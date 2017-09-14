Очі протирай інколи, бо мариться.
Сам такий.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 15:00
Додано: Суб 21 чер, 2025 15:04
Пенсіонер detroytred і довбень jump дуже корисні кожноденними копіпастами. Дівчина має функціональні обов'язки контролювати дроном територію держави Україна. Вона це робить дуже гарно. Вона молода, активна і перспективна. Також потейціно мати 1-2 дітей. Яку критикують ці двоє на пенсії. Чуваки до віку немає наразі поваги за замовчуванням. Ви оба ніх не значите, на вас або стартують як я зараз, або просто дивляться як на добнів мовчки. Ви - баласт.
Додано: Суб 21 чер, 2025 15:07
Додано: Суб 21 чер, 2025 15:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, передані як українські загиблі військові, – це "русскіє".
Пряма мова Зеленського: "Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами.
Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості".
Додано: Суб 21 чер, 2025 15:11
Не підмінюй. За захист кордону їй та всім іншим прикордонникам шана.
За дітей теж. Предметом було інше.
Невдоволення було суто до нього.
Не переймайся, станеш баластом і ти.
А поки є право та можливість виказувати своє бачення незалежно від користі та будь-чого іншого, то виказую. Добвня ти рефлексуєш. Голосно.
Додано: Суб 21 чер, 2025 15:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Журнашлюх з української правди не запросили на зустріч Президента з журналістами, у журнашлюх істерика
сподіваюсь далі буде цікавіше.
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