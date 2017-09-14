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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1417714178141791418014181 ... 14183>
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 13:46

  Hotab написав:_hunter

Т.е. это d44 должен был всей той кофепьющей толпе отдать приказ идти Сумы укреплять?



Він на накази ще не доріс. А виконувати їх міг би . Якщо він невдоволений діями ЗСУ, там пиймають 24/7 щоб показати як треба.

Ну т.е. проблема таки не в d44? :lol:
А "показати як треба" там не нужно. Там - еще год разад (DeepState) нужно было начинать хоть как-то...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 14:21

  jump написав:Бачу чоловіка призовного віку біля кордону — викликаю групу реагування, — операторка БПЛА



Єдина у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України операторка БПЛА Анастасія Совенко щодня виходить на позицію для виявляння порушників на кордоні.

Вінничанка Анастасія Совенко вже 1,5 року служить операторкою безпілотників у Могилів-Подільському прикордонному загоні

Як розповіла прикордонниця, безпілотник вона підіймає у повітря кожні 30-40 хвилин, тобто 15-18 разів за зміну.

"В мене є певна ділянка, за яку я відповідаю. І на 12 годин — це моя територія, яку я оберігаю з повітря", — розповідає прикордонниця.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/711 ... ya-kordonu

як вона засинає? що у таких...із совістю? :shock:
і скільки брудних баксів платять за кожного бідолаху :shock:


*Я думал, что охрана границы - это от ВНЕШНИХ врагов...
Ибо охрана границы от ВНУТРЕННИХ "врагов народа" - это было при СССР...
Не думал, что через 35 лет... родится поколение в независимой Украине, которое "Декоммунизировавшись" будет охранять границу от собственных Граждан...
И гордиться этим... как комсомольцы при СССР... * (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 14:36

  Успіх написав:
  Xenon написав:від "ракет лишилось на 2-3 обстріли" до...

❗️🤘 росія накопичила понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали" - ГУР

Наразі основні запаси ракет РФ становлять:

🔻до 500 балістичних ракет "Іскандер-М";
🔻до 300 крилатих ракет "Іскандер-К";
🔻до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
🔻до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;
🔻понад 400 крилатих ракет "Калібр";
🔻до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;
🔻до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

Крім того, на озброєнні РФ тисячі Shahed-136 та їхніх імітаторів.

Тюююююю, і це все? :mrgreen:
Максимум до кінця року закінчаться!
А там і економіка їхня загнеся!
Денік вже не заходить сюди підтвердити цю інформацію?
Ні?
А може ще хтось підтвердить це?
Ні?
Як так?©

А там і нафта пА40, чи пА20?
Ні?
А чому вже ні?
А як так?©

Чи все це буде, але трохи папіжжже?
Так років за 10-20-30...

Лише трошки терпіння, так? :mrgreen:

Денік правий. Рфії капут.
Тільки не так швидко, як він гадав.
І проблема - да, в ціні, яку вспіє сплатить до того часу Україна.

Це база... Кожний абзац - фундамент. Багато букофф, але воно того вартує:

*Читаю в том числе и аналитику с РФ...
Ну что сказать... до них тоже доперло, что 35 лет (и особенно при Пу) РФ занималась ИММИТАЦИЕЙ "дружественной политики" на постсоветском пространстве, а ее "элиты" лишь осваивали бабло на эту тему и писали отчеты...
Для этого было создано множество "дихотомий" по типу Сурков-Порошенко... "Русский мир вс укронацики"... одни демострировали для отчетности продвижение идей РФ в чуждой среде, а вторые борьбу...
Туда сюда обратно и ярдику приятно...

Для фиксации "войнушки" дихотомий - бухнули бабла в агрессивную пропаганду ненависти в РФ...
По итогу - мордой в салат при попытке взятия всей Украины...
Оказалось та же херь по всем странам СНГ...
Они гладят медведя по шерсти... дают путинским элитам нажиться на смыве бабла на бредовую пропаганду... те формируют мнение у Кремля, что все идет по плану... а те в своих странах потихоньку деконструируют всю русскую матрицу, заменяя ее на западную... при этом доя РФ на все...

Осознание пришло... но... СЛИШКОМ поздно...
а) Нет в РФ иных элит, способных грамотно выстроить НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ связи... Есть только жулье...
б) Война против Украины сорвала множество масок и поставила ВСЕХ в стойло пропаганды ненависти и силы... Что естественно поставило крест на мечтах о мягкой силе...

Попытка "очухаться" уже НЕ возможна... ибо все ресурсы ушли на войну против Украины...
Попытка потом "залюбить" и Украину и всех - истощит РФ в ноль и взорвет... Пат.
Значит война против Украины лишь зафиксирует утрату РФ своего влияния на СНГ... Но еще пол поколения и все бахнет одномоментно...
А это как раз "подбрюшье" РФ... ЦА и Кавказ...

И нет... это сделали не элиты Ельцина... те как раз грамотно играли... это сделали элиты Путина... Сурковы и ко... сотни "аналитических центров" и "домов дрючьбы"... куча НГО приправительственных, что изображали идиотизм "маршей" и прочих митингов по 100 калек и 300 флагов... на смех в тех странах и для отчетности Кремлю...
Элиты Путина сделали ВСЕ... чтобы любое прорусское было маргинальным, агрессивным, тупым и смешным... При чем за деньги Кремля...

Рад, что протрезвление пришло к ним на том этапе, когда уже пройдена черта...
Дальше будет по Перфокарте...
Еще пол поколения... и ЦА сбросит маски... и тогда РФ увидит голое подбрюшье...
Сожрав поля вокруг... зверь начнет пожирать себя... Тогда тема с внешней станет внутренней... ибо внутри РФ такая "сшитая покрывала" как и радиус вовне...

Когда завершится процесс деинсталяции РФ по периметру - он НЕИЗБЕЖНО войдет вовнутрь...
Тогда и начнется...
Математика гласит, что нужно свести фокус этого пика в фокусом экономической рецессии и соцуиально-политического напряжения...
Это вполне реализуемо...
И капсуль!
Нужно свести воедино Сирию, Иран и Кавказ... Тут особая роль Турции и некоторых монархий БВ... которые осуществляют идеолого-религиозный контроль над Кавказом и не только...
А монархии там откель? А... из Британии и США... И заметьте... Восток - дело тонкое... чем крепче объятия тем надежней ножи в спине...

Ну что сказать...
Перфокарта передает привет Москве.
Ненависть и жадность ВСЕГДА пожирает своих носителей...
Но есть и благая весть... правящим элитам в РФ... та РФ так же "люба" як собака палці... )))* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 14:58

  stm написав:Два пенсіонера,jump detroytred з яких користі ПДВ від комунальних (і то не факт, можуть бути на субсидії) і їжі незадоволені молодою дівчиною з дроном, яка захищає кордони, і робить це добре, і має дивитися як із бюджета нараховують пенсії цим двом добням які її критикують...

Не гальмуй, ти, як завжди, не врахувала нюанс - в цей час, коли люди тікають з нутря, то така робота грає іншими відтінками.

До пенсій та громадянка не має відношення.

Добня це ти. Яка визначає користь людей. Дуй в совдеп.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:00

  unicdima написав: Ще один підар показав своє гниле нутро.

Очі протирай інколи, бо мариться.
Сам такий.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:04

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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:04

  detroytred написав:
  stm написав:Два пенсіонера,jump detroytred з яких користі ПДВ від комунальних (і то не факт, можуть бути на субсидії) і їжі незадоволені молодою дівчиною з дроном, яка захищає кордони, і робить це добре, і має дивитися як із бюджета нараховують пенсії цим двом добням які її критикують...

Не гальмуй, ти, як завжди, не врахувала нюанс - в цей час, коли люди тікають з нутря, то така робота грає іншими відтінками.

До пенсій та громадянка не має відношення.

Добня це ти. Яка визначає користь людей. Дуй в совдеп.

Пенсіонер detroytred і довбень jump дуже корисні кожноденними копіпастами. Дівчина має функціональні обов'язки контролювати дроном територію держави Україна. Вона це робить дуже гарно. Вона молода, активна і перспективна. Також потейціно мати 1-2 дітей. Яку критикують ці двоє на пенсії. Чуваки до віку немає наразі поваги за замовчуванням. Ви оба ніх не значите, на вас або стартують як я зараз, або просто дивляться як на добнів мовчки. Ви - баласт.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, передані як українські загиблі військові, – це "русскіє".

Пряма мова Зеленського: "Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами.

Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості".
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:11

  stm написав:Пенсіонер detroytred і довбень jump дуже корисні кожноденними копіпастами. Дівчина має функціональні обов'язки контролювати дроном територію держави Україна. Вона це робить дуже гарно. Вона молода, активна і перспективна. Також потейціно мати 1-2 дітей. Яку критикують ці двоє на пенсії. Чуваки до віку немає наразі поваги за замовчуванням. Ви оба ніх не значите, на вас або стартують як я зараз, або просто дивляться як на добнів мовчки. Ви - баласт.

Не підмінюй. За захист кордону їй та всім іншим прикордонникам шана.
За дітей теж. Предметом було інше.
Невдоволення було суто до нього.

Не переймайся, станеш баластом і ти.
А поки є право та можливість виказувати своє бачення незалежно від користі та будь-чого іншого, то виказую. Добвня ти рефлексуєш. Голосно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 15:25

  unicdima написав:Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, передані як українські загиблі військові, – це "русскіє".

.
щос мені підказує що він бреше. Як про шашлики, бо він рішив що так треба щоб паніки не було.
Banderlog
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