RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14190141911419214193>
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:41

  Бетон написав:я дико извиняюсь, но пограничники убили достаточно украинцев. и бьют до полусмерти

Жителя Білої Церкви вбили прикордонники при спробі перетину державного кордону
24.02.2025

Як повідомляється, за матеріалами справи, охоронці кордону не здійснювали попереджувальних пострілів у повітря та в ноги, а одразу стріляли на ураження. Чоловік загинув від кулі в голову, жінка залишилась вдовою, двоє маленьких дітей сиротами,

Бля, Бетон, якщо прикордонники і ТЦК массовой вбивають людей, корупціонери розворовують державу млрд.$, партнери дають озброєння піпеткою у ніс. То, сука, на ЛБЗ просто якісь Ангели смерті із зіркою Смерті стоять, щоб ми не посипалися...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5850
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:42

  Бетон написав:я дико извиняюсь, но пограничники убили достаточно украинцев. и бьют до полусмерти, кого ловят тоже изрядно. смена на смену не приходится. один паренёк вообще с пулей в ноге несколько дней сидел


вот на вскидку. а сколько не афишируют
Прикордонник застрелив чоловіка при спробі перетину кордону: деталі від ДБР

зазначається, було затримано військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя Дніпра під час спроби перетину українсько-румунського кордону в Закарпатській області.

«За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією», – повідомили в ДБР.

Окрім того, у відомстві зазначили, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а кинувся тікати.

«Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови», – розповіли в ДБР.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2921
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:50

  unicdima написав:«За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією», – повідомили в ДБР.

Окрім того, у відомстві зазначили, що цивільний не зупинився на вимогу прикордонників, а кинувся тікати.

«Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили декілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови», – розповіли в ДБР.

Буде сидіти.
Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону.
Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення.
Як проїзд на червоне світло.
Статистика жертв Зе.
Востаннє редагувалось UA в Суб 21 чер, 2025 23:00, всього редагувалось 2 разів.
UA
 
Повідомлень: 9497
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 2332 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:51

  stm написав:
  Бетон написав:я дико извиняюсь, но пограничники убили достаточно украинцев. и бьют до полусмерти

Жителя Білої Церкви вбили прикордонники при спробі перетину державного кордону
24.02.2025

Як повідомляється, за матеріалами справи, охоронці кордону не здійснювали попереджувальних пострілів у повітря та в ноги, а одразу стріляли на ураження. Чоловік загинув від кулі в голову, жінка залишилась вдовою, двоє маленьких дітей сиротами,

Бля, Бетон, якщо прикордонники і ТЦК массовой вбивають людей, корупціонери розворовують державу млрд.$,

осознание диагноза - первый шаг к лечению
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5202
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:54

  Бетон написав:осознание диагноза - первый шаг к лечению

Я кожен раз думаю, а може не тупий, Бетон, просто щось заважає. Може яйця, може тестотесторон. Не може ж людина біцепсу бути таким трусом по життю... І ось знов розвіються мрії...
Востаннє редагувалось stm в Суб 21 чер, 2025 22:54, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5850
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:54

  Бетон написав:
  stm написав:Бля, Бетон, якщо прикордонники і ТЦК массовой вбивають людей, корупціонери розворовують державу млрд.$,

осознание диагноза - первый шаг к лечению

Пациент все.
UA
 
Повідомлень: 9497
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 2332 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 22:58

  UA написав:
  Бетон написав:
  stm написав:Бля, Бетон, якщо прикордонники і ТЦК массовой вбивають людей, корупціонери розворовують державу млрд.$,

осознание диагноза - первый шаг к лечению

Пациент все.

Ви ще не знаєте. Але згодом. Я працювала з Італії і мої колеги вирішили що життя у мене і так гаразд. Зарплатня перестала рости.
Я спочатку була необізнана, наразі обізнана. Вас чекають дуже цікаві відкриття попереду. Гарно що жінка - компаньйон. Вона ж не тупа, не буде думати що ви баласт? Жінки ж люблять гроші. Розумієте до чого я? Чи як Бетон? )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5850
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 23:01

  stm написав:
  Бетон написав:осознание диагноза - первый шаг к лечению

Я кожен раз думаю, а може не тупий, Бетон, просто щось заважає. Може яйця, може тестотесторон. Не може ж людина біцепсу бути таким трусом по життю... І ось знов розвіються мрії...

Научись сначала писать слово "тестостерон")))
А потом уже будешь думать, если есть чем)))
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5202
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 23:06

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:осознание диагноза - первый шаг к лечению

Я кожен раз думаю, а може не тупий, Бетон, просто щось заважає. Може яйця, може тестотесторон. Не може ж людина біцепсу бути таким трусом по життю... І ось знов розвіються мрії...

Научись сначала писать слово "тестостерон")))

Виграв! Молодець! *сарказм*
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5850
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 23:06

  UA написав:Буде сидіти.
Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону.
Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення.
Як проїзд на червоне світло.
Статистика жертв Зе.

Ще один ждун.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2921
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14190141911419214193>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 102286
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 280585
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 939056
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8897)
21.06.2025 23:02
Sense Bank (14436)
21.06.2025 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.