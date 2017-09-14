detroytred написав:До речі, ДРГ може бути і жінка. Запросто. Підготовлена. Але на жінок вона вказала не реагує. Реагує саме на призовників.
Ось це і є найогидніше (і злочин, до речі). У неї одне завдання - не захищати Вітчизну від ворога, а полювати на громадян України чоловічої статі. Ті, хто її виправдовує і захищає, такі ж самі.
От дебіли... Дівчина прикордонник, патрюлює територію де не має бути людей взагалі. Ні жінок, ні чоловіків, ні оні. Жінки не мають туди лізти, вони сіли на потяг і поїхали на кордон у вказаному законом місці перетину... Не проблема прикордонника що кожен день дебіл лізе у зону яку не має...
Бетон написав:нема чого мені заздрити. я ще не виїхав. і шанси меншають. те, що ти і я пропустили - бесцінно. ми не бачимо, як ростуть наші діти, а згодом ти і я станемо для них чужими. від цього я впадаю в розпач. я не бачу як росте моя квітка. але stm ам смішно. це мабуть приносить всім насолоду - розлучати сімї
Так, вам наші і білоруси вже "предлагали", а ви... Опис не до кінця ви сформували. Дівчина має бути сліпо-глухо-німа )))
stm написав:От дебіли... Дівчина прикордонник, патрюлює територію де не має бути людей взагалі. Ні жінок, ні чоловіків, ні оні. Жінки не мають туди лізти, вони сіли на потяг і поїхали на кордон у вказаному законом місці перетину...
Дебіли - ті, хто не вміють читати (і писати). Ця жінка (хоча її стать значення не має) написала, що полює виключно на чоловіків. Вона не "патрюлює територію де не має бути людей", бо там немає чого патрулювати. Вона слідкує за тим, щоб жоден громадянин України чоловічої статі не зміг дістатися безпеки. Вони знає, що з іншого боку ніхто не полізе. Там немає ворога. Вона там з однією метою - полювати на тих, хто не має змоги виїхати "у вказаному законом місці перетину". Вона там, щоб вбивати українців.
stm написав:От дебіли... Дівчина прикордонник, патрюлює територію де не має бути людей взагалі. Ні жінок, ні чоловіків, ні оні. Жінки не мають туди лізти, вони сіли на потяг і поїхали на кордон у вказаному законом місці перетину...
Дебіли - ті, хто не вміють читати (і писати). Ця жінка (хоча її стать значення не має) написала, що полює виключно на чоловіків. Вона не "патрюлює територію де не має бути людей", бо там немає чого патрулювати. Вона слідкує за тим, щоб жоден громадянин України чоловічої статі не зміг дістатися безпеки. Вони знає, що з іншого боку ніхто не полізе. Там немає ворога. Вона там з однією метою - полювати на тих, хто не має змоги виїхати "у вказаному законом місці перетину". Вона там, щоб вбивати українців.
Я відповім дивним чином. Цікаво що вам не подобається Бандерлог як мужлан і ЛАД як пенсіонер. Просто дивний збіг обставин для мене, десь було щось схоже, як ви відноситесь до банд? )
Бетон написав:нема чого мені заздрити. я ще не виїхав. і шанси меншають. те, що ти і я пропустили - бесцінно. ми не бачимо, як ростуть наші діти, а згодом ти і я станемо для них чужими. від цього я впадаю в розпач. я не бачу як росте моя квітка. але stm ам смішно. це мабуть приносить всім насолоду - розлучати сімї
Так, вам наші і білоруси вже "предлагали", а ви... Опис не до кінця ви сформували. Дівчина має бути сліпо-глухо-німа )))
...дочь владельца винного магазина
Так, здається не одна я вважаю що закриття бізнесу і розлучення якось співпали у часовому просторі але ж дружина хотіла лише грошей, а дівки то лише після розлучення расколбас... Схоже, Ви теж погана людина за розлучення батька і дітей ...
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 чер, 2025 20:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:До речі, ДРГ може бути і жінка. Запросто. Підготовлена. Але на жінок вона вказала не реагує. Реагує саме на призовників.
Ось це і є найогидніше (і злочин, до речі). У неї одне завдання - не захищати Вітчизну від ворога, а полювати на громадян України чоловічої статі. Ті, хто її виправдовує і захищає, такі ж самі.
От дебіли... Дівчина прикордонник, патрюлює територію де не має бути людей взагалі. Ні жінок, ні чоловіків, ні оні. Жінки не мають туди лізти, вони сіли на потяг і поїхали на кордон у вказаному законом місці перетину... Не проблема прикордонника що кожен день дебіл лізе у зону яку не має...
Спробуйте по буквах: ""Бачу ціль. Наближаю, придивляюся, бо бувають різні ситуації. Буває людина просто на город вийшла. То я придивляюся хто це, якщо це жіночка в косинці і в платтячку, то групу реагування не буду викликати," Тільки потім: ", а якщо бачу чоловіка призовного віку з рюкзачком, для мене — це вже сигнал", — зазначає Анастасія Совенко."