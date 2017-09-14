Ще еклезіаст сказав що від занадто справедливості можно і загинути Всё видѣлъ я во дни суетныя мои: есть праведникъ, погибающій въ праведности своей, и есть нечестивый, долго живущій въ нечестии своемъ.
16. Не будь праведенъ чересчуръ, и не мудрствуй болѣе меры: зачемъ тебе губить себя?
17. Не будь нечестивъ слишкомъ, и не будь безуменъ: зачемъ тебе умирать не въ свое время?
18. Хорошо, если ты будешь держаться за одно и отъ другого не отымешь руки своей; потому что боящийся Бога избежит всего сего.
В Книге Бытия (глава 9, стихи 20-27) описывается, как Ной, насадив виноградник, напился вина и уснул обнаженным в своем шатре. Хам, младший сын Ноя, увидел наготу отца и рассказал об этом своим братьям, Симу и Иафету. Сим и Иафет, в отличие от Хама, не стали смотреть на наготу отца и, взяв одежду, пошли задом, чтобы покрыть его, не видя его наготы. Когда Ной проснулся и узнал о поведении Хама, он проклял его и его потомков, назначив их рабами своим братьям.
подивись на картинку, від якого сина Ноя походження народів (згідно толкування Біблії) в радіусі умовно 1,5км від Іудеї а далі людей вже не існувало (Європа, Центральна Африка, Схід(Китай, Японія)-примітивні знання якими володіли прадавні люди, тому не всі поради варті уваги
Прочитавши Біблію від першої сторінки до останньої у 1994р мені теж подобалось сипати цитати (навіть занотував більш цікаві). Моя улюблена книга зі Старого Заповіту -це книга Сирах (Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова)
По разным сведениям датируется III или II веками до н. э.
В РПЦ считается неканонической, у православных греков — «анагиноскоменой» (ἀναγιγνωσκόμενα, то есть «рекомендуемой для чтения»)[1], в католичестве — второканонической, или девтероканонической[2]. В православии, в отличие от католицизма, считается не богодухновенной[3], то есть не являющейся неизменным правилом веры и нравственности, но полезна и назидательна. В протестантизме и иудаизме относится к апокрифическим книгам, не входит в Библию протестантов и в иудейский Танах
для мене ця книга дала багато практичних порад (хоч ми знаємо їх з дитинства але не завжди сприймаємо для користування в житті) глава 3 (відношення до батьків)
Четверта заповідь 1-16; межі знання 17-25; добро та зло 26-31
1 Мене, вашого батька, слухайте, діти, і так чиніте, щоб спасенними бути.
2 Бо Господь звеличив батька у дітях, і право матері на синах закріпив.
3 Хто шанує батька, той гріхів збувається.
4 Хто звеличує матір свою, той немов скарби збирає.
5 Хто шанує батька, той матиме втіху в дітях, і в день своєї молитви буде вислуханий.
6 Хто звеличує батька - довго житиме; хто Господеві слухняний - матір свою заспокоїть,
7 і як господарям прислуговуватиме батькам своїм.
8 Ділом та словом шануй твого батька, щоб його благословення зійшло на тебе.
9 Бо батьківське благословення доми дітей укріплює; прокляття ж матері руйнує їхні основи.
10 Не вихваляйсь безчестям твого батька - нема бо тобі слави в батьковім безчесті.
11 Бо слава для людини в честі свого батька, і ганьба для дітей - матір знеславлена.
12 Дитино, допомагай твоєму батькові в старощах і не засмучуй його за його життя;
13 і коли розум ослабне, будь поблажливим; не зневажай його тоді, коли ти - повносилий.
14 Бо добродійство батькові не буде забуте: надолуженням за гріхи воно тобі причислиться.
15 За дня скрути твоєї Бог тебе згадає, і гріхи твої зникнуть, як лід від спеки.
16 Неначе богохульник, той, хто покидає батька; проклятий Господом той, хто гнівить свою матір.
17 Сину, виконуй діла свої скромно, і полюбить тебе людина, Богові мила.
18 Що більший ти, то більше понижуйся, а знайдеш у Господа ласку.
19 Є багато високих та славних, але тайни свої відкриває він скромним.
20 Велика бо могутність Господня, а славиться він смиренними.
21 Не шукай того, що важке тобі занадто; не досліджуй того, що понад сили твої.
22 Роздумуй над тим, що тобі доручено, заховані ж речі тобі непотрібні.
23 Не силкуйсь на те, що тобі не під силу, бо тобі й так об'явлено понад людське розуміння.
24 Багатьох бо збила з дороги власна гординя, і наміри лукаві привели їхній ум до занепаду.
25 Де немає зіниць, немає і світла, - не намагайся ж переконати невігласа.
26 Затверділе серце порине наприкінці в нещастя; хто любить небезпеку - в ній і загине.
27 Затверділе серце само кладе біду на себе, і грішник прибавляє гріх до гріха.
28 На нещастя гордого немає ліків, бо закорінилось у ньому зело лукавства.
29 Серце розумного роздумує над приповідками, ба - мудрий бажає й вуха, яке б слухало.
30 Як палкий вогонь гасить вода, так і милостиня гріхи відпускає.
31 Відплатник за доброчинства думає прийдешнім, тож у день свого падіння він знайде підтримку.
Бетон написав:Где твои пограничники были до 22 года? Тоже так соблюдали "закон"? А в чём законность? Ты не знаешь. Ты вообще не понимаешь, что пограничники охраняют. Границу от вторжения кого? Румын? Поляков?
Бетон, я вам все сказала. Далі не мої проблеми. Ви - геній з грошима, який не може покинути Україну з корупцією, тому що дуже гарно рахує електрику у Польщі. На мій погляд це прям піздець. Ви, як чоловік, мій найгірший кошмар у житті для зустріти. На ваш погляд ви - герой, який добре рахує ризики і заробляє, і, взагалі, піклувальник. Я для вас якась манда. Повне співпадіння. Бажано ніколи ані вам, ані мені не зустріти таку особу.
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 чер, 2025 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Ще еклезіаст сказав що від занадто справедливості можно і загинути Всё видѣлъ я во дни суетныя мои: есть праведникъ, погибающій въ праведности своей, и есть нечестивый, долго живущій въ нечестии своемъ.
16. Не будь праведенъ чересчуръ, и не мудрствуй болѣе меры: зачемъ тебе губить себя?
17. Не будь нечестивъ слишкомъ, и не будь безуменъ: зачемъ тебе умирать не въ свое время?
18. Хорошо, если ты будешь держаться за одно и отъ другого не отымешь руки своей; потому что боящийся Бога избежит всего сего.
В Книге Бытия (глава 9, стихи 20-27) описывается, как Ной, насадив виноградник, напился вина и уснул обнаженным в своем шатре. Хам, младший сын Ноя, увидел наготу отца
чи читав ти Біблію чи не читав того що ти безбожник не міняє.