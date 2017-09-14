Додано: Суб 21 чер, 2025 14:36

Успіх написав: Xenon написав: від "ракет лишилось на 2-3 обстріли" до...



❗️🤘 росія накопичила понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали" - ГУР



Наразі основні запаси ракет РФ становлять:



🔻до 500 балістичних ракет "Іскандер-М";

🔻до 300 крилатих ракет "Іскандер-К";

🔻до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;

🔻до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;

🔻понад 400 крилатих ракет "Калібр";

🔻до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;

🔻до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.



Крім того, на озброєнні РФ тисячі Shahed-136 та їхніх імітаторів. від "ракет лишилось на 2-3 обстріли" до...

Тюююююю, і це все?

Максимум до кінця року закінчаться!

А там і економіка їхня загнеся!

Денік вже не заходить сюди підтвердити цю інформацію?

Ні?

А може ще хтось підтвердить це?

Ні?

Як так?©



А там і нафта пА40, чи пА20?

Ні?

А чому вже ні?

А як так?©



Чи все це буде, але трохи папіжжже?

Так років за 10-20-30...



Лише трошки терпіння, так? Тюююююю, і це все?Максимум до кінця року закінчаться!А там і економіка їхня загнеся!Денік вже не заходить сюди підтвердити цю інформацію?Ні?А може ще хтось підтвердить це?Ні?Як так?©А там і нафта пА40, чи пА20?Ні?А чому вже ні?А як так?©Чи все це буде, але трохи папіжжже?Так років за 10-20-30...Лише трошки терпіння, так?

Денік правий. Рфії капут.Тільки не так швидко, як він гадав.І проблема - да, в ціні, яку вспіє сплатить до того часу Україна.Це база... Кожний абзац - фундамент. Багато букофф, але воно того вартує:*Читаю в том числе и аналитику с РФ...Ну что сказать... до них тоже доперло, что 35 лет (и особенно при Пу) РФ занималась ИММИТАЦИЕЙ "дружественной политики" на постсоветском пространстве, а ее "элиты" лишь осваивали бабло на эту тему и писали отчеты...Для этого было создано множество "дихотомий" по типу Сурков-Порошенко... "Русский мир вс укронацики"... одни демострировали для отчетности продвижение идей РФ в чуждой среде, а вторые борьбу...Туда сюда обратно и ярдику приятно...Для фиксации "войнушки" дихотомий - бухнули бабла в агрессивную пропаганду ненависти в РФ...По итогу - мордой в салат при попытке взятия всей Украины...Оказалось та же херь по всем странам СНГ...Они гладят медведя по шерсти... дают путинским элитам нажиться на смыве бабла на бредовую пропаганду... те формируют мнение у Кремля, что все идет по плану... а те в своих странах потихоньку деконструируют всю русскую матрицу, заменяя ее на западную... при этом доя РФ на все...Осознание пришло... но... СЛИШКОМ поздно...а) Нет в РФ иных элит, способных грамотно выстроить НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ связи... Есть только жулье...б) Война против Украины сорвала множество масок и поставила ВСЕХ в стойло пропаганды ненависти и силы... Что естественно поставило крест на мечтах о мягкой силе...Попытка "очухаться" уже НЕ возможна... ибо все ресурсы ушли на войну против Украины...Попытка потом "залюбить" и Украину и всех - истощит РФ в ноль и взорвет... Пат.Значит война против Украины лишь зафиксирует утрату РФ своего влияния на СНГ... Но еще пол поколения и все бахнет одномоментно...А это как раз "подбрюшье" РФ... ЦА и Кавказ...И нет... это сделали не элиты Ельцина... те как раз грамотно играли... это сделали элиты Путина... Сурковы и ко... сотни "аналитических центров" и "домов дрючьбы"... куча НГО приправительственных, что изображали идиотизм "маршей" и прочих митингов по 100 калек и 300 флагов... на смех в тех странах и для отчетности Кремлю...Элиты Путина сделали ВСЕ... чтобы любое прорусское было маргинальным, агрессивным, тупым и смешным... При чем за деньги Кремля...Рад, что протрезвление пришло к ним на том этапе, когда уже пройдена черта...Дальше будет по Перфокарте...Еще пол поколения... и ЦА сбросит маски... и тогда РФ увидит голое подбрюшье...Сожрав поля вокруг... зверь начнет пожирать себя... Тогда тема с внешней станет внутренней... ибо внутри РФ такая "сшитая покрывала" как и радиус вовне...Когда завершится процесс деинсталяции РФ по периметру - он НЕИЗБЕЖНО войдет вовнутрь...Тогда и начнется...Математика гласит, что нужно свести фокус этого пика в фокусом экономической рецессии и соцуиально-политического напряжения...Это вполне реализуемо...И капсуль!Нужно свести воедино Сирию, Иран и Кавказ... Тут особая роль Турции и некоторых монархий БВ... которые осуществляют идеолого-религиозный контроль над Кавказом и не только...А монархии там откель? А... из Британии и США... И заметьте... Восток - дело тонкое... чем крепче объятия тем надежней ножи в спине...Ну что сказать...Перфокарта передает привет Москве.Ненависть и жадность ВСЕГДА пожирает своих носителей...Но есть и благая весть... правящим элитам в РФ... та РФ так же "люба" як собака палці... )))* (С)