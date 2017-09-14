detroytred написав: Спробуйте по буквах: ""Бачу ціль. Наближаю, придивляюся, бо бувають різні ситуації. Буває людина просто на город вийшла. То я придивляюся хто це, якщо це жіночка в косинці і в платтячку, то групу реагування не буду викликати...." https://focus.ua/uk/voennye-novosti/711 ... ya-kordonu
Без прибріхування ви теж ну ніяк не можете заперечити-обвинуватити-образити.
Бабуля у під'їзда, усі прикордонники повії і наркомани. Поважати вік і крапка. І Детройту і Джампу: Ви - баласт. Це можете змінити тільки Ви...
detroytred написав: Спробуйте по буквах: ""Бачу ціль. Наближаю, придивляюся, бо бувають різні ситуації. Буває людина просто на город вийшла. То я придивляюся хто це, якщо це жіночка в косинці і в платтячку, то групу реагування не буду викликати...." https://focus.ua/uk/voennye-novosti/711 ... ya-kordonu
Без прибріхування ви теж ну ніяк не можете заперечити-обвинуватити-образити.
Бабуля у під'їзда, усі прикордонники повії і наркомани. Поважати вік і крапка.
Тобто знов прибрехали -- притягнули інший предмет, узагальнили до бабусь з їх баченнями. На спростування вашої "вигадки" - патрюлює територію де не має бути людей взагалі. Ні жінок, ні чоловіків, ні оні. Жінки не мають туди лізти, вони сіли на потяг і поїхали на кордон у вказаному законом місці перетину...
Бетон написав:Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому,.......
Я присягаю ніколи не зрадити народу України.
вот эти слова она вообще зачем говорит? для кого?
Якраз з відповідністю того, що вона творить, присязі - все норм. "клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому" - це просто красиві слова. А от дальше там про виконання "наказів командирів" які в присязі, як більш важливі та приоритенті, вказані перед дотриманням Конституції і законів України. От спеціально і влаштувалась на "роботу" де їй наказують робити те, що приносить їй насолоду. А про те, що деякі злочини не мають строку давності, і не всі судді носять мантії - через свою молодість та обмеженість мабуть взагалі навіть не здогадується.
Ще еклезіаст сказав що від занадто справедливості можно і загинути Всё видѣлъ я во дни суетныя мои: есть праведникъ, погибающій въ праведности своей, и есть нечестивый, долго живущій въ нечестии своемъ.
16. Не будь праведенъ чересчуръ, и не мудрствуй болѣе меры: зачемъ тебе губить себя?
17. Не будь нечестивъ слишкомъ, и не будь безуменъ: зачемъ тебе умирать не въ свое время?
18. Хорошо, если ты будешь держаться за одно и отъ другого не отымешь руки своей; потому что боящийся Бога избежит всего сего.
Banderlog написав: я тобі пишу про наслідки скидання диктатури. Диктатори в таких країнах часто більш демократичні і ліберальні ніж загальна "пригнічена" маса. Це звичаєве право того народу женитись на 12р і бити жінок. І якщо провести голосування голосувати вони будуть за це. Якщо вбють диктатора в ірані до влади прийдуть сили далеко гірші. Єдина надія, що вони не зможуть централізувати владу і країна впаде в анархію. Но при анархії в ірані з освіченими жінками ірану буде те саме що з освіченими жінками іраку чи сирії.