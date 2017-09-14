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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1418814189141901419114192>
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:13

  Бетон написав:ну слушайте из нас двоих, психические проблемы у вас. это факт.
лечитесь, пока не поздно))

я веду активный весёлый образ жизни, на сколько позволяет ситуация.

если меня не устраивает социум данной страны, я не должен переделывать всю страну, а менять её. исторически, люди делают так сотни лет.

я прагматично отношусь к переезду.

Так, люди з веселим способом життя так себе і поводять. Добре, я закінчила. В кінці то кінців пенсіонери теж можуть бути бабами на "лавочці" і весь світ "повії і наркомани". Не хворійте.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:До речі, ДРГ може бути і жінка. Запросто. Підготовлена. Але на жінок вона вказала не реагує. Реагує саме на призовників.

Ось це і є найогидніше (і злочин, до речі). У неї одне завдання - не захищати Вітчизну від ворога, а полювати на громадян України чоловічої статі. Ті, хто її виправдовує і захищає, такі ж самі.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:25

  АндрейМ написав:
  detroytred написав:До речі, ДРГ може бути і жінка. Запросто. Підготовлена. Але на жінок вона вказала не реагує. Реагує саме на призовників.

Ось це і є найогидніше (і злочин, до речі). У неї одне завдання - не захищати Вітчизну від ворога, а полювати на громадян України чоловічої статі. Ті, хто її виправдовує і захищає, такі ж самі.

От дебіли... Дівчина прикордонник, патрюлює територію де не має бути людей взагалі. Ні жінок, ні чоловіків, ні оні. Жінки не мають туди лізти, вони сіли на потяг і поїхали на кордон у вказаному законом місці перетину... Не проблема прикордонника що кожен день дебіл лізе у зону яку не має...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:29

  stm написав:
  Бетон написав:нема чого мені заздрити. я ще не виїхав. і шанси меншають.
те, що ти і я пропустили - бесцінно. ми не бачимо, як ростуть наші діти, а згодом ти і я станемо для них чужими. від цього я впадаю в розпач. я не бачу як росте моя квітка.
але stm ам смішно. це мабуть приносить всім насолоду - розлучати сімї

Так, вам наші і білоруси вже "предлагали", а ви... Опис не до кінця ви сформували. Дівчина має бути сліпо-глухо-німа )))

...дочь владельца винного магазина :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:31

  stm написав:От дебіли... Дівчина прикордонник, патрюлює територію де не має бути людей взагалі. Ні жінок, ні чоловіків, ні оні. Жінки не мають туди лізти, вони сіли на потяг і поїхали на кордон у вказаному законом місці перетину...

Дебіли - ті, хто не вміють читати (і писати). Ця жінка (хоча її стать значення не має) написала, що полює виключно на чоловіків. Вона не "патрюлює територію де не має бути людей", бо там немає чого патрулювати. Вона слідкує за тим, щоб жоден громадянин України чоловічої статі не зміг дістатися безпеки. Вони знає, що з іншого боку ніхто не полізе. Там немає ворога. Вона там з однією метою - полювати на тих, хто не має змоги виїхати "у вказаному законом місці перетину". Вона там, щоб вбивати українців.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:35

  АндрейМ написав:
  stm написав:От дебіли... Дівчина прикордонник, патрюлює територію де не має бути людей взагалі. Ні жінок, ні чоловіків, ні оні. Жінки не мають туди лізти, вони сіли на потяг і поїхали на кордон у вказаному законом місці перетину...

Дебіли - ті, хто не вміють читати (і писати). Ця жінка (хоча її стать значення не має) написала, що полює виключно на чоловіків. Вона не "патрюлює територію де не має бути людей", бо там немає чого патрулювати. Вона слідкує за тим, щоб жоден громадянин України чоловічої статі не зміг дістатися безпеки. Вони знає, що з іншого боку ніхто не полізе. Там немає ворога. Вона там з однією метою - полювати на тих, хто не має змоги виїхати "у вказаному законом місці перетину". Вона там, щоб вбивати українців.

Я відповім дивним чином. Цікаво що вам не подобається Бандерлог як мужлан і ЛАД як пенсіонер. Просто дивний збіг обставин для мене, десь було щось схоже, як ви відноситесь до банд? )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

можно узнать, как эта прикордонниця защищает границу Украины??
вы в своём уме? вообще?? вы просто напишите, вы вообще адекватная или нет? просто: да/нет
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:42

присяга прикордонника

Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому,.......

Я присягаю ніколи не зрадити народу України.

вот эти слова она вообще зачем говорит? для кого?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:43

  Прохожий написав:
  stm написав:
  Бетон написав:нема чого мені заздрити. я ще не виїхав. і шанси меншають.
те, що ти і я пропустили - бесцінно. ми не бачимо, як ростуть наші діти, а згодом ти і я станемо для них чужими. від цього я впадаю в розпач. я не бачу як росте моя квітка.
але stm ам смішно. це мабуть приносить всім насолоду - розлучати сімї

Так, вам наші і білоруси вже "предлагали", а ви... Опис не до кінця ви сформували. Дівчина має бути сліпо-глухо-німа )))

...дочь владельца винного магазина :mrgreen:

Так, здається не одна я вважаю що закриття бізнесу і розлучення якось співпали у часовому просторі :mrgreen: але ж дружина хотіла лише грошей, а дівки то лише після розлучення расколбас... Схоже, Ви теж погана людина за розлучення батька і дітей ...
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 чер, 2025 20:44, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 20:43

  stm написав:
  АндрейМ написав:
  detroytred написав:До речі, ДРГ може бути і жінка. Запросто. Підготовлена. Але на жінок вона вказала не реагує. Реагує саме на призовників.

Ось це і є найогидніше (і злочин, до речі). У неї одне завдання - не захищати Вітчизну від ворога, а полювати на громадян України чоловічої статі. Ті, хто її виправдовує і захищає, такі ж самі.

От дебіли... Дівчина прикордонник, патрюлює територію де не має бути людей взагалі. Ні жінок, ні чоловіків, ні оні. Жінки не мають туди лізти, вони сіли на потяг і поїхали на кордон у вказаному законом місці перетину... Не проблема прикордонника що кожен день дебіл лізе у зону яку не має...


Спробуйте по буквах:
""Бачу ціль. Наближаю, придивляюся, бо бувають різні ситуації. Буває людина просто на город вийшла. То я придивляюся хто це, якщо це жіночка в косинці і в платтячку, то групу реагування не буду викликати,"
Тільки потім:
", а якщо бачу чоловіка призовного віку з рюкзачком, для мене — це вже сигнал", — зазначає Анастасія Совенко."

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/711 ... ya-kordonu

Без прибріхування ви теж ну ніяк не можете заперечити-обвинуватити-образити.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 21 чер, 2025 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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