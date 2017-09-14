RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1418914190141911419214193>
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 21:55

  unicdima написав:хтось бачив, щоб модери банили підарів за антиукраїнську пропаганду?
нема тут антиукраїнської пропаганди. Зайдіть на сусідній форум і почитайте там для порівняння. Народ далеко не такий як розказують по марафоні.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2980
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:02

  Banderlog написав:
  stm написав:
Так, я зла жінка, але справедлива. І

Ще еклезіаст сказав що від занадто справедливості можно і загинути :lol:
Всё видѣлъ я во дни суетныя мои: есть праведникъ, погибающій въ праведности своей, и есть нечестивый, долго живущій въ нечестии своемъ.

16. Не будь праведенъ чересчуръ, и не мудрствуй болѣе меры: зачемъ тебе губить себя?

17. Не будь нечестивъ слишкомъ, и не будь безуменъ: зачемъ тебе умирать не въ свое время?

18. Хорошо, если ты будешь держаться за одно и отъ другого не отымешь руки своей; потому что боящийся Бога избежит всего сего.


В Книге Бытия (глава 9, стихи 20-27) описывается, как Ной, насадив виноградник, напился вина и уснул обнаженным в своем шатре.
Хам, младший сын Ноя, увидел наготу отца и рассказал об этом своим братьям, Симу и Иафету.
Сим и Иафет, в отличие от Хама, не стали смотреть на наготу отца и, взяв одежду, пошли задом, чтобы покрыть его, не видя его наготы.
Когда Ной проснулся и узнал о поведении Хама, он проклял его и его потомков, назначив их рабами своим братьям.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0 ... able_3.svg

подивись на картинку, від якого сина Ноя походження народів (згідно толкування Біблії)
в радіусі умовно 1,5км від Іудеї а далі людей вже не існувало (Європа, Центральна Африка, Схід(Китай, Японія)-примітивні знання якими володіли прадавні люди, тому не всі поради варті уваги

Прочитавши Біблію від першої сторінки до останньої у 1994р мені теж подобалось сипати цитати (навіть занотував більш цікаві). Моя улюблена книга зі Старого Заповіту -це книга Сирах (Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова)
По разным сведениям датируется III или II веками до н. э.

В РПЦ считается неканонической, у православных греков — «анагиноскоменой» (ἀναγιγνωσκόμενα, то есть «рекомендуемой для чтения»)[1], в католичестве — второканонической, или девтероканонической[2]. В православии, в отличие от католицизма, считается не богодухновенной[3], то есть не являющейся неизменным правилом веры и нравственности, но полезна и назидательна. В протестантизме и иудаизме относится к апокрифическим книгам, не входит в Библию протестантов и в иудейский Танах


для мене ця книга дала багато практичних порад (хоч ми знаємо їх з дитинства але не завжди сприймаємо для користування в житті)
глава 3 (відношення до батьків)

Четверта заповідь 1-16; межі знання 17-25; добро та зло 26-31

1 Мене, вашого батька, слухайте, діти, і так чиніте, щоб спасенними бути.

2 Бо Господь звеличив батька у дітях, і право матері на синах закріпив.

3 Хто шанує батька, той гріхів збувається.

4 Хто звеличує матір свою, той немов скарби збирає.

5 Хто шанує батька, той матиме втіху в дітях, і в день своєї молитви буде вислуханий.

6 Хто звеличує батька - довго житиме; хто Господеві слухняний - матір свою заспокоїть,

7 і як господарям прислуговуватиме батькам своїм.

8 Ділом та словом шануй твого батька, щоб його благословення зійшло на тебе.

9 Бо батьківське благословення доми дітей укріплює; прокляття ж матері руйнує їхні основи.

10 Не вихваляйсь безчестям твого батька - нема бо тобі слави в батьковім безчесті.

11 Бо слава для людини в честі свого батька, і ганьба для дітей - матір знеславлена.

12 Дитино, допомагай твоєму батькові в старощах і не засмучуй його за його життя;

13 і коли розум ослабне, будь поблажливим; не зневажай його тоді, коли ти - повносилий.

14 Бо добродійство батькові не буде забуте: надолуженням за гріхи воно тобі причислиться.

15 За дня скрути твоєї Бог тебе згадає, і гріхи твої зникнуть, як лід від спеки.

16 Неначе богохульник, той, хто покидає батька; проклятий Господом той, хто гнівить свою матір.

17 Сину, виконуй діла свої скромно, і полюбить тебе людина, Богові мила.

18 Що більший ти, то більше понижуйся, а знайдеш у Господа ласку.

19 Є багато високих та славних, але тайни свої відкриває він скромним.

20 Велика бо могутність Господня, а славиться він смиренними.

21 Не шукай того, що важке тобі занадто; не досліджуй того, що понад сили твої.

22 Роздумуй над тим, що тобі доручено, заховані ж речі тобі непотрібні.

23 Не силкуйсь на те, що тобі не під силу, бо тобі й так об'явлено понад людське розуміння.

24 Багатьох бо збила з дороги власна гординя, і наміри лукаві привели їхній ум до занепаду.

25 Де немає зіниць, немає і світла, - не намагайся ж переконати невігласа.

26 Затверділе серце порине наприкінці в нещастя; хто любить небезпеку - в ній і загине.

27 Затверділе серце само кладе біду на себе, і грішник прибавляє гріх до гріха.

28 На нещастя гордого немає ліків, бо закорінилось у ньому зело лукавства.

29 Серце розумного роздумує над приповідками, ба - мудрий бажає й вуха, яке б слухало.

30 Як палкий вогонь гасить вода, так і милостиня гріхи відпускає.

31 Відплатник за доброчинства думає прийдешнім, тож у день свого падіння він знайде підтримку.

https://bible-lessons.in.ua/bible/old/book28/gl03.html
prodigy
 
Повідомлень: 12522
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3304 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:06

  Бетон написав:Где твои пограничники были до 22 года? Тоже так соблюдали "закон"?
А в чём законность?
Ты не знаешь. Ты вообще не понимаешь, что пограничники охраняют. Границу от вторжения кого? Румын? Поляков?

Бетон, я вам все сказала. Далі не мої проблеми. Ви - геній з грошима, який не може покинути Україну з корупцією, тому що дуже гарно рахує електрику у Польщі. На мій погляд це прям піздець. Ви, як чоловік, мій найгірший кошмар у житті для зустріти. На ваш погляд ви - герой, який добре рахує ризики і заробляє, і, взагалі, піклувальник. Я для вас якась манда.
Повне співпадіння. Бажано ніколи ані вам, ані мені не зустріти таку особу.
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 чер, 2025 22:09, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5850
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:18

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:
Так, я зла жінка, але справедлива. І

Ще еклезіаст сказав що від занадто справедливості можно і загинути :lol:
Всё видѣлъ я во дни суетныя мои: есть праведникъ, погибающій въ праведности своей, и есть нечестивый, долго живущій въ нечестии своемъ.

16. Не будь праведенъ чересчуръ, и не мудрствуй болѣе меры: зачемъ тебе губить себя?

17. Не будь нечестивъ слишкомъ, и не будь безуменъ: зачемъ тебе умирать не въ свое время?

18. Хорошо, если ты будешь держаться за одно и отъ другого не отымешь руки своей; потому что боящийся Бога избежит всего сего.


В Книге Бытия (глава 9, стихи 20-27) описывается, как Ной, насадив виноградник, напился вина и уснул обнаженным в своем шатре.
Хам, младший сын Ноя, увидел наготу отца
чи читав ти Біблію чи не читав того що ти безбожник не міняє. :wink:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2980
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:19

candle645


А про те, що деякі злочини не мають строку давності, і не всі судді носять мантії - через свою молодість та обмеженість мабуть взагалі навіть не здогадується.


Шо ти мелеш?)))
Які ще «злочини, які не мають строку давності»?))
Назови порушені статті ККУ , чергове юридло цього форуму)

2 Бетон: нема у ДПСУ в обовʼязках стояти насмерть перед танками і ГРАДами . Для цього є ЗСУ, де вже на 3 роки вислужений сапог (тут дотримано авторський сленг ) Кендел придумує міфові злочини. )))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 21 чер, 2025 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 15469
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:27

  unicdima написав:
  Banderlog написав:
  unicdima написав:хтось бачив, щоб модери банили підарів за антиукраїнську пропаганду?
нема тут антиукраїнської пропаганди. Зайдіть на сусідній форум і почитайте там для порівняння. Народ далеко не такий як розказують по марафоні.

це ти прихожанин кацапської сатанинської церкви? Бо я щось забув що ти таке.

Я. Далі шо?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2980
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:28

АндрейМ


Вона там, щоб вбивати українців


Українців вбивають кацапи. Включно на окупованих територіях.
Андрюшки хотіли б , щоб Україну окупували, і з українцями робили що завгодно.
Але сама андрюшка виіхала, вона під кацапами не хоче.
Hotab
 
Повідомлень: 15469
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:29

  Banderlog написав:
  unicdima написав:це ти прихожанин кацапської сатанинської церкви? Бо я щось забув що ти таке.

Я. Далі шо?

Більше питань нема.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2921
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:31

  Hotab написав:АндрейМ


Вона там, щоб вбивати українців


Українців вбивають кацапи. Включно на окупованих територіях.
Андрюшки хотіли б , щоб Україну окупували, і з українцями робили що завгодно.
Але сама андрюшка виіхала, вона під кацапами не хоче.

я дико извиняюсь, но пограничники убили достаточно украинцев. и бьют до полусмерти, кого ловят тоже изрядно. смена на смену не приходится. один паренёк вообще с пулей в ноге несколько дней сидел


вот на вскидку. а сколько не афишируют
Прикордонник застрелив чоловіка при спробі перетину кордону: деталі від ДБР

зазначається, було затримано військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя Дніпра під час спроби перетину українсько-румунського кордону в Закарпатській області.
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 21 чер, 2025 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5202
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:33

  unicdima написав:
  Banderlog написав:
  unicdima написав:це ти прихожанин кацапської сатанинської церкви? Бо я щось забув що ти таке.

Я. Далі шо?

Більше питань нема.
а які в тебе червяк можуть бути питання? :lol: не нравляться прихожани моєї церкви? Воюй з москалями томосівцями і рідновірами а я збоку постою
Востаннє редагувалось Banderlog в Суб 21 чер, 2025 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2980
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1418914190141911419214193>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 102286
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 280585
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 939056
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8897)
21.06.2025 23:02
Sense Bank (14436)
21.06.2025 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.