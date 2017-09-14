Додано: Суб 21 чер, 2025 17:51

detroytred написав: Мова була стосовно саме:

*За її словами, якщо помічає чоловіка призовного віку з наплічником, то тоді викликає групу швидкого реагування, адже не виключено, що то порушник, який має намір перетнути державний кордон. Мова була стосовно саме:*За її словами, якщо помічає чоловіка призовного віку з наплічником, то тоді викликає групу швидкого реагування, адже не виключено, що то порушник, який має намір перетнути державний кордон.

Перевожу для воєнпенсаТому й кажуСтань перед зеркалом і поговори з НаполЄйоном....Бо дуже части ти або НаполЄйон - як Баба-якга - завжди ПРОТИ, особливо якщо це проти влади...Тільки нюансЯкраз ТВОЯ пенсія ЗАЛЕЖИТЬ виключно від стійкості влади....Бо це саме сьогоднішня влада дозволяє тобі паразитувати.ПСЗверніть увагу, як нероби і корисні ідіоти різного штибу - обговорюють те що роблять інші..І чим менше самі корисні ідіоти роблять - тим більше вони незадоволені діями тих хто робить..ППСЯкби я був жінкою і при цьому замість пити каву- вдивлявся в дрон щоб побачити як здорові мужики пробують пересікти кордон - мене б це вкурвило...якщо ЖІНЦІ заплатили і чітко описали коло її дій+ це коло дій не протирічить ЗАКОНОДАВСТВУ - то засуджувати її за те що вона якісно виконує свою роботу - це ДЕБІЛІЗМ...ПППСз ІНШОГО БОКУ Я Б ПОДІБНІ ПИТАННЯ ВИРІШУВАВ ЧЕРЕЗ ЕКОНОМІЧНУ ПЛОЩИНУ... аЛЕ ВИБИРАЛИ ЛЮДИНУ НЕ З МОЇМ СВІТОГЛЯДОМ.. ТОМУ ВИКОНУЙТЕ ТЕ ЩО КАЖЕ ВАШ ОБРАНЕЦЬ.