Додано: Суб 21 чер, 2025 19:43

АндрейМ написав: Ти взагалі знаєш що хто тут робить, Ти взагалі знаєш що хто тут робить,

Тут є один який за свою тркудову вимагає пару тисяч....Я не знаю що ти робиш в реалі.Я читаю що ти пишеш тут.Так отТе що я читаю дає мені можливість уявити що ти робиш.І те що я уявляю не має нічого спільного з баченням що ти допомагаєш якимось чином своєму народу і країні.Так, ти можливо мілкий чиновник, який може заявити що з доходів платить податки ( бо це за нього роблять)Можливо ти навіть бізнесмен, який змушений платити податки Гетьманцева( часто-густо слабозаконні)...Але ти ТОЧНО не припускаєш в своїй макітрі-що податки це МИРНИЙ часА коли війна-то треба трошки відірвати пяту точку і переглянути СВОЇ бачення по тому що ТРЕБА робити...ПСя так само як і ти переживаю за своїх дітей... і мені дуже болить від того що згідно чинного законодавства вони в однаковій позиції з тобою...От тільки від їх діяльності економічного толку для ЗСУ в рази більше...