Четверта заповідь 1-16; межі знання 17-25; добро та зло 26-31



1 Мене, вашого батька, слухайте, діти, і так чиніте, щоб спасенними бути.



2 Бо Господь звеличив батька у дітях, і право матері на синах закріпив.



3 Хто шанує батька, той гріхів збувається.



4 Хто звеличує матір свою, той немов скарби збирає.



5 Хто шанує батька, той матиме втіху в дітях, і в день своєї молитви буде вислуханий.



6 Хто звеличує батька - довго житиме; хто Господеві слухняний - матір свою заспокоїть,



7 і як господарям прислуговуватиме батькам своїм.



8 Ділом та словом шануй твого батька, щоб його благословення зійшло на тебе.



9 Бо батьківське благословення доми дітей укріплює; прокляття ж матері руйнує їхні основи.



10 Не вихваляйсь безчестям твого батька - нема бо тобі слави в батьковім безчесті.



11 Бо слава для людини в честі свого батька, і ганьба для дітей - матір знеславлена.



12 Дитино, допомагай твоєму батькові в старощах і не засмучуй його за його життя;



13 і коли розум ослабне, будь поблажливим; не зневажай його тоді, коли ти - повносилий.



14 Бо добродійство батькові не буде забуте: надолуженням за гріхи воно тобі причислиться.



15 За дня скрути твоєї Бог тебе згадає, і гріхи твої зникнуть, як лід від спеки.



16 Неначе богохульник, той, хто покидає батька; проклятий Господом той, хто гнівить свою матір.



17 Сину, виконуй діла свої скромно, і полюбить тебе людина, Богові мила.



18 Що більший ти, то більше понижуйся, а знайдеш у Господа ласку.



19 Є багато високих та славних, але тайни свої відкриває він скромним.



20 Велика бо могутність Господня, а славиться він смиренними.



21 Не шукай того, що важке тобі занадто; не досліджуй того, що понад сили твої.



22 Роздумуй над тим, що тобі доручено, заховані ж речі тобі непотрібні.



23 Не силкуйсь на те, що тобі не під силу, бо тобі й так об'явлено понад людське розуміння.



24 Багатьох бо збила з дороги власна гординя, і наміри лукаві привели їхній ум до занепаду.



25 Де немає зіниць, немає і світла, - не намагайся ж переконати невігласа.



26 Затверділе серце порине наприкінці в нещастя; хто любить небезпеку - в ній і загине.



27 Затверділе серце само кладе біду на себе, і грішник прибавляє гріх до гріха.



28 На нещастя гордого немає ліків, бо закорінилось у ньому зело лукавства.



29 Серце розумного роздумує над приповідками, ба - мудрий бажає й вуха, яке б слухало.



30 Як палкий вогонь гасить вода, так і милостиня гріхи відпускає.



31 Відплатник за доброчинства думає прийдешнім, тож у день свого падіння він знайде підтримку.