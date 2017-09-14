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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14177141781417914180
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:00

  unicdima написав: Ще один підар показав своє гниле нутро.

Очі протирай інколи, бо мариться.
Сам такий.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:04

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:04

  detroytred написав:
  stm написав:Два пенсіонера,jump detroytred з яких користі ПДВ від комунальних (і то не факт, можуть бути на субсидії) і їжі незадоволені молодою дівчиною з дроном, яка захищає кордони, і робить це добре, і має дивитися як із бюджета нараховують пенсії цим двом добням які її критикують...

Не гальмуй, ти, як завжди, не врахувала нюанс - в цей час, коли люди тікають з нутря, то така робота грає іншими відтінками.

До пенсій та громадянка не має відношення.

Добня це ти. Яка визначає користь людей. Дуй в совдеп.

Пенсіонер detroytred і довбень jump дуже корисні кожноденними копіпастами. Дівчина має функціональні обов'язки контролювати дроном територію держави Україна. Вона це робить дуже гарно. Вона молода, активна і перспективна. Також потейціно мати 1-2 дітей. Яку критикують ці двоє на пенсії. Чуваки до віку немає наразі поваги за замовчуванням. Ви оба ніх не значите, на вас або стартують як я зараз, або просто дивляться як на добнів мовчки. Ви - баласт.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:07

  Schmit написав:

у порохатих черговий висер від чергового ждуна. Дивлюся всі підари-ждуни блогери на пайці у Жмурука.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, передані як українські загиблі військові, – це "русскіє".

Пряма мова Зеленського: "Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами.

Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості".
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:11

  stm написав:Пенсіонер detroytred і довбень jump дуже корисні кожноденними копіпастами. Дівчина має функціональні обов'язки контролювати дроном територію держави Україна. Вона це робить дуже гарно. Вона молода, активна і перспективна. Також потейціно мати 1-2 дітей. Яку критикують ці двоє на пенсії. Чуваки до віку немає наразі поваги за замовчуванням. Ви оба ніх не значите, на вас або стартують як я зараз, або просто дивляться як на добнів мовчки. Ви - баласт.

Не підмінюй. За захист кордону їй та всім іншим прикордонникам шана.
За дітей теж. Предметом було інше.
Невдоволення було суто до нього.

Не переймайся, станеш баластом і ти.
А поки є право та можливість виказувати своє бачення незалежно від користі та будь-чого іншого, то виказую. Добвня ти рефлексуєш. Голосно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Журнашлюх з української правди не запросили на зустріч Президента з журналістами, у журнашлюх істерика :D
сподіваюсь далі буде цікавіше.
unicdima
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