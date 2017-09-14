Banderlog написав: сам такий. Не люблю жерти ні кацапські ні з телемарафону.
Кацапське ти жерешь за обидві щоки ... бо "наша церква" ) Нагадаю тобі, УПЦ МП є частиною РПЦ - Російської Православної Церкви
Чи може ти думав, що РПЦ - це Румунська Православна Церква ? )
Про "кружевні трусики" (про це активно кацапи розганяли) нещодавно згадував ...
Що, стрінги сраку натирають ? ) А без стрінгів у двадцятку церкви не приймають ... і кагору не наливають
Кремль використовує черниць віддаленого монастиря в Балтійському регіоні для поширення російської пропаганди в рамках гібридної війни проти Європи, попереджає уряд Естонії.
Пюхтицький монастир на сході країни, який офіційно заявляє про своє відсторонення від мирських справ, на ділі поширює прокремлівський наратив про те, що на Заході нібито загрожують свободі віросповідання, пише The Telegraph.
Повідомляється, що черниці Російської православної церкви перебувають у затяжному конфлікті з владою Естонії через новий закон, який вимагає розірвати зв'язки з патріархом Кирилом - духовним лідером РПЦ і активним прихильником війни проти України.Монастир відмовляється поривати з Московським патріархатом, посилаючись на канонічні правила, і звинувачує владу в спробі змусити його відмовитися від "нейтралітету в геополітичних питаннях".
"Ця обитель - не просто релігійна установа, а символ ідеології "Русского мира" на території Естонії. Ця ідеологія, що просувається російською державою і Московським патріархатом, поєднує релігію, націоналізм та імперську ностальгію", - наголосив в інтерв'ю The Telegraph представник уряду Мартін Туліт.
За його словами, настоятельку монастиря Філарета Калатшову було призначено особисто патріархом Кирилом у 2011 році. У підсумку вона просуває погляди, які перегукуються з офіційним російським трактуванням історії Естонії.
скільки Бандерлогу не пояснюй, зазомбована людина не зрозуміє.
Це як вася ломаченко -вітає свою Область (Одеську) з черговим обстрілом орків
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 21 чер, 2025 16:35, всього редагувалось 1 раз.
"В повестке переговоров Лукашенко и Келлога были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения", - собщает Белта.
На видео встречи, опубликованном БелТА, видно, как Лукашенко обнимает Келлога.
Зачем этот позор Келлогу ? ... сидел был себе на пенсии, радовался жизни ...
По факту, Келлог не самостоятельная фигура, его туда отправил Трамп
Трамп, в первую каденцию, так всё отлично "порешал" с Ким Чен Ыном, что вытащил его из дипломатической изоляции Потому что, когда с тобой встречается президент США, то ты уже не местный дурачок, а офигенная политическая фигура
Трамп, во вторую каденцию, вытащил Путина из дипломатической изоляции. Просрал все тарифные войны с Китаем. Просрал дипломатию с Ираном
Но Трамп не сдаётся, он решил и Лукашенко вытащить из дипломатической изоляции
У Трампа невероятная тяга и подобострастие к диктаторам - сказочный долбоёб
PS. "Региональная тематика" - как мило. Учитывая, что Лукашенко предоставил территорию своей страны для нападения на Украину и предоставил свои военные аэродромы для российской авиации
ЛАД казав, що радянське це не плагіат (або крадені ноу-хау, як у випадку з ракетами ФАУ чи ЯО)
виявляється , що народний самородок калашніков не має жодного відношення до ак47, тому що безосвіти молодщий сержант конвойних військ нвкд не здади не те що креслити, він погано розумів ці креслення, тому черговий міф про "ізобретателя" автомата виник років за 5-10 після 1946-47рр
викрали і вивезли більше 500 інженерів (це тільки зброярів) і примусили зробити супер-автомат. а німці підклали цим ак47 свиню на довгі роки.
басні про те, що американські морпіхи викидали свої м16 і хватали ак47 створені на лубянке для Льоні Брежнева (недалекого партробітника)
unicdima написав:Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, передані як українські загиблі військові, – це "русскіє".
щос мені підказує що він бреше. Як про шашлики, бо він рішив що так треба щоб паніки не було.
ще один - ні, друже, твої руські віряне самі такі - й інших там залишилось дуже мало. але це твій вибір... тому передати нам руські трупи - це ж скільки зайців одним пострілом...
піжди. Не треба шуміти. Значить трупи передали навалом разом з документами? Ніхто не перевіряв? І серед 6 тисяч трупів було 20 з російськими паспортами? ) а ще в які казки ти віриш? Полонених не передавали з російськими паспортами?
d44 написав:У Львові "страшилка", а у Сумах (20км до фронту) страшилка. Волонтьорить на все життя львівським синам вистачить
так це по всьому фронту. й 20 км2 - це клаптик 20 на 1 км. біля Сум поки максимальний успіх - це спробу штурму Юнаківки. тому не розганяйте паніку, ДОВБНІ!
Вернемся к этому посту через месяц?..
війна триває вже три роки - тому, щоб створити жахливу картинку не треба висмикувати один день, тиждень, місяць. я припускав, що втратимо Покровськ в 2024, а дякуючи ЗСУ - це досі наш. питання, хто за що переймається...