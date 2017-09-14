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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1418514186141871418814189>
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:19

  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:
  АндрейМ написав:І не тикай мені.
Слухай ти Ви пердиш....
Чого це я повинен до тебе на Ви ?
чим ти заслужив?
Служиш?
Донатиш?
А ці вимоги заслужив ти сам встановлюєш?
Вимоги як до кого звертатись в спілкуванні - я приймаю сам.
З моєї точки зору-ти кращого не заслуговуєш.
  АндрейМ написав:Ти задовбав своїми "донатами". Хочеш відкосити сам і своїх синів відкосити від ЗСУ "донатами"? А як же "держава сама вирішить де ти потрібен найбліьше"? І от такі гидоти щось тут пишуть?
В мене трошки більше відповідальності ніж в тебе.
Тому
Держава вирішила що я особисто їй на фронті-не потрібен... але це не зняло з мене ОСОБИСТОГО ОБОВЯЗКУ продовжувати економічну допомогу ЗСУ.
Так як МІЙ захист залежить не тільки від МОЇХ донатів, а й від ТВОЇХ - то я залишаю за собою право деяким недоумкам про це постійно нагадувати
  АндрейМ написав:Мені, якщо чесно, все одне як ти до мене звертаєшся. Звичайно є якісь правила взаємоповаги, але таких як ти, і поважати немає за що. Нікчема завжди буде нікчемою. Тут таких, як ти, повно.
Хто нікчема а хто нормальний - розсудить час...
От тільки як ТИ будеш дивитись в очі людям які внаслідок ТВОЄЇ бездіяльності втратили своїх побратимів чи рідних?
Я ж тобі не допоможу і ті корисні ідіоти які сьогодні в твоєму таборі-також не допоможуть..
Тому можеш й далі себе вести так як вважаєш за потрібне але...
Бог не фраєр-Він все бачить....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:19

  Успіх написав:Увага!
Песікот і Хотаб - ідіть на хyй! :lol: :lol: :lol:
Успіх не упускайся до рівня бидла.
Я розумію що вони іншого тону не заслужили, но ми все таки в культурному товаристві і в присутності жінок. Тримай себе в руках.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:20

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:ахах. бачив я це створіння не обременённое интеллектом.
для неї люди це ціль, прикиньте.
їх там таких повно. одна мені написала в коментарях, що заступає на службу, щоб стріляти по ногам хлопцям. їй 22 роки.

Бетон, адекватным жінкам ви не подобаєтесь :) тому всі неадекватні тьолочкі - ваші. Доля, тяжка доля :) але ще лише 2 місяці страждати )))

аутистки, шизофренички и дцп-шницы из дпсу? нет, спасибо. я предпочитаю фито-няшек с красивыми булками

ти - так. а вони - ні... :D
в тебе немає стільки грошей, щоб це перемогло твою неадекватність :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:21

  Banderlog написав:
  _hunter написав:


засада :(
А она это как-то объясняет? - типа за работу боится или за интеграцию? - подружек у нее выехавших нет - что бы рассказали, что бояться тут вообще нечего.
все гірше, вона патріотично налаштована. Ідєйна.
В цьому плані я Бетону заздрю. Всеодно з дітьми общаюсь по відеозвязку. І знають вони мене як мультик старшій було 2,5 як пішов на війну меншій рік.
І справа даж не тільки в безпеці. Не бачу смислу дітям тєряти час тут.
Тим більше старшій через рік в школу вже. Чого її тут навчать?

нема чого мені заздрити. я ще не виїхав. і шанси меншають.
те, що ти і я пропустили - бесцінно. ми не бачимо, як ростуть наші діти, а згодом ти і я станемо для них чужими. від цього я впадаю в розпач. я не бачу як росте моя квітка.
але stm ам смішно. це мабуть приносить всім насолоду - розлучати сімї
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:23

  АндрейМ написав:Тобто, у 2014 році прикордонники повинні були відстрілювати власних громадян, а не росіян? Цікаво. Ті прикордонники втекли. Ця влаштувалась працювати полюванням на українців, а не орків, але винувати українці. Як так?

ваша кацапсько-ждунська примітивна пропаганда розрахована на дебілів таких як ви.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:24

  Banderlog написав:Чого її тут навчать?

Почитайте що тут пишуть жінки (якщо вірити, що це - дійсно жінки). а головне - наскільки безграмотно і тупо. Ви, до речі, теж пишите безграмотно (вибачте), хоч, і не тупо. Але Вашим донькам жити в іншому світі. Там освіта, грамотність і людяність будуть в нагоду.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:25

  Banderlog написав:
  _hunter написав:засада :(
А она это как-то объясняет? - типа за работу боится или за интеграцию? - подружек у нее выехавших нет - что бы рассказали, что бояться тут вообще нечего.
все гірше, вона патріотично налаштована. Ідєйна.
В цьому плані я Бетону заздрю. Всеодно з дітьми общаюсь по відеозвязку. І знають вони мене як мультик, старшій було 2,5 як пішов на війну, меншій -рік.
І справа даж не тільки в безпеці.
Не бачу смислу дітям тєряти час тут.
Тим більше старшій через рік в школу вже. Чого її тут навчать?

Так а поговорить на эту тему? - на что она рассчитывает - на Видбудову? Замуж же она дочерей планирует отдавать - за кого? - кто тут даже через 5 лет останется?
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 21 чер, 2025 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:25

  Banderlog написав:
  _hunter написав:засада :(
А она это как-то объясняет? - типа за работу боится или за интеграцию? - подружек у нее выехавших нет - что бы рассказали, что бояться тут вообще нечего.
все гірше, вона патріотично налаштована. Ідєйна.
В цьому плані я Бетону заздрю. Всеодно з дітьми общаюсь по відеозвязку. І знають вони мене як мультик, старшій було 2,5 як пішов на війну, меншій -рік.
І справа даж не тільки в безпеці.
Не бачу смислу дітям тєряти час тут.
Тим більше старшій через рік в школу вже. Чого її тут навчать?

для ху.нтера спілкування з дітьми, ще щось абстрактне, не зрозуміє...

навчать тому ж, чому й в інших країнах. а в своїй країні все одно легше ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:26

  Shaman написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:ахах. бачив я це створіння не обременённое интеллектом.
для неї люди це ціль, прикиньте.
їх там таких повно. одна мені написала в коментарях, що заступає на службу, щоб стріляти по ногам хлопцям. їй 22 роки.
Бетон, адекватным жінкам ви не подобаєтесь :) тому всі неадекватні тьолочкі - ваші. Доля, тяжка доля :) але ще лише 2 місяці страждати )))

аутистки, шизофренички и дцп-шницы из дпсу? нет, спасибо. я предпочитаю фито-няшек с красивыми булками

ти - так. а вони - ні... :D
в тебе немає стільки грошей, щоб це перемогло твою неадекватність :lol:

в мене є дівки зараз.
а ти тихенько лисого ганяй, імпотент старий
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 19:27

Для кого в світі живетЕ?©

  Banderlog написав:
  _hunter написав:


засада :(
А она это как-то объясняет? - типа за работу боится или за интеграцию? - подружек у нее выехавших нет - что бы рассказали, что бояться тут вообще нечего.
все гірше, вона патріотично налаштована. Ідєйна.
В цьому плані я Бетону заздрю. Всеодно з дітьми общаюсь по відеозвязку. І знають вони мене як мультик, старшій було 2,5 як пішов на війну, меншій -рік.
І справа даж не тільки в безпеці.
Не бачу смислу дітям тєряти час тут.
Тим більше старшій через рік в школу вже. Чого її тут навчать?

Ееееееее!
Стапееее!!!
Альо, гараж!!! :mrgreen:
Як так?©

А як же Батьківщина???!
Для чого, а точніше - для кого ти захищаєш Батьківщину?


Ехххххххх, Сосюри на тебе нема! :lol:



Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну.
Без неї — ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами...
Для нас вона в світі єдина, одна,
як очі її ніжно-карі...
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі.
у квітці, в пташині, в кривеньких тинах,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячій усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі...
Як та купина, що горить — не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
у хмарах отих пурпурових,
в огні канонад, що на захід женуть
чужинців в зелених мундирах, в багнетах,
що в тьмі пробивають нам путь
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину...
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну.
Любіть у труді, у коханні, в бою,
в цей час, як гудуть батареї.
Всім серцем любіть Україну свою,
і вічні ми будемо з нею!
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