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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:51
АндрейМ написав: jump написав:
як вона засинає? що у таких...із совістю?
Її немає. Вона повинна допомагати власним громадянам дістатися безпеки.
Shaman написав:
а людина, яка виконує свій обов'язок - це дуже погано?
У неї є лише один обов'язок, і прописаний він у статті 65 Конституції України. Цим обов'язком є захист Вітчизни та територіальної цілісності України. Там жодного слова про полювання на співгромадян. Але є дуже багато слів про те, що збройні сили не можуть використовуватись проти українських громадян. Вона переплутала де справжній ворог, і замість того, щоб захищати Україну від тих, хто хоче її окупувати, пішла ганьбитись нібито "корисною" справою.
Хоча навіть з коментарів деяких тут стає зле через їхню нікчемність і ненависть до людей, а головне - помилкову впевненість, що вони - особливі. А насправді - пусте місце за пустим місцем роздають оцінки іншим, про які їх ніхто не питав.
ще один ждун пропагандон.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:52
АндрейМ написав: Shaman написав:
а людина, яка виконує свій обов'язок - це дуже погано?
У неї є лише один обов'язок, і прописаний він у статті 65 Конституції України. Цим обов'язком є захист Вітчизни та територіальної цілісності України. Там жодного слова про полювання на співгромадян. Але є дуже багато слів про те, що збройні сили не можуть використовуватись проти українських громадян. Вона переплутала де справжній ворог, і замість того, щоб захищати Україну від тих, хто хоче її окупувати, пішла ганьбитись нібито "корисною" справою.
Хоча навіть з коментарів деяких тут стає зле через їхню нікчемність і ненависть до людей, а головне - помилкову впевненість, що вони - особливі. А насправді - пусте місце за пустим місцем роздають оцінки іншим, про які їх ніхто не питав.
щось в тебе взагалі все переплуталося в голові. дівчина працює в прикордонній службі, й її обов'язок слідкувати, щоб ніхто незаконно кордон не перетинав. а так да - порушив закон, й на тебе полює поліція - в будь-якій країні
гідазепам вже не допомагає?
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Shaman
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:58
_hunter
що там з німецькою? чи тобі "jawohl mein Herr" вистачає для переважної більшості спілкування?
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:58
Shaman написав: АндрейМ написав: Shaman написав:
а людина, яка виконує свій обов'язок - це дуже погано?
У неї є лише один обов'язок, і прописаний він у статті 65 Конституції України. Цим обов'язком є захист Вітчизни та територіальної цілісності України. Там жодного слова про полювання на співгромадян. Але є дуже багато слів про те, що збройні сили не можуть використовуватись проти українських громадян. Вона переплутала де справжній ворог, і замість того, щоб захищати Україну від тих, хто хоче її окупувати, пішла ганьбитись нібито "корисною" справою.
Хоча навіть з коментарів деяких тут стає зле через їхню нікчемність і ненависть до людей, а головне - помилкову впевненість, що вони - особливі. А насправді - пусте місце за пустим місцем роздають оцінки іншим, про які їх ніхто не питав.
щось в тебе взагалі все переплуталося в голові. дівчина працює в прикордонній службі, й її обов'язок слідкувати, щоб ніхто незаконно кордон не перетинав. а так да - порушив закон, й на тебе полює поліція - в будь-якій країні
гідазепам вже не допомагає?
ахах. бачив я це створіння не обременённое интеллектом.
для неї люди це ціль, прикиньте.
їх там таких повно. одна мені написала в коментарях, що заступає на службу, щоб стріляти по ногам хлопцям. їй 22 роки.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:58
detroytred написав:
..........
*Я думал, что охрана границы - это от ВНЕШНИХ врагов...
Ибо охрана границы от ВНУТРЕННИХ "врагов народа" - это было при СССР...
Не думал, что через 35 лет... родится поколение в независимой Украине, которое "Декоммунизировавшись" будет охранять границу от собственных Граждан...
И гордиться этим... как комсомольцы при СССР... * (С)
От внутренних врагов народа границу
в СССР не особо охраняли. Эти вопросы решались далеко от границы.
А вот если бы вы знали, сколько стоило попасть в "оператори безпілотників у прикордонному загоні". Причём деньги ещё не гарантировали такое попадание, надо было ещё найти "волосатую руку". Хотя, как девушкам, не знаю.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:00
_hunter написав: Banderlog написав:
Жінка вперлась і не хоче виїхати з україни з дітьми. Я вважаю це дурістю но держава підтримує жінок. Важелів впливу щоб заставити я не маю. Все.
засада
А она это как-то объясняет? - типа за работу боится или за интеграцию? - подружек у нее выехавших нет - что бы рассказали, что бояться тут вообще нечего.
як легко побачити брехунця - звісно він достеменно знає, як воно жінці з дітьми в іншій країні. особливо, коли втік наодинці. ще й аліменти можна не платити
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:03
budivelnik написав:
На почитай Обовязки Прикордонної служби
Її обов'язок прописаний в Конституції України. Вона зобов'язана захищати державу, а не полювати на "чоловіків призивного віку", які, на її думку, повинні робити це замість неї. Від неї більш користі було б на іншому кордоні. Як і більше користі було б в ЗСУ від тих, хто тут малює різні червоні лінії, але не йде захищати державу.
І не тикай мені.
Shaman написав:
щось в тебе взагалі все переплуталося в голові. дівчина працює в прикордонній службі, й її обов'язок слідкувати, щоб ніхто незаконно кордон не перетинав.
Не перетинав з якого боку? Ким? Громадянами України? Її обов'язок - ловити людей, яких держава вважає кріпаками? Вона сама швидко втече при першій загрозі окупації, які і інші нікчеми тут. Ловити співгромадян - найогидніший "обов'язок". Я не вірю в бога, не вірю в карму, але у такі моменти хочеться вірити, що вона та інші своє отримають.
І ти теж мені не тикай. Тикай своїй подрузі по ненависті до українців.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Суб 21 чер, 2025 19:06, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:04
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
*Я думал, что охрана границы - это от ВНЕШНИХ врагов...
Ибо охрана границы от ВНУТРЕННИХ "врагов народа" - это было при СССР...
Не думал, что через 35 лет... родится поколение в независимой Украине, которое "Декоммунизировавшись" будет охранять границу от собственных Граждан...
И гордиться этим... как комсомольцы при СССР... * (С)
От внутренних врагов народа границу
в СССР не особо охраняли. Эти вопросы решались далеко от границы.
А вот если бы вы знали, сколько стоило попасть в "оператори безпілотників у прикордонному загоні". Причём деньги ещё не гарантировали такое попадание, надо было ещё найти "волосатую руку". Хотя, как девушкам, не знаю.
они новые мавики ещё получают. не на фронт, а для вылова "цілей". им смешно, когда человек тонет или мерзнет в горах. они смакуют это.
а рвы видели? а километры колючей проволоки в несколько рядов? а фото ловушки?
примечательно, что наши пограничники с белорусами спелись. совместно ухылятнов переправляют. мне недавно предлагали.
т.е. где нужно, наши погранцы общаются с врагом)
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:05
АндрейМ написав:
І не тикай мені.
Слухай ти Ви пердиш....
Чого це я повинен до тебе на Ви ?
чим ти заслужив?
Служиш?
Донатиш?
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