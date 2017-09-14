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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:27
Бетон написав:
нема чого мені заздрити. я ще не виїхав. і шанси меншають.
те, що ти і я пропустили - бесцінно. ми не бачимо, як ростуть наші діти, а згодом ти і я станемо для них чужими. від цього я впадаю в розпач. я не бачу як росте моя квітка.
але stm ам смішно. це мабуть приносить всім насолоду - розлучати сімї
Так, вам наші і білоруси вже "предлагали", а ви... Опис не до кінця ви сформували. Дівчина має бути сліпо-глухо-німа )))
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stm
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:28
АндрейМ написав: Banderlog написав:
Чого її тут навчать?
Почитайте що тут пишуть жінки (якщо вірити, що це - дійсно жінки). а головне - наскільки безграмотно і тупо. Ви, до речі, теж пишите безграмотно (вибачте), хоч, і не тупо. Але Вашим донькам жити в іншому світі. Там освіта, грамотність і людяність будуть в нагоду.
а ще там чоловіки як жінки не викликають подиву. є й є.
а от якщо випадково потрапите в полон, то можете здивуватись відношенню до чоловіків як жінок - хоча яке відношення, просто будуть використовувати
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Shaman
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:29
_hunter написав: Banderlog написав: _hunter написав:
засада
А она это как-то объясняет? - типа за работу боится или за интеграцию? - подружек у нее выехавших нет - что бы рассказали, что бояться тут вообще нечего.
все гірше, вона патріотично налаштована. Ідєйна.
В цьому плані я Бетону заздрю. Всеодно з дітьми общаюсь по відеозвязку. І знають вони мене як мультик, старшій було 2,5 як пішов на війну, меншій -рік.
І справа даж не тільки в безпеці. Не бачу смислу дітям тєряти час тут.
Тим більше старшій через рік в школу вже. Чого її тут навчать?
Так а поговорить на эту тему? - на что она рассчитывает - на Видбудову? Замуж же она дочерей планирует отдавать - за кого? - кто тут даже через 5 лет останется?
є надія, що таких, як ти тут не буде - вже велика перевага
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Shaman
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:33
budivelnik написав:
З моєї точки зору-ти кращого не заслуговуєш.
Ти - теж. ("Ось, і поспілкувались")
budivelnik написав:
От тільки як ТИ будеш дивитись в очі людям які внаслідок ТВОЄЇ бездіяльності втратили своїх побратимів чи рідних?
"Внаслідок" визначаєш ти"? Ти взагалі знаєш що хто тут робить, чи ти собі купив корону і закохався в себе, що вважаєш, що ти тут сам Україну в тилу рятуєш? Податки один ти сплачуєш, донатиш один ти? Ти взагалі - адекватний? Зіркова хвороба?
unicdima написав:
ваша кацапсько-ждунська примітивна пропаганда розрахована на дебілів таких як ви.
Я кацапів в Україні не чекаю. Чекають ті, хто малюють червоні лінії, але нічого не роблять для того, щоб їх захистити.
Ви так і не пояснили що саме трапилось в 2014? Прикордонники не стріляли по українцях? Будьте вже чесні і поясніть. Ось ця жінка, яку ми обговорюємо, замість того, щоб виконувати свій громадянський обов'язок, полює на інших співгромадян. Вона чимось допомагає? Може, цей обов'язок потрібно на іншому кордоні виконувати?
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Суб 21 чер, 2025 19:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:33
смотри как смешно stm.
это точно тебе понравится.
мой прадед погиб на войне. бабушка росла без отца.
у бабушки нашёл справку фашистских оккупационных войск
мой дед умер рано. мать росла без отца.
мой отец погиб когда мне было 3 года. я рос без отца.
больше всего я боялся, чтобы мои дочери не повторили такую судьбу.
вот и мои дочери растут без отца.
смешно, правда?
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 21 чер, 2025 19:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:33
Бетон написав: Shaman написав:
ти - так. а вони - ні...
в тебе немає стільки грошей, щоб це перемогло твою неадекватність
в мене є дівки зараз.
а ти тихенько лисого ганяй, імпотент старий
"рассказывайте, батенька, рассказывайте"
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:36
Бетон написав:
смотри как смешно stm.
это точно тебе понравится.
мой прадед погиб на войне. бабушка росла без отца.
мой дед умер рано. мать росла без отца.
мой отец погиб когда мне было 3 года. я рос без отца.
больше всего я боялся, чтобы мои дочери не повторили такую судьбу.
вот и мои дочери растут без отца.
смешно, правда?
война разделила много семей
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:39
yama написав: Бетон написав:
смотри как смешно stm.
это точно тебе понравится.
мой прадед погиб на войне. бабушка росла без отца.
мой дед умер рано. мать росла без отца.
мой отец погиб когда мне было 3 года. я рос без отца.
больше всего я боялся, чтобы мои дочери не повторили такую судьбу.
вот и мои дочери растут без отца.
смешно, правда?
война разделила много семей
власть закрыла границу.
больше никто.
не сваливайте всё на войну
а теперь на границе сидят оксанки и с маниакальной эйфорией 12 часов смотрят в дрон, называя мужчин "цілями"
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 21 чер, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:39
Бетон написав:
те, що ти і я пропустили - бесцінно. ми не бачимо, як ростуть наші діти, а згодом ти і я станемо для них чужими.
ну в мене це вже не перший раз... дві дочки давно там і вже дорослі.
Тут я збирався все зробити правильно,
в 39р. Але війна...
Я з ними знайомий з ними по фотографіям і розповідям жінки. На виховання впливу чуть більше 0.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:40
АндрейМ написав:
Я кацапів в Україні не чекаю. Чекають ті, хто малюють червоні лінії, але нічого не роблять для того, щоб їх захистити.
Ви так і не пояснили що саме трапилось в 2014? Не прикордонники не стріляли по українцях? Будьте вже чесні і поясніть. Ось ця жінка, яку ми обговорюємо, замість того, щоб виконувати свій громадянський обов'язок, полює на інших співгромадян. Вона чимось допомагає? Може, цей обов'язок потрібно на іншому кордоні виконувати?
в тебе істерика від мобілізації, ти постійно пропагуєш проти мобілізації, тут варіант один, ти підар ніяк не можеш дочекатися своїх русскіх братішек. Тому закрий писок і не вякай.
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