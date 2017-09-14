Досить спати!
Давайте продовжуйте про "бороздіння космічних кораблів, які наближають нашу перемогу"
Ваші тут всі суперечки - просто шаленими темпами наближають нашу перемогу!
Таке враження, що майже всі тут "б'ються в конвульсіях"...
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Додано: Нед 22 чер, 2025 08:42
Пийте каву і вперед до перемоги!)))
Досить спати!
Давайте продовжуйте про "бороздіння космічних кораблів, які наближають нашу перемогу"
Ваші тут всі суперечки - просто шаленими темпами наближають нашу перемогу!
Таке враження, що майже всі тут "б'ються в конвульсіях"...
Додано: Нед 22 чер, 2025 09:30
США нанесли удар по ядерным объектам Ирана
▪️США впервые с 1979 года нанесли массированный удар по Ирану;
▪️Поражены 3 стратегических ядерных объекта: Фордо, Натанз и Исфахан;
▪️Применены бомбардировщики B-2. Использовались противобункерные бомбы;
▪️Объект Фордо может быть полностью разрушен 6 авиабомбами;
▪️Еще два ядерных объекта уничтожены 30 крылатыми ракетами "Томагавк";
▪️ТВ Ирана объявило, что любой гражданин или военнослужащий США теперь считается законной целью;
▪️Иран назвал атаку "грубым нарушением международного права" и заявил, что "оставляет за собой право ответить";
▪️По данным CBS, США связались с Ираном перед атакой, подчеркнув ограниченный характер;
▪️Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал "смелым" решение Трампа нанести удар.
Иранские государственные ресурсы распространяют карту американских военных баз вблизи Ирана и угрожают тем, что теперь каждый американский солдат является законной военной целью и что это "начало войны".
Додано: Нед 22 чер, 2025 09:38
Дівки у тебе є ... а якже )
Саме тому ти суботнього вечора сидишь на форумі, а не вигулюєшь якусь з дівок )
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 22 чер, 2025 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 чер, 2025 09:43
В цікаві часи живємо ...
Додано: Нед 22 чер, 2025 10:11
Лебедь, щука, рак...
Дональд Трамп выступил за отмену «зелёных налоговых льгот», включённых в One Big Beautiful Bil, назвав их «огромным надувательством».
«Я ненавижу «зелёные налоговые льготы» в великом, огромном, прекрасном законопроекте. В основном это огромное надувательство. Я бы предпочёл, чтобы эти деньги использовались где-то в другом месте, включая снижение расходов. «Где угодно» было бы лучше! Ветряки и прочее «барахло» — самая дорогая и неэффективная энергия в мире, они разрушают красоту окружающей среды и стоят в 10 раз дороже любой другой энергии. Ничто из этого не работает без огромных государственных субсидий (энергия не должна нуждаться в субсидиях!). Кроме того, почти всё это производится в Китае! Пора наконец-то порвать с этим безумием!», написал президент США в Truth Social.
Додано: Нед 22 чер, 2025 10:15
тихенько всплакнула стурбована Грета
Додано: Нед 22 чер, 2025 10:17
Вона вивчалась ще в шкільному курсі
В ЗСУ додатково вивчають статті щодо захисту.
Ну і всю законодавчу базу для силових , включно зі статутами.
І коли солодкий баранчик Андрюша тут ісполняє, волоси на спині дибом
Додано: Нед 22 чер, 2025 10:20
Гм...
Иногда он даже умные вещи говорит.
Додано: Нед 22 чер, 2025 10:24
Ви писали, що українців вбивають виключно кацапи, а не захистники кордонів.
Факт в тому, що ті, хто повинні захищати кордони вбивають українців.
Є розкриті факти. Загальнодоступні.
Я не знаю скільки достатньо вбити.
Для того, щоб не перевищували швидкість на дорозі, скільки потрібно вбити?
Скільки ще застрелених в спину українців на дні тиси можливо буде відомо колись.
Скільки українців вбито зброєними силами у вигляді тцк?
Теж невідомо. Достатньо багато
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 22 чер, 2025 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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