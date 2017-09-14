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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 чер, 2025 22:41
Бетон написав:
я дико извиняюсь, но пограничники убили достаточно украинцев. и бьют до полусмерти
Жителя Білої Церкви вбили прикордонники при спробі перетину державного кордону
24.02.2025
Як повідомляється, за матеріалами справи, охоронці кордону не здійснювали попереджувальних пострілів у повітря та в ноги, а одразу стріляли на ураження. Чоловік загинув від кулі в голову, жінка залишилась вдовою, двоє маленьких дітей сиротами,
Бля, Бетон, якщо прикордонники і ТЦК массовой вбивають людей, корупціонери розворовують державу млрд.$, партнери дають озброєння піпеткою у ніс. То, сука, на ЛБЗ просто якісь Ангели смерті із зіркою Смерті стоять, щоб ми не посипалися...
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Додано: Суб 21 чер, 2025 22:42
Бетон написав:
я дико извиняюсь, но пограничники убили достаточно украинцев. и бьют до полусмерти, кого ловят тоже изрядно. смена на смену не приходится. один паренёк вообще с пулей в ноге несколько дней сидел
вот на вскидку. а сколько не афишируют
Прикордонник застрелив чоловіка при спробі перетину кордону: деталі від ДБР
зазначається, було затримано військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя Дніпра під час спроби перетину українсько-румунського кордону в Закарпатській області.
«За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією», – повідомили в ДБР.
Окрім того, у відомстві зазначили, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а кинувся тікати.
«Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови», – розповіли в ДБР.
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unicdima
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Додано: Суб 21 чер, 2025 22:50
unicdima написав:
«За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією», – повідомили в ДБР.
Окрім того, у відомстві зазначили, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а кинувся тікати.
«Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови», – розповіли в ДБР.
Буде сидіти.
Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону.
Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення.
Як проїзд на червоне світло.
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в Суб 21 чер, 2025 23:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 22:51
stm написав: Бетон написав:
я дико извиняюсь, но пограничники убили достаточно украинцев. и бьют до полусмерти
Жителя Білої Церкви вбили прикордонники при спробі перетину державного кордону
24.02.2025
Як повідомляється, за матеріалами справи, охоронці кордону не здійснювали попереджувальних пострілів у повітря та в ноги, а одразу стріляли на ураження. Чоловік загинув від кулі в голову, жінка залишилась вдовою, двоє маленьких дітей сиротами,
Бля, Бетон, якщо прикордонники і ТЦК массовой вбивають людей, корупціонери розворовують державу млрд.$,
осознание диагноза - первый шаг к лечению
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Додано: Суб 21 чер, 2025 22:54
Бетон написав:
осознание диагноза - первый шаг к лечению
Я кожен раз думаю, а може не тупий, Бетон, просто щось заважає. Може яйця, може тестотесторон. Не може ж людина біцепсу бути таким трусом по життю... І ось знов розвіються мрії...
Востаннє редагувалось stm
в Суб 21 чер, 2025 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 22:54
Бетон написав: stm написав:
Бля, Бетон, якщо прикордонники і ТЦК массовой вбивають людей, корупціонери розворовують державу млрд.$,
осознание диагноза - первый шаг к лечению
Пациент все.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 22:58
UA написав: Бетон написав: stm написав:
Бля, Бетон, якщо прикордонники і ТЦК массовой вбивають людей, корупціонери розворовують державу млрд.$,
осознание диагноза - первый шаг к лечению
Пациент все.
Ви ще не знаєте. Але згодом. Я працювала з Італії і мої колеги вирішили що життя у мене і так гаразд. Зарплатня перестала рости.
Я спочатку була необізнана, наразі обізнана. Вас чекають дуже цікаві відкриття попереду. Гарно що жінка - компаньйон. Вона ж не тупа, не буде думати що ви баласт? Жінки ж люблять гроші. Розумієте до чого я? Чи як Бетон? )
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Додано: Суб 21 чер, 2025 23:01
stm написав: Бетон написав:
осознание диагноза - первый шаг к лечению
Я кожен раз думаю, а може не тупий, Бетон, просто щось заважає. Може яйця, може тестотесторон. Не може ж людина біцепсу бути таким трусом по життю... І ось знов розвіються мрії...
Научись сначала писать слово "тестостерон")))
А потом уже будешь думать, если есть чем)))
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Додано: Суб 21 чер, 2025 23:06
Бетон написав: stm написав: Бетон написав:
осознание диагноза - первый шаг к лечению
Я кожен раз думаю, а може не тупий, Бетон, просто щось заважає. Може яйця, може тестотесторон. Не може ж людина біцепсу бути таким трусом по життю... І ось знов розвіються мрії...
Научись сначала писать слово "тестостерон")))
Виграв! Молодець! *сарказм*
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stm
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Додано: Суб 21 чер, 2025 23:06
UA написав:
Буде сидіти.
Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону.
Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення.
Як проїзд на червоне світло.
Статистика жертв Зе.
Ще один ждун.
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unicdima
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