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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14191141921419314194
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 07:48

  stm написав:
  Бетон написав:осознание диагноза - первый шаг к лечению

Я кожен раз думаю, а може не тупий, Бетон, просто щось заважає. Може яйця, може тестотесторон. Не може ж людина біцепсу бути таким трусом по життю... І ось знов розвіються мрії...

Помиляєшся, більшість з качків якраз сцикуни по життю яких завжди чморили і накачкою м'язів вони намагаються компенсувати своє сцикунство, щоб хоч зовні виглядати крутим та сміливим :D
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 08:20

  Бетон написав:Міністр єдності обʼєднується зі своєю сімʼєю!

А вы говорите, что министерство плохо работает…


19 червня виїхав син Чернишова, 20 червня – дружина. :lol:

Співвласник "Квартал 95" Міндіч, який виїхав з України, планує зустрітись з Чернишовим 8)
Тимур Міндіч спробує переконати Чернишова повернутися в Україну в озвучені президентом Володимиром Зеленським строки. Адже втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента і з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював.

Не виключено, що аргументом для повернення віцепрем’єра в Україну буде чергова обіцянка того, що справа, яка є проти Чернишова у Національному антикорупційному бюро, буде за схемою Татарова (відпрацьованій при колишньому генпрокурорі Ірині Венедиктовій) передана в інший, більш контрольований Банковою, правоохоронний орган. Тим самим Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалася у зв’язку із розслідуванням НАБУ. :lol: :oops:
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/spivvlasnik-k ... -znua.html
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 08:32

АндрейМ

неї є лише один обов'язок, і прописаний він у статті 65 Конституції України


У неї набагато більше ніж один обовʼязок. І прописані вони багато де, включно зі Статутами ЗСУ, якими керуються також і військовослужбовці ДПСУ..
І вмі ті її отовязки, які вони виконує, ніяк не протирічать вказаній вами статі конституції.
А от ваш обовʼязок згідно вказаної вами статті Конституції ви виконувати відмовились, і несете тут дічь, яке не має нічого спільного з правдою..
Все що мені зараз від вас цікаво, це ви свідомо брешете, чи дійсно ніколи не чули про закони і статути ЗСУ (затверджені ВР) ??
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 08:42

Пийте каву і вперед до перемоги!)))

Досить спати!
Давайте продовжуйте про "бороздіння космічних кораблів, які наближають нашу перемогу" :D

Ваші тут всі суперечки - просто шаленими темпами наближають нашу перемогу! :D


Таке враження, що майже всі тут "б'ються в конвульсіях"...
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 08:43


Щось ШІ надто песимістичний.
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