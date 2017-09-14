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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 чер, 2025 17:17
Banderlog написав: Shaman написав:
чи навпаки в персів є шанс покат тому гадаю оце мракобісся багато кому набридло, особливо освіченним жінкам (для Banderlogа
- це нонсенс
)
і неосвіченим теж, вони хотять носити кружевні трусіки бо дєвочкі.
шо там Шаман з свободними освіченмими женщінами востока в афгані? Мітингують?) В них ж приклад на очах?
В іраку скинули диктатора, і в сирії, і в лівії зара там всі в кружевних.
а чого ти так радієш трагедії освічених людей в Афгані, в першу чергу жінок? відчув рідні души - коли любий неотесаний, але типу набожний мужлан може гнобити жінок? чи тобі не вистачає 12річної дружини?
коли диктатура вже окріпла - скинути її можливо лише збройним шляхом, й незрозуміло якої кількості крові. й спочатку стане гірше. але чому такі проблеми з висновком - не МОЖНА допускати диктатури, наслідки у будь-якому разі будуть погані...
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Додано: Суб 21 чер, 2025 17:37
Shaman написав: Успіх написав:
[quote="5866497:Xenon"від "ракет лишилось на 2-3 обстріли" до...
❗️🤘 росія накопичила понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали" - ГУР
Наразі основні запаси ракет РФ становлять:
🔻до 500 балістичних ракет "Іскандер-М";
🔻до 300 крилатих ракет "Іскандер-К";
🔻до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;
🔻до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;
🔻понад 400 крилатих ракет "Калібр";
🔻до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на винищувачах МіГ-31К;
🔻до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.
Крім того, на озброєнні РФ тисячі Shahed-136 та їхніх імітаторів.
Тюююююю, і це все?
Максимум до кінця року закінчаться!
А там і економіка їхня загнеся!
Денік вже не заходить сюди підтвердити цю інформацію?
Ні?
А може ще хтось підтвердить це?
Ні?
Як так?©
А там і нафта пА40, чи пА20?
Ні?
А чому вже ні?
А як так?©
Чи все це буде, але трохи папіжжже?
Так років за 10-20-30...
Лише трошки терпіння, так?
а чому ти радієш, ...?[/quote]
====
Це не радість, а іронічний сміх!
(насмішка над тими, хто п'є каву в Криму і рахує останні кацапські ракети! Які, су.ка, так і не закінчується!)
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Додано: Суб 21 чер, 2025 17:41
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
нікому нічого не нагадує?
нагадує. "не смотрите вверх" (с). Вообще не смотрите - это опасно.
на Раші так - небезпечно. там треба слухати з уважним виглядом й аплодувати разом з усіма - по іншому - ніяк...
то ли дело в этой стране
- народ не рискует отношение к бывшему найвплывовишому выссказать...
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Додано: Суб 21 чер, 2025 17:42
Shaman
а чому ти радієш, ...?
Він олігофрен
Такі можуть реготати і просто так
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Додано: Суб 21 чер, 2025 17:46
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
сам такий. Не люблю жерти ні кацапські ні з телемарафону.
Про "кружевні трусики" (про це активно кацапи розганяли) нещодавно згадував ...
шо значить розганяли ? Ти пишеш що в ірані може бути бунт освічених жінок бо вони там пригнічені. Я питаю в чому їх пригнічення і де видно що їм після бунту буде краще?
Ти сам написав, що кацапське не жерешь ...
Коли виявилось, що жерешь, переключився на іран. Все, як роблять кацапи
До чого тут іран, якщо ти сам просуваешь кацапське ? )
Про стрінги, які тобі сраку натирають, чомусь ти ні слова проти )
Значить, вдягаешь для попити кагору )
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Додано: Суб 21 чер, 2025 17:51
detroytred написав:
Мова була стосовно саме:
*За її словами, якщо помічає чоловіка призовного віку з наплічником, то тоді викликає групу швидкого реагування, адже не виключено, що то порушник, який має намір перетнути державний кордон.
Перевожу для воєнпенсаПомічаю людину здатну виконувати диверсійні задачі( призовний вік( значить може бути військовим агентом ворога), наплічник де можна сховати від рації до вибухівки)..
Тому й кажу
Стань перед зеркалом і поговори з НаполЄйоном....
Бо дуже части ти або НаполЄйон - як Баба-якга - завжди ПРОТИ, особливо якщо це проти влади...
Тільки нюанс
Якраз ТВОЯ пенсія ЗАЛЕЖИТЬ виключно від стійкості влади....
Бо це саме сьогоднішня влада дозволяє тобі паразитувати.
ПС
Зверніть увагу, як нероби і корисні ідіоти різного штибу - обговорюють те що роблять інші..
І чим менше самі корисні ідіоти роблять - тим більше вони незадоволені діями тих хто робить..
ППС
Якби я був жінкою і при цьому замість пити каву- вдивлявся в дрон щоб побачити як здорові мужики пробують пересікти кордон - мене б це вкурвило...
+
якщо ЖІНЦІ заплатили і чітко описали коло її дій+ це коло дій не протирічить ЗАКОНОДАВСТВУ - то засуджувати її за те що вона якісно виконує свою роботу - це ДЕБІЛІЗМ...
ПППС
з ІНШОГО БОКУ Я Б ПОДІБНІ ПИТАННЯ ВИРІШУВАВ ЧЕРЕЗ ЕКОНОМІЧНУ ПЛОЩИНУ... аЛЕ ВИБИРАЛИ ЛЮДИНУ НЕ З МОЇМ СВІТОГЛЯДОМ.. ТОМУ ВИКОНУЙТЕ ТЕ ЩО КАЖЕ ВАШ ОБРАНЕЦЬ.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 21 чер, 2025 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 17:52
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
моє найближче повідомлення з цитатою ISW й твоє питання взагалі не пов'язані. тому закінчуй спам.
все вопросы к модерации: зачем именно такое сообщение и отредактировали.
Так это ты уже второй день "угадайте кто и что вызнать должен был - под всем известными фактами от ISW" пишешь... - перестанешь - спам "волшебным образом" прекратится
або процитуй повідомлення
повторяю: за цитатами оригинальных сообщений - к модерации.
закінчуй флуд. це ж не важко? чи мета пофлудити?
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:00
Успіх написав:
Це не радість, а іронічний сміх!
(насмішка над тими, хто п'є каву в Криму і рахує останні кацапські ракети! Які, су.ка, так і не закінчується!)
Так це ж ти за них і голосував ...
"Весна прийде - саджати будемо"
"Вайну Парашенко хоче продовжувати ... ха-ха-ха ... "нада пєрєстать стрілять", "я увідел в глазах Путіна мир""
"Ракетні програми ? ха-ха-ха, припинимо"
"Путін нападійот ? ха-ха-ха, не нападійот ...то парахоботікі розганяют"
Яка іронія у тебе ? ти на на неї не здатен, бо ти повністю дурне
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:01
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
чи навпаки в персів є шанс покат тому гадаю оце мракобісся багато кому набридло, особливо освіченним жінкам (для Banderlogа
- це нонсенс
)
і неосвіченим теж, вони хотять носити кружевні трусіки бо дєвочкі.
шо там Шаман з свободними освіченмими женщінами востока в афгані? Мітингують?) В них ж приклад на очах?
В іраку скинули диктатора, і в сирії, і в лівії зара там всі в кружевних.
а чого ти так радієш трагедії освічених людей в Афгані, в першу чергу жінок? відчув рідні души - коли любий неотесаний, але типу набожний мужлан може гнобити жінок? чи тобі не вистачає 12річної дружини?
коли диктатура вже окріпла - скинути її можливо лише збройним шляхом, й незрозуміло якої кількості крові. й спочатку стане гірше. але чому такі проблеми з висновком - не МОЖНА допускати диктатури, наслідки у будь-якому разі будуть погані...
я тобі пишу про наслідки скидання диктатури. Диктатори в таких країнах часто більш демократичні і ліберальні ніж загальна "пригнічена" маса. Це звичаєве право того народу женитись на 12р і бити жінок. І якщо провести голосування голосувати вони будуть за це. Якщо вбють диктатора в ірані до влади прийдуть сили далеко гірші. Єдина надія, що вони не зможуть централізувати владу і країна впаде в анархію. Но при анархії в ірані з освіченими жінками ірану буде те саме що з освіченими жінками іраку чи сирії.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:10
Banderlog написав:
я тобі пишу про наслідки скидання диктатури. Диктатори в таких країнах часто більш демократичні і ліберальні ніж загальна "пригнічена" маса.
Оце ти кагору навернув ...
Ти, нікчемо, вже писав, що в своій родині ти не зміг стати "патріархом", бо тебе ніхто не слухає. Бо ти нікчема, повна
Тому ти і хочешь диктатури для інших
Ти і є споживач кацапського
Бо, якщо ти десь в Європі скажешь, що 12-річніх дівчат вже можна заміж - то тебе не зрозуміють або арештують
А ти ж так вихваляєшься, що ти в Європі.
Тьфу, гидота ти кацапська ...
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