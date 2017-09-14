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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 чер, 2025 15:28
Banderlog написав: unicdima написав:
Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, передані як українські загиблі військові, – це "русскіє".
.
щос мені підказує що він бреше. Як про шашлики, бо він рішив що так треба щоб паніки не було.
Ні, приймають останки у тому числі міжнародні прокурори. Це норма для орків, своїх і чужих у одні мішки і в схрон, навіть не холодильник. Або взагалі не збирати.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 15:44
unicdima написав: Banderlog написав: unicdima написав:
Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, передані як українські загиблі військові, – це "русскіє".
.
щос мені підказує що він бреше. Як про шашлики, бо він рішив що так треба щоб паніки не було.
Ти довбойоб, це вже не перший раз. Любиш жерти кацапські фейки?
сам такий. Не люблю жерти ні кацапські ні з телемарафону.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 15:58
stm написав:
Чуваки до віку немає наразі поваги за замовчуванням. Ви оба ніх не значите
Окремо це прокоментую -- чуваки і чувачки, в мене нема комплексу свого значення, досягнень тощо. І поваги від вас не жадаю.
Якщо цей комплекс вас так бентежить, то рефлексуйте на когось іншого. Такого (таку) ж.
________________________________
Обговорюйте, висловлюйте своє бачення по предметам обговорень.
Як наприклад, предметом було в даному випадку ловля людей, які тікають від війни. За умов, що є.
Викликає це невдоволення або задовільнення, чи ще щось, про те і треба було викладати своє бачення.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 21 чер, 2025 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 16:03
Xenon написав:
хуйло нагородило знову порцію кринжатіни
русские и украинцы – один народ, в этом смысле вся Украина наша, – путін.
Ще порція анекдотів:
▪️У нас нет задачи забрать Сумы , но я этого не исключаю, – путін.
▪️Там, где ступает нога русского солдата, то наше;
▪️Наши действия были направленны на защиту «кровно и духовно связанного с россией населения»;
▪️рф всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой;
▪️Я был готов встретиться с Зеленским после стамбульских переговоров в 2022 году.
▪️Израиль сегодня – почти русскоговорящая страна, там проживает большое количество выходцев из СССР, – путін.
Це не анекдоти, він дійсно так вважає ...
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Додано: Суб 21 чер, 2025 16:09
_hunter написав:
Вернемся к этому посту через месяц?..
Осенью 2024 сколько тут было плача от хомячков-зрадунцив про - вот-вот Покровск будет сдан ... вот-вот ... до границы области осталось ... и чё ?
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Додано: Суб 21 чер, 2025 16:10
"Нетаньяху давно хотел воевать с Ираном, потому что таким образом он может остаться у власти навсегда. Он был там большую часть последних 20 лет. Но я думаю, что нам нужно попытаться успокоить это, и я надеюсь, что президент США Дональд Трамп это сделает. Надеюсь, все, кто там находится, это сделают", - заявил Клинтон в интервью Fox News.
_________________________________
Паралелі...
_________________________________
Можновладець однієї демократичної держави про іншу демократичну державу.
Хотів... і війна.
Це до дискусій хто визначає.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 16:16
detroytred написав:
Денік правий. Рфії капут.
Тільки не так швидко, як він гадав.
І проблема - да, в ціні, яку вспіє сплатить до того часу Україна.
Так, проблема то в ціні. Але і ціна тісно пов'язана з часом!
Якщо цього року завершиться війна - це одна ціна, якщо через рік - інша...
А якщо через 5років, то...
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Додано: Суб 21 чер, 2025 16:21
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Shaman
Что именно нужно "визнайте" и кто чего "соромитися"? -- или уже что-то поменялось в процитированном? 🤔
спробуй ще раз сформулювати запитання
Та не вопрос: напиши внятно, что сказать хотел-то.
я кажу, те, що кажу.
щось незрозуміло - перепитай, хоча не певен, що в твоєму випадку допоможе.
ти коли пишеш якись загадки, мене не згадуй... або навчись задавати питання, це не так важко
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Додано: Суб 21 чер, 2025 16:21
Schmit
Жерешь лайно ? Жери !
Але не тягни сюди лайно ...
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Додано: Суб 21 чер, 2025 16:24
Banderlog написав: unicdima написав:
Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, передані як українські загиблі військові, – це "русскіє".
щос мені підказує що він бреше. Як про шашлики, бо він рішив що так треба щоб паніки не було.
ще один - ні, друже, твої руські віряне самі такі - й інших там залишилось дуже мало. але це твій вибір... тому передати нам руські трупи - це ж скільки зайців одним пострілом...
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