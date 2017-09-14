Banderlog написав: щос мені підказує що він бреше. Як про шашлики, бо він рішив що так треба щоб паніки не було.
ще один - ні, друже, твої руські віряне самі такі - й інших там залишилось дуже мало. але це твій вибір... тому передати нам руські трупи - це ж скільки зайців одним пострілом...
піжди. Не треба шуміти. Значить трупи передали навалом разом з документами? Ніхто не перевіряв? І серед 6 тисяч трупів було 20 з російськими паспортами? ) а ще в які казки ти віриш? Полонених не передавали з російськими паспортами?
я взагалі не уявляю, як передали 6 000 трупів, й як їх до цього зберігали. й ти теж не уявляєш. є оцінка - для повної ідентифікації знадобиться 12-14 місяців.
але я довіряю офіційним повідомленням. й не вірю руським. за час війни руські вже довели до аксіоми - руський сказав - руський збрехав. про оце завжди пам'ятай...
ps я так розумію, тіла або частини тіл передають в мішках. а що там всередині - це виявляють, коли їх починають обробляти - але це не в місці передачі тіл...
detroytred написав:*Я думал, что охрана границы - это от ВНЕШНИХ врагов... Ибо охрана границы от ВНУТРЕННИХ "врагов народа" - это было при СССР...
і це говорить людина. яка отримує військову пенсію... 1 ДРГ рухається тільки на територію чи і з території ...? 2 ДРГ треба знищувати тільки тоді коли воно рухається на територію і закривати очі коли воно рухається з території? 3 З дрону можна визначити наміри і ворожість людини не залежно від напрямку її руху? 4 Те що людина виконує свої ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ і ОБОВЯЗКИ - це також інше?
Тому може йди підштопай шкарпетки , але перед цим поговори з своїм відображенням в зеркалі і нагалдай наполеону в треуголці ЩО ТИ ХОЧЕШ... Чи ти як Баба-Яга - яка ЗАВЖДИ ПРОТИ ?
Shaman написав:ти коли пишеш якись загадки, мене не згадуй...
Так ты вопросы внятно пиши - что бы потом модератарам править не приходилось А вопрос простой: что ты узнать хотел-то ISW цитируя.
моє найближче повідомлення з цитатою ISW й твоє питання взагалі не пов'язані. тому закінчуй спам.
все вопросы к модерации: зачем именно такое сообщение и отредактировали. Так это ты уже второй день "угадайте кто и что вызнать должен был - под всем известными фактами от ISW" пишешь... - перестанешь - спам "волшебным образом" прекратится
_hunter написав:Так ты вопросы внятно пиши - что бы потом модератарам править не приходилось А вопрос простой: что ты узнать хотел-то ISW цитируя.
моє найближче повідомлення з цитатою ISW й твоє питання взагалі не пов'язані. тому закінчуй спам.
все вопросы к модерации: зачем именно такое сообщение и отредактировали. Так это ты уже второй день "угадайте кто и что вызнать должен был - под всем известными фактами от ISW" пишешь... - перестанешь - спам "волшебным образом" прекратится
або процитуй повідомлення, або закінчуй флуд. це ж не важко? чи мета пофлудити?
Banderlog написав: сам такий. Не люблю жерти ні кацапські ні з телемарафону.
Про "кружевні трусики" (про це активно кацапи розганяли) нещодавно згадував ...
шо значить розганяли ? Ти пишеш що в ірані може бути бунт освічених жінок бо вони там пригнічені. Я питаю в чому їх пригнічення і де видно що їм після бунту буде краще? По друге тема не розкрита. Хто іще буде бунтувати в ірані? Лгбт спільнота? За право проводити гейпаради?
Shaman написав:ще один - ні, друже, твої руські віряне самі такі - й інших там залишилось дуже мало. але це твій вибір... тому передати нам руські трупи - це ж скільки зайців одним пострілом...
піжди. Не треба шуміти. Значить трупи передали навалом разом з документами? Ніхто не перевіряв? І серед 6 тисяч трупів було 20 з російськими паспортами? ) а ще в які казки ти віриш? Полонених не передавали з російськими паспортами?
я взагалі не уявляю, як передали 6 000 трупів, й як їх до цього зберігали. й ти теж не уявляєш. є оцінка - для повної ідентифікації знадобиться 12-14 місяців.
але я довіряю офіційним повідомленням. й не вірю руським. за час війни руські вже довели до аксіоми - руський сказав - руський збрехав. про оце завжди пам'ятай...
ps я так розумію, тіла або частини тіл передають в мішках. а що там всередині - це виявляють, коли їх починають обробляти - але це не в місці передачі тіл...
А я не довіряю офіційним повідомленням, нагадаю,що донедавна інформаційні повідомлення клепав арестович, що президент україни петро порошенко що добвся томосу офіційно підозрюється в держзраді, що міністр повернення українців втік в європу, що скоро закінчаться ракети, що закон про терміни демобілізації ще так і не прийнятий а тринділи про нього 3 роки. Я тобі можу безкінечно цитувати приклади цинічності української влади. І да, я їм не довіряю.
Banderlog написав: сам такий. Не люблю жерти ні кацапські ні з телемарафону.
Про "кружевні трусики" (про це активно кацапи розганяли) нещодавно згадував ...
шо значить розганяли ? Ти пишеш що в ірані може бути бунт освічених жінок бо вони там пригнічені. Я питаю в чому їх пригнічення і де видно що їм після бунту буде краще? По друге тема не розкрита. Хто іще буде бунтувати в ірані? Лгбт спільнота? За право проводити гейпаради?
а хто зазвичай бунтує в диктатурах - ті, хто вже дістало таке життя. воно звісно при кориті можна пожити й при диктатурі, але зазвичай там дуже обмежена можливість, бо диктатури - це не про ефективну економіку. й головне, там проблеми з можливостями - якщо ти не біля корита, то ти й не потрапиш.
те, що дівчину можуть забити до смерті за те, що в нею хіджаб неправильно одягнений - ні, ніякого пригнічення. краще можливо відразу й не буде, але й гірше - теж.
курдів гадаю теж багато що не влаштовує в Ірані. в диктатурах невдоволених багато, просто до певного часу це непомітно - а коли стає помітно, диктатури часто конають
Banderlog написав: піжди. Не треба шуміти. Значить трупи передали навалом разом з документами? Ніхто не перевіряв? І серед 6 тисяч трупів було 20 з російськими паспортами? ) а ще в які казки ти віриш? Полонених не передавали з російськими паспортами?
я взагалі не уявляю, як передали 6 000 трупів, й як їх до цього зберігали. й ти теж не уявляєш. є оцінка - для повної ідентифікації знадобиться 12-14 місяців.
але я довіряю офіційним повідомленням. й не вірю руським. за час війни руські вже довели до аксіоми - руський сказав - руський збрехав. про оце завжди пам'ятай...
ps я так розумію, тіла або частини тіл передають в мішках. а що там всередині - це виявляють, коли їх починають обробляти - але це не в місці передачі тіл...
А я не довіряю офіційним повідомленням, нагадаю,що донедавна інформаційні повідомлення клепав арестович, що президент україни петро порошенко що добвся томосу офіційно підозрюється в держзраді, що міністр повернення українців втік в європу, що скоро закінчаться ракети, що закон про терміни демобілізації ще так і не прийнятий а тринділи про нього 3 роки. Я тобі можу безкінечно цитувати приклади цинічності української влади. І да, я їм не довіряю.
твоє право. я теж далеко не всьому довіряю, Арестовичу не те що не довіряю, просто ніколи не слухав.
але ГОЛОВНЕ - руські все одно брешуть, незалежно від того, що робить наша влада.
detroytred написав:*Я думал, что охрана границы - это от ВНЕШНИХ врагов... Ибо охрана границы от ВНУТРЕННИХ "врагов народа" - это было при СССР...
і це говорить людина. яка отримує військову пенсію... 1 ДРГ рухається тільки на територію чи і з території ...? 2 ДРГ треба знищувати тільки тоді коли воно рухається на територію і закривати очі коли воно рухається з території? 3 З дрону можна визначити наміри і ворожість людини не залежно від напрямку її руху? 4 Те що людина виконує свої ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ і ОБОВЯЗКИ - це також інше?
Тому може йди підштопай шкарпетки , але перед цим поговори з своїм відображенням в зеркалі і нагалдай наполеону в треуголці ЩО ТИ ХОЧЕШ... Чи ти як Баба-Яга - яка ЗАВЖДИ ПРОТИ ?
Тому ти, як завжди, заєралашив через узагальнення. Мова була стосовно саме: *За її словами, якщо помічає чоловіка призовного віку з наплічником, то тоді викликає групу швидкого реагування, адже не виключено, що то порушник, який має намір перетнути державний кордон.
"Бачу ціль. Наближаю, придивляюся, бо бувають різні ситуації. Буває людина просто на город вийшла. То я придивляюся хто це, якщо це жіночка в косинці і в платтячку, то групу реагування не буду викликати, а якщо бачу чоловіка призовного віку з рюкзачком, для мене — це вже сигнал", — зазначає Анастасія Совенко.* https://focus.ua/uk/voennye-novosti/711 ... ya-kordonu
Вона сама підкреслює про призовний вік. Саме призовний вік. Її прямі слова. Якщо б вона вела мову про а-ля ДРГ (да хоч жіночому одязі), то це інша річ.
Тобто ти, як завжди, тупо і мимо. В тебе схоже проблеми ще й з шкарпетками..
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 21 чер, 2025 17:19, всього редагувалось 1 раз.