренное послание Владимира Путина о том, что, несмотря на мирные переговоры, Россия не намерена отступать ни на поле боя, ни за столом переговоров. Я думаю, это показывает, что Москва не слишком беспокоится о том, чтобы расстроить Дональда Трампа", - пишет автор статьи Айвор Беннетт.

Он отмечает, что Трамп, по всей видимости, дистанцировался от попыток посредничества в конфликте, при этом по-прежнему стремится к более теплым отношениям с Москвой.

Поэтому комментарии Путина показывают, насколько он уверен в том, что все идет по его плану, отмечает журналист.

Я уже ранее писал, что это дипломатическая победа Путина не результат его способностей, а результат сцикливости Трампа, который подострастно стелится перед Путиным

И я писал, что такое поведение Трампа Путин, как гебист, использует по полной программе

Молодец Донни ... железные копыта ... железные копыта сцикливого бегства ...

Путин требует от Украины признать "референдумы" в четырех областях под угрозой новой войны
Российский глава Владимир Путин настаивает на признании Украиной результатов "референдумов", проведенных в четырех областях, которые Россия незаконно объявила своими. При этом он пригрозил, что в ином случае "вероятно возобновление вооруженного конфликта". Такие заяления он сделал в интервью Sky News Arabia.

Кроме того, Путин заявил, что условиями для прекращения войны является нейтралитет Украины и прекращение любых шагов по присоединению к иностранным союзам, особенно военным. Он также подчеркнул необходимость не вооружать Украину ядерным оружием.

Он также требует от Украины "обеспечения прав русскоязычных и пророссийских жителей".


"Мы не знаем чего хочет Путин, поэтому нужны переговоры" (с) ЛАД и прочие хомячки

Сколько раз им Путин должен сказать, чтобы они наконец-то узнали.

[sarcasm on]
Или они всё знают и прикидываются дурачками .... не может такого быть ...
[/sarcasm off]
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:20

  Успіх написав:Тюююююю, і це все? :mrgreen:
Максимум до кінця року закінчаться!
А там і економіка їхня загнеся!
Денік вже не заходить сюди підтвердити цю інформацію?
Ні?
А може ще хтось підтвердить це?
Ні?
Як так?©

А там і нафта пА40, чи пА20?
Ні?
А чому вже ні?
А як так?©

Чи все це буде, але трохи папіжжже?
Так років за 10-20-30...

Лише трошки терпіння, так? :mrgreen:


ціла оон стурбувалась :oops:

Рада Безпеки ООН обговорила ескалацію війни в Україні
і навіть спромоглась щось вичавити :lol:

На завершення Восорну закликала Раду Безпеки ООН:

Захищати цивільне населення
Гарантувати безпечний доступ до гуманітарної допомоги
Забезпечити сталу фінансову підтримку
https://suspilne.media/1048043-rada-bez ... v-ukraini/

ЄС відмовився від плану зниження граничної ціни на російську нафту до $45 — Bloomberg


Темпи наступу РФ зростають: ЗСУ не встигають знищувати стільки, скільки Росія готова втратити — аналітики

Російські війська продовжують нарощувати темпи наступу на сході та півночі України. Лише в травні цього року армія РФ окупувала близько 450 квадратних кілометрів української території — це найвищий показник за п’ять місяців 2025 року.

За підрахунками OSINT-проєкту DeepState, від початку року загальна площа територій, які тимчасово перейшли під контроль росіян, сягнула майже 1300 квадратних кілометрів. Для порівняння: у квітні загарбникам вдалося просунутися на 175 км², тоді як у травні цей показник зріс у понад 2,5 раза.

Станом на середину червня, за два тижні після початку літа, російські війська вже просунулися ще на понад 250 квадратних кілометрів. Ці темпи свідчать про те, що окупаційне командування прагне закріпити перевагу на обраних напрямках, попри значні втрати у живій силі й техніці.
https://zn.ua/ukr/war/tempi-nastupu-rf- ... itiki.html

хоча деякі нафронтики кажуть, що ті км - це дурниці, немає чим перейматись :oops:
Востаннє редагувалось jump в Суб 21 чер, 2025 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:27

_hunter

Т.е. это d44 должен был всей той кофепьющей толпе отдать приказ идти Сумы укреплять?



Він на накази ще не доріс. А виконувати їх міг би . Якщо він невдоволений діями ЗСУ, там пиймають 24/7 щоб показати як треба.
Hotab
 
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