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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14190141911419214193
Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 23:07

  stm написав:Жінки ж люблять гроші. Розумієте до чого я? Чи як Бетон? )

Різні жінки люблять різне.
А що Бетон?
Я теж станову робив з дофіга блінов (колись давно) тільки я не прораб.
А голова в нас щоб туди їсти.
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 23:11

  unicdima написав:
  UA написав:Буде сидіти.
Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону.
Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення.
Як проїзд на червоне світло.
Статистика жертв Зе.

Ще один ждун.

Покажи своему доктору що ти тут пишешь.
Він знає що робити.
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 23:15

  unicdima написав:
  UA написав:Буде сидіти.
Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону.
Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення.
Як проїзд на червоне світло.
Статистика жертв Зе.

Ще один ждун.
та один ти тут справжній віруючий телемарафону і свідок Черчіля :lol: вспокойси . Шо там коли перемога?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 23:17

  UA написав:
  stm написав:Жінки ж люблять гроші. Розумієте до чого я? Чи як Бетон? )

Різні жінки люблять різне.
А що Бетон?
Я теж станову робив з дофіга блінов (колись давно) тільки я не прораб.
А голова в нас щоб туди їсти.

Я про те що дзвінків на телефон про питання буде все менше. Завуальовано сказала, як мені положено. Бліни так спасають, вони з вами майже до кінця, краще ніж кішка чи собака...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 23:17

  UA написав:
  unicdima написав:
  UA написав:Буде сидіти.
Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону.
Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення.
Як проїзд на червоне світло.
Статистика жертв Зе.

Ще один ждун.

Покажи своему доктору що ти тут пишешь.
Він знає що робити.

фашист, де твій фашистський значок з ави, гроші на модера закінчились?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 23:35

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:осознание диагноза - первый шаг к лечению

Я кожен раз думаю, а може не тупий, Бетон, просто щось заважає. Може яйця, може тестотесторон. Не може ж людина біцепсу бути таким трусом по життю... І ось знов розвіються мрії...

Научись сначала писать слово "тестостерон")))
А потом уже будешь думать, если есть чем)))

перевірочні слова "тісто" і "зтерти", але російською
  stm написав:... Бліни ...

млинці
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 23:41

  unicdima написав:
  UA написав:Покажи своему доктору що ти тут пишешь.
Він знає що робити.

фашист, де твій фашистський значок з ави, гроші на модера закінчились?

Модер виявися коллекционером значків.
Пропонує мінятися на такий
https://kapterka.com.ua/shevronykupitpo ... ttsk-ta-sp
Справедливий обмін? Що скажешь?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 23:49

Бетон


но пограничники убили достаточно украинцев.


В доказовій математиці є «Н і Д» (необходимо и достаточно) .
А що таке «вбили достаточно»?
Для чого саме достатньо?
Щоб не лізли далі незаконно через кордони не достатньо. І
А для чого достатньо?
Hotab
 
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  #<1 ... 14190141911419214193
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