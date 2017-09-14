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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:21
pesikot написав: Banderlog написав:
я тобі пишу про наслідки скидання диктатури. Диктатори в таких країнах часто більш демократичні і ліберальні ніж загальна "пригнічена" маса.
Оце ти кагору навернув ...
Ти, нікчемо, вже писав, що в своій родині ти не зміг стати "патріархом", бо тебе ніхто не слухає. Бо ти нікчема, повна
Тому ти і хочешь диктатури для інших
Ти і є споживач кацапського
Бо, якщо ти десь в Європі скажешь, що 12-річніх дівчат вже можна заміж - то тебе не зрозуміють або арештують
А ти ж так вихваляєшься, що ти в Європі.
Тьфу, гидота ти кацапська ...
я такого не писав, що мене ніхто не слухає. Проблема в іншому.
Жінка вперлась і не хоче виїхати з україни з дітьми. Я вважаю це дурістю но держава підтримує жінок. Важелів впливу щоб заставити я не маю. Все.
скоро в європі буде те саме. Бо серед європейців зараз багато мусульман і вони розмножаються. Заміж європейцям стало не інтересно взагалі. Щодо мене то думаю що в 14 -15 вже може займатись сексом.
І більшість в нас і європі десь в такому віці і втрачають цноту.
заміж таку брати в хазяйстві толку ніякого)
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:26
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
все вопросы к модерации: зачем именно такое сообщение и отредактировали.
Так это ты уже второй день "угадайте кто и что вызнать должен был - под всем известными фактами от ISW" пишешь... - перестанешь - спам "волшебным образом" прекратится
або процитуй повідомлення
повторяю: за цитатами оригинальных сообщений - к модерации.
закінчуй флуд. це ж не важко? чи мета пофлудити?
повідомлення може й було, а може й не було... а от дебільне питання є
як там в Німеччині - вже В1 є? чи ти хочаб про А2 мрієш? там твої фокуси не прокатять
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:31
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
я тобі пишу про наслідки скидання диктатури. Диктатори в таких країнах часто більш демократичні і ліберальні ніж загальна "пригнічена" маса.
Оце ти кагору навернув ...
Ти, нікчемо, вже писав, що в своій родині ти не зміг стати "патріархом", бо тебе ніхто не слухає. Бо ти нікчема, повна
Тому ти і хочешь диктатури для інших
Ти і є споживач кацапського
Бо, якщо ти десь в Європі скажешь, що 12-річніх дівчат вже можна заміж - то тебе не зрозуміють або арештують
А ти ж так вихваляєшься, що ти в Європі.
Тьфу, гидота ти кацапська ...
я такого не писав, що мене ніхто не слухає. Проблема в іншому.Жінка вперлась і не хоче виїхати з україни з дітьми
. Я вважаю це дурістю но держава підтримує жінок. Важелів впливу щоб заставити я не маю. Все.
так ось чому "шікарный план - на Пасху точно піду в СЗЧ" не спрацював
Дружина не дозволила
Banderlog написав:
Щодо мене то думаю що в 14 -15 вже може займатись сексом.
І більшість в нас і європі десь в такому віці і втрачають цноту.
заміж таку брати в хазяйстві толку ніякого)
Як ти задню вмикнув ...
Вже не 12, а 14. Не заміж, а просто сексом
Що ж тебе на неповнолітніх дівчат так тягне ?
Збоченець ти наш православний, із двадцятки ...
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:35
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
або процитуй повідомлення
повторяю: за цитатами оригинальных сообщений - к модерации.
закінчуй флуд. це ж не важко? чи мета пофлудити?
повідомлення може й було, а може й не було...
закінчуй флуд. це ж не важко? чи мета пофлудити?
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:38
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
я тобі пишу про наслідки скидання диктатури. Диктатори в таких країнах часто більш демократичні і ліберальні ніж загальна "пригнічена" маса.
Оце ти кагору навернув ...
Ти, нікчемо, вже писав, що в своій родині ти не зміг стати "патріархом", бо тебе ніхто не слухає. Бо ти нікчема, повна
Тому ти і хочешь диктатури для інших
Ти і є споживач кацапського
Бо, якщо ти десь в Європі скажешь, що 12-річніх дівчат вже можна заміж - то тебе не зрозуміють або арештують
А ти ж так вихваляєшься, що ти в Європі.
Тьфу, гидота ти кацапська ...
.
Жінка вперлась і не хоче виїхати з україни з дітьми. Я вважаю це дурістю но держава підтримує жінок. Важелів впливу щоб заставити я не маю. Все.
засада
А она это как-то объясняет? - типа за работу боится или за интеграцию? - подружек у нее выехавших нет - что бы рассказали, что бояться тут вообще нечего.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:41
jump написав:
як вона засинає? що у таких...із совістю?
Її немає. Вона повинна допомагати власним громадянам дістатися безпеки. Це - її обов'язок.
Shaman написав:
а людина, яка виконує свій обов'язок - це дуже погано?
У неї є лише один обов'язок, і прописаний він у статті 65 Конституції України. Цим обов'язком є захист Вітчизни та територіальної цілісності України. Там жодного слова про полювання на співгромадян. Але є дуже багато слів про те, що збройні сили не можуть використовуватись проти українських громадян. Вона переплутала де справжній ворог, і замість того, щоб захищати Україну від тих, хто хоче її окупувати, пішла ганьбитись нібито "корисною" справою.
Хоча навіть з коментарів деяких тут стає зле через їхню нікчемність і ненависть до людей, а головне - помилкову впевненість, що вони - особливі. А насправді - пусте місце за пустим місцем роздають оцінки іншим, про які їх ніхто не питав.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Суб 21 чер, 2025 18:51, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:47
Banderlog написав:
я такого не писав, що мене ніхто не слухає. Проблема в іншому.
Жінка вперлась і не хоче виїхати з україни з дітьми. Я вважаю це дурістю но держава підтримує жінок. Важелів впливу щоб заставити я не маю. Все.
скоро в європі буде те саме. Бо серед європейців зараз багато мусульман і вони розмножаються. Заміж європейцям стало не інтересно взагалі. Щодо мене то думаю що в 14 -15 вже може займатись сексом.
І більшість в нас і європі десь в такому віці і втрачають цноту.
заміж таку брати в хазяйстві толку ніякого)
нічого в тебе прогресивні погляди, як на вірянина
чи приклад Лота надихає?
а з приводу дружини - якщо їй їхати самій з дітьми - це важко. й їхати має сенс хіба в Німеччину, але там вже давно все складно з житлом...
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:49
АндрейМ написав:
У неї є лише один обов'язок, і прописаний він у статті 65 Конституції України. Цим обов'язком є захист Вітчизни та територіальної цілісності України. Там жодного слова про полювання на співгромадян.
На почитай Обовязки Прикордонної служби
На Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладаються:
1) припинення будь-яких спроб незаконної зміни проходження лінії державного кордону України;
Де в цих обовязках розписані ТВОЇ фантазії по Конституції?
Де в цьому пункті прописано що ТИ маєш право вештатись по прикордонній смузі?
Як визначити доцільність і правомірність вештання, без затриманні і перевірки дозвільних документів?
То проти чого ти виступаєш?
По твоєму
Прикордонник не має права затримувати на прикордонній смузі всіх осіб чоловічої статі мобпридатного віку
Так само
Поліцейський не має права подивитись документи..
і так далі і тому подібне...
Просто признайся
Обісрався до такої степені що хочеш всіх лайном вимазати щоб оточуючі не розібрались від кого тхне.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:49
pesikot написав:
так ось чому "шікарный план - на Пасху точно піду в СЗЧ" не спрацював
Дружина не дозволила
Banderlog написав:
Щодо мене то думаю що в 14 -15 вже може займатись сексом.
І більшість в нас і європі десь в такому віці і втрачають цноту.
заміж таку брати в хазяйстві толку ніякого)
Як ти задню вмикнув ...
Вже не 12, а 14. Не заміж, а просто сексом
Що ж тебе на неповнолітніх дівчат так тягне ?
Збоченець ти наш православний, із двадцятки ...
чого я задню? В них можно в 12 а в європі в скільки можно? Женитись понятно з молодими шалавами смислу нема ...
Да іменно тому план не спрацював,
дружина не дозволила вивезти дітей. Смішного тут не бачу. Це бабська дурість. Щодо того що не числюсь в сзч це не значить що я вернувся в те саме місце де був. Там є вакансія для тебе патріота.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:50
pesikot написав:
...........
"Мы не знаем чего хочет Путин, поэтому нужны переговоры" (с) ЛАД и прочие хомячки
Если бы я видел, что pesikot
и прочие хомячки не прячутся в норках, а желают сражаться с врагом
с оружием в руках не с уютных диванов вместо того, чтобы сражаться языком со своими соотечественниками
(что, конечно, неизмеримо безопаснее), я, возможно, менее активно выступал бы за переговоры.
[/sarcasm off]
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