UA написав:Буде сидіти. Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону. Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення. Як проїзд на червоне світло. Статистика жертв Зе.
Ще один ждун.
Покажи своему доктору що ти тут пишешь. Він знає що робити.
UA написав:Буде сидіти. Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону. Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення. Як проїзд на червоне світло. Статистика жертв Зе.
Ще один ждун.
та один ти тут справжній віруючий телемарафону і свідок Черчіля вспокойси . Шо там коли перемога?
UA написав:Буде сидіти. Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону. Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення. Як проїзд на червоне світло. Статистика жертв Зе.
Ще один ждун.
Покажи своему доктору що ти тут пишешь. Він знає що робити.
фашист, де твій фашистський значок з ави, гроші на модера закінчились?