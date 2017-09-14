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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 141841418514186141871418814189>
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:07

  Бетон написав:ахах. бачив я це створіння не обременённое интеллектом.
для неї люди це ціль, прикиньте.
їх там таких повно. одна мені написала в коментарях, що заступає на службу, щоб стріляти по ногам хлопцям. їй 22 роки.

це якраз в тебе мозку нема, а в неї все в порядку.
Якби всі виконували свою роботу так як вона то не було б окупації в 2014 Криму і Донбасу, не було б нападів на військових зараз. Той хто лізе через кордон це вже не людина, а злочинець.
Але до таких як ти не дійде, ти кончений.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

щось тут останнім часом окремі персонажі почали розповідати "как вольно дышится в освобожденном Арканаре". зрозуміло, що розуму в них, як у персонажа, що її сказав, але вони реально трошки не розуміють, що таке справжня диктатура
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Волонтерку арестовали в Белгороде в феврале 2024 года. Изначально ее обвинили в «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Затем против нее возбудили дела о содействии «террористической деятельности» и госизмене. По версии российских следователей, они собирала деньги на финансирование ВСУ.

По версии обвинения, 31 августа 2023 года Надин Гейслер опубликовала пост в инстаграме, в котором призывала жертвовать деньги украинскому батальону «Азов» (признан террористической организацией в России и запрещен). Надин Гейслер отрицает, что аккаунт, с которого опубликован пост, принадлежит ей.

тобто за допис аккаунту, приналежність якого навіть не довели - 22 роки. які гарні послідовники Ягоди-Єжова, чомусь гадають, що закінчать по-іншому...

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Такую тираду произнес Александр Скобов на заседании суда 24 февраля, в годовщину начала войны. Вообще-то он не соблюдает судебных формальностей: не встает перед судьей, не отвечает на вопросы и не пытается оправдаться. По его словам, искать в российском суде справедливости бессмысленно. Зато он считает, что в суде можно привлечь внимание к действительно важным вещам — таким, как нападение России на Украину, опасность путинского режима для всего мира и необходимость давать Украине больше оружия.
але таких прикладів дуже мало. й це ще школа радянських дисидентів...

хто там хотів в Біларусь
«Личная месть Лукашенко». Как белорусские власти поставили на поток преследование политических эмигрантов
Сотни белорусских эмигрантов, покинувших страну после массовых протестов 2020 года, столкнулись с преследованием со стороны властей на родине. Прошлый год стал рекордным по числу заочных уголовных дел, заведенных по «политическим» статьям. Людям звонят и пишут, чередуя угрозы с уговорами вернуться; в Беларуси арестовывают их имущество и преследуют родственников. Ни одна другая страна на постсоветском пространстве не оказывает такого систематического давления на собственных граждан в эмиграции.

В самой Беларуси инакомыслие подавлено практически полностью: аресты за участие, освещение и любую причастность к протестной активности продолжаются до сих пор. По данным правозащитников из организации «Вясна», с 2020 года были задержаны десятки тысяч человек.

Сотни тысяч человек, согласно оценкам, покинули страну.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 21 чер, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:10

  Shaman написав:_hunter
що там з німецькою?

закінчуй флуд. це ж не важко? чи мета пофлудити?
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:10

  Бетон написав:ахах. бачив я це створіння не обременённое интеллектом.
для неї люди це ціль, прикиньте.
їх там таких повно. одна мені написала в коментарях, що заступає на службу, щоб стріляти по ногам хлопцям. їй 22 роки.

Бетон, адекватным жінкам ви не подобаєтесь :) тому всі неадекватні тьолочкі - ваші. Доля, тяжка доля :) але ще лише 2 місяці страждати )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 чер, 2025 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:11

  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:На почитай Обовязки Прикордонної служби

Її обов'язок прописаний в Конституції України. Вона зобов'язана захищати державу, а не полювати на "чоловіків призивного віку", які, на її думку, повинні робити це замість неї. Від неї більш користі було б на іншому кордоні. Як і більше користі було б в ЗСУ від тих, хто тут малює різні червоні лінії, але не йде захищати державу.

І не тикай мені.

  Shaman написав:щось в тебе взагалі все переплуталося в голові. дівчина працює в прикордонній службі, й її обов'язок слідкувати, щоб ніхто незаконно кордон не перетинав.

Не перетинав з якого боку? Ким? Громадянами України? Її обов'язок - ловити людей, яких держава вважає кріпаками? Вона сама швидко втече при першій загрозі окупації, які і інші нікчеми тут. Ловити співгромадян - найогидніший "обов'язок". Я не вірю в бога, не вірю в карму, але у такі моменти хочеться вірити, що вона та інші своє отримають.

І ти теж мені не тикай. Тикай своїй подрузі по ненависті до українців.


Головна функція прикордонників - забезпечення недоторканності державного кордону України та захист її суверенних прав.
тобто захист від ворога.

ребята компасом ошиблись)) не в ту сторону охраняют. бывает. географию не проходили

цим потужникам видно дедушки с памятью нквд рассказали, что главная их задача это охота за мужчинами спасающими себе жизнь.
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 21 чер, 2025 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А вот если бы вы знали, сколько стоило попасть в "оператори безпілотників у прикордонному загоні".
В мене питання
Татуювання проти волі - набивати в полоні можна, головне щоб в стерильних умовах і під нарокозом....
А йти виконувати свій обовязок перед Державою - западло....
Тобто різні там андрії і так далі сидять в тилу і обсирають тих хто їх захищає - виключно тому що в них відсутні кошти щоб потрапити в ЗСУ ?
Так для довідки
Прикордонники постійно ротуються і та жіночка можливо вже зараз десь під Покровськом....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:11

  Shaman написав:щось тут останнім часом окремі персонажі почали розповідати "как вольно дышится в освобожденном Арканаре". зрозуміло, що розуму в них, як у персонажа, що її сказав, але вони реально трошки не розуміють, що таке справжня диктатура

Санкціонована модерами площадка для кацапсько-ждунської пропаганди. Все вони розуміють.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:13

  budivelnik написав:
  АндрейМ написав:І не тикай мені.
Слухай ти Ви пердиш....
Чого це я повинен до тебе на Ви ?
чим ти заслужив?
Служиш?
Донатиш?

А ці вимоги заслужив ти сам встановлюєш?

Ти задовбав своїми "донатами". Хочеш відкосити сам і своїх синів відкосити від ЗСУ "донатами"? А як же "держава сама вирішить де ти потрібен найбліьше"? І от такі гидоти щось тут пишуть?

Мені, якщо чесно, все одне як ти до мене звертаєшся. Звичайно є якісь правила взаємоповаги, але таких як ти, і поважати немає за що. Нікчема завжди буде нікчемою. Тут таких, як ти, повно.

  unicdima написав:Якби всі виконували свою роботу так як вона то не було б окупації в 2014 Криму і Донбасу, не було б нападів на військових зараз. Той хто лізе через кордон це вже не людина, а злочинець.

Тобто, у 2014 році прикордонники повинні були відстрілювати власних громадян, а не росіян? Цікаво. Ті прикордонники втекли. Ця влаштувалась працювати полюванням на українців, а не орків, але винувати українці. Як так?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 21 чер, 2025 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:15

  stm написав:
  Бетон написав:ахах. бачив я це створіння не обременённое интеллектом.
для неї люди це ціль, прикиньте.
їх там таких повно. одна мені написала в коментарях, що заступає на службу, щоб стріляти по ногам хлопцям. їй 22 роки.

Бетон, адекватным жінкам ви не подобаєтесь :) тому всі неадекватні тьолочкі - ваші. Доля, тяжка доля :) але ще лише 2 місяці страждати )))

аутистки, шизофренички и дцп-шницы из дпсу? нет, спасибо. я предпочитаю фито-няшек с красивыми булками
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:15

  _hunter написав:


засада :(
А она это как-то объясняет? - типа за работу боится или за интеграцию? - подружек у нее выехавших нет - что бы рассказали, что бояться тут вообще нечего.
все гірше, вона патріотично налаштована. Ідєйна.
В цьому плані я Бетону заздрю. Всеодно з дітьми общаюсь по відеозвязку. І знають вони мене як мультик, старшій було 2,5 як пішов на війну, меншій -рік.
І справа даж не тільки в безпеці.
Не бачу смислу дітям тєряти час тут.
Тим більше старшій через рік в школу вже. Чого її тут навчать?
Востаннє редагувалось Banderlog в Суб 21 чер, 2025 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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