Бетон написав:ахах. бачив я це створіння не обременённое интеллектом. для неї люди це ціль, прикиньте. їх там таких повно. одна мені написала в коментарях, що заступає на службу, щоб стріляти по ногам хлопцям. їй 22 роки.
це якраз в тебе мозку нема, а в неї все в порядку. Якби всі виконували свою роботу так як вона то не було б окупації в 2014 Криму і Донбасу, не було б нападів на військових зараз. Той хто лізе через кордон це вже не людина, а злочинець. Але до таких як ти не дійде, ти кончений.
Волонтерку арестовали в Белгороде в феврале 2024 года. Изначально ее обвинили в «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Затем против нее возбудили дела о содействии «террористической деятельности» и госизмене. По версии российских следователей, они собирала деньги на финансирование ВСУ.
По версии обвинения, 31 августа 2023 года Надин Гейслер опубликовала пост в инстаграме, в котором призывала жертвовать деньги украинскому батальону «Азов» (признан террористической организацией в России и запрещен). Надин Гейслер отрицает, что аккаунт, с которого опубликован пост, принадлежит ей.
тобто за допис аккаунту, приналежність якого навіть не довели - 22 роки. які гарні послідовники Ягоди-Єжова, чомусь гадають, що закінчать по-іншому...
Такую тираду произнес Александр Скобов на заседании суда 24 февраля, в годовщину начала войны. Вообще-то он не соблюдает судебных формальностей: не встает перед судьей, не отвечает на вопросы и не пытается оправдаться. По его словам, искать в российском суде справедливости бессмысленно. Зато он считает, что в суде можно привлечь внимание к действительно важным вещам — таким, как нападение России на Украину, опасность путинского режима для всего мира и необходимость давать Украине больше оружия.
але таких прикладів дуже мало. й це ще школа радянських дисидентів...
Сотни белорусских эмигрантов, покинувших страну после массовых протестов 2020 года, столкнулись с преследованием со стороны властей на родине. Прошлый год стал рекордным по числу заочных уголовных дел, заведенных по «политическим» статьям. Людям звонят и пишут, чередуя угрозы с уговорами вернуться; в Беларуси арестовывают их имущество и преследуют родственников. Ни одна другая страна на постсоветском пространстве не оказывает такого систематического давления на собственных граждан в эмиграции.
В самой Беларуси инакомыслие подавлено практически полностью: аресты за участие, освещение и любую причастность к протестной активности продолжаются до сих пор. По данным правозащитников из организации «Вясна», с 2020 года были задержаны десятки тысяч человек.
Сотни тысяч человек, согласно оценкам, покинули страну.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 21 чер, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:ахах. бачив я це створіння не обременённое интеллектом. для неї люди це ціль, прикиньте. їх там таких повно. одна мені написала в коментарях, що заступає на службу, щоб стріляти по ногам хлопцям. їй 22 роки.
Бетон, адекватным жінкам ви не подобаєтесь тому всі неадекватні тьолочкі - ваші. Доля, тяжка доля але ще лише 2 місяці страждати )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 чер, 2025 19:12, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:На почитай Обовязки Прикордонної служби
Її обов'язок прописаний в Конституції України. Вона зобов'язана захищати державу, а не полювати на "чоловіків призивного віку", які, на її думку, повинні робити це замість неї. Від неї більш користі було б на іншому кордоні. Як і більше користі було б в ЗСУ від тих, хто тут малює різні червоні лінії, але не йде захищати державу.
І не тикай мені.
Shaman написав:щось в тебе взагалі все переплуталося в голові. дівчина працює в прикордонній службі, й її обов'язок слідкувати, щоб ніхто незаконно кордон не перетинав.
Не перетинав з якого боку? Ким? Громадянами України? Її обов'язок - ловити людей, яких держава вважає кріпаками? Вона сама швидко втече при першій загрозі окупації, які і інші нікчеми тут. Ловити співгромадян - найогидніший "обов'язок". Я не вірю в бога, не вірю в карму, але у такі моменти хочеться вірити, що вона та інші своє отримають.
І ти теж мені не тикай. Тикай своїй подрузі по ненависті до українців.
Головна функція прикордонників - забезпечення недоторканності державного кордону України та захист її суверенних прав. тобто захист від ворога.
ребята компасом ошиблись)) не в ту сторону охраняют. бывает. географию не проходили
цим потужникам видно дедушки с памятью нквд рассказали, что главная их задача это охота за мужчинами спасающими себе жизнь.
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 21 чер, 2025 19:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:А вот если бы вы знали, сколько стоило попасть в "оператори безпілотників у прикордонному загоні".
В мене питання Татуювання проти волі - набивати в полоні можна, головне щоб в стерильних умовах і під нарокозом.... А йти виконувати свій обовязок перед Державою - западло.... Тобто різні там андрії і так далі сидять в тилу і обсирають тих хто їх захищає - виключно тому що в них відсутні кошти щоб потрапити в ЗСУ ? Так для довідки Прикордонники постійно ротуються і та жіночка можливо вже зараз десь під Покровськом....
Shaman написав:щось тут останнім часом окремі персонажі почали розповідати "как вольно дышится в освобожденном Арканаре". зрозуміло, що розуму в них, як у персонажа, що її сказав, але вони реально трошки не розуміють, що таке справжня диктатура
Санкціонована модерами площадка для кацапсько-ждунської пропаганди. Все вони розуміють.
Слухай ти Ви пердиш.... Чого це я повинен до тебе на Ви ? чим ти заслужив? Служиш? Донатиш?
А ці вимоги заслужив ти сам встановлюєш?
Ти задовбав своїми "донатами". Хочеш відкосити сам і своїх синів відкосити від ЗСУ "донатами"? А як же "держава сама вирішить де ти потрібен найбліьше"? І от такі гидоти щось тут пишуть?
Мені, якщо чесно, все одне як ти до мене звертаєшся. Звичайно є якісь правила взаємоповаги, але таких як ти, і поважати немає за що. Нікчема завжди буде нікчемою. Тут таких, як ти, повно.
unicdima написав:Якби всі виконували свою роботу так як вона то не було б окупації в 2014 Криму і Донбасу, не було б нападів на військових зараз. Той хто лізе через кордон це вже не людина, а злочинець.
Тобто, у 2014 році прикордонники повинні були відстрілювати власних громадян, а не росіян? Цікаво. Ті прикордонники втекли. Ця влаштувалась працювати полюванням на українців, а не орків, але винувати українці. Як так?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 21 чер, 2025 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:ахах. бачив я це створіння не обременённое интеллектом. для неї люди це ціль, прикиньте. їх там таких повно. одна мені написала в коментарях, що заступає на службу, щоб стріляти по ногам хлопцям. їй 22 роки.
Бетон, адекватным жінкам ви не подобаєтесь тому всі неадекватні тьолочкі - ваші. Доля, тяжка доля але ще лише 2 місяці страждати )))
аутистки, шизофренички и дцп-шницы из дпсу? нет, спасибо. я предпочитаю фито-няшек с красивыми булками
засада А она это как-то объясняет? - типа за работу боится или за интеграцию? - подружек у нее выехавших нет - что бы рассказали, что бояться тут вообще нечего.
все гірше, вона патріотично налаштована. Ідєйна. В цьому плані я Бетону заздрю. Всеодно з дітьми общаюсь по відеозвязку. І знають вони мене як мультик, старшій було 2,5 як пішов на війну, меншій -рік. І справа даж не тільки в безпеці. Не бачу смислу дітям тєряти час тут. Тим більше старшій через рік в школу вже. Чого її тут навчать?
Востаннє редагувалось Banderlog в Суб 21 чер, 2025 19:20, всього редагувалось 1 раз.