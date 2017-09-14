Помиляєшся, більшість з качків якраз сцикуни по життю яких завжди чморили і накачкою м'язів вони намагаються компенсувати своє сцикунство, щоб хоч зовні виглядати крутим та сміливим
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Додано: Нед 22 чер, 2025 07:48
Помиляєшся, більшість з качків якраз сцикуни по життю яких завжди чморили і накачкою м'язів вони намагаються компенсувати своє сцикунство, щоб хоч зовні виглядати крутим та сміливим
Додано: Нед 22 чер, 2025 08:20
19 червня виїхав син Чернишова, 20 червня – дружина.
Співвласник "Квартал 95" Міндіч, який виїхав з України, планує зустрітись з Чернишовим
Тимур Міндіч спробує переконати Чернишова повернутися в Україну в озвучені президентом Володимиром Зеленським строки. Адже втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента і з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював.
Не виключено, що аргументом для повернення віцепрем’єра в Україну буде чергова обіцянка того, що справа, яка є проти Чернишова у Національному антикорупційному бюро, буде за схемою Татарова (відпрацьованій при колишньому генпрокурорі Ірині Венедиктовій) передана в інший, більш контрольований Банковою, правоохоронний орган. Тим самим Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалася у зв’язку із розслідуванням НАБУ.
Додано: Нед 22 чер, 2025 08:32
АндрейМ
У неї набагато більше ніж один обовʼязок. І прописані вони багато де, включно зі Статутами ЗСУ, якими керуються також і військовослужбовці ДПСУ..
І вмі ті її отовязки, які вони виконує, ніяк не протирічать вказаній вами статі конституції.
А от ваш обовʼязок згідно вказаної вами статті Конституції ви виконувати відмовились, і несете тут дічь, яке не має нічого спільного з правдою..
Все що мені зараз від вас цікаво, це ви свідомо брешете, чи дійсно ніколи не чули про закони і статути ЗСУ (затверджені ВР) ??
Додано: Нед 22 чер, 2025 08:42
Пийте каву і вперед до перемоги!)))
Досить спати!
Давайте продовжуйте про "бороздіння космічних кораблів, які наближають нашу перемогу"
Ваші тут всі суперечки - просто шаленими темпами наближають нашу перемогу!
Таке враження, що майже всі тут "б'ються в конвульсіях"...
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