unicdima написав: Помиляєшся, більшість з качків якраз сцикуни по життю яких завжди чморили і накачкою м'язів вони намагаються компенсувати своє сцикунство, щоб хоч зовні виглядати крутим та сміливим
Так і є. Борці геї, бо прилюдно лапають один одного... Справжній мужик це коли півлітри за три підходи Бетон ти зрозумів? Тебе чморили до 30 років, а потім ти в качки пішов і відразу 220 кг почав на груди жати, бо хочешь виглядати крутим і сміливим. Дімон давай ще. Ти талановитий в усіх своїх висновках.
Сирський повідомив про перевірки у ТЦК: Хто не воював – відправити на фронт
Пряма мова Сирського: "Для людей мобілізація не має бути шоком. Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися . Визначено завдання Президентом України – Верховним головнокомандувачем. У ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення".
Деталі: За його словами, ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали "ганебних випадків, які іноді трапляються". Усі корупціонери та порушники у процесі мобілізації мають бути викриті, заявив головком. https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/22/7518195/
unicdima написав: Помиляєшся, більшість з качків якраз сцикуни по життю яких завжди чморили і накачкою м'язів вони намагаються компенсувати своє сцикунство, щоб хоч зовні виглядати крутим та сміливим
Так і є. Борці геї, бо прилюдно лапають один одного... Справжній мужик це коли півлітри за три підходи Бетон ти зрозумів? Тебе чморили до 30 років, а потім ти в качки пішов і відразу 220 кг почав на груди жати, бо хочешь виглядати крутим і сміливим. Дімон давай ще. Ти талановитий в усіх своїх висновках.
Не знаю. Мої друзі, хтось призер по боях без правил, хтось боксер, хтось кіокушин, багато пауерліфтерів. Сьогодні всі ці люди доволі успішні, бо спорт це в першу чергу дисципліна. Нас не чмирили, нас зі школи боялись, поважали. Але спортсмену не треба нічого доказувати. Це самі добрі люди. За життя я рідко навіть на когось підвищую голос, дуже комфортно мати м'язи у суспільстві.
Мій друг, чемпіон світу з пауерліфтингу загинув у 22 році на війні. Я намагався розмістити тут його фото на пам'ять, видаляють. Ну і бог з вами
Багато чемпіонів загинуло. Але у нього нема нічого святого. Це для нього нормально ляпать, не звертай увагу UA
jump написав:Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення".
Задача собрать команды достаточно квалифицированных людей, которые смогут эффективно работать в правовом поле, даже не ставится. В очередной раз целесообразность приносится в жертву мифической справедливости.
Xenon написав:В цей раз якщо так підуть, то скоріше за все на львівському напрямку, шоб відрізати від кордону
❗️Не можна виключати наступ рф з Білорусі, – Сирський.
Ну тогда столько оборудования, мавики, вертолёты и экипированные бойцы на западной границе логичны. Вот же красава сырский. Ты представляешь, какой хитрый план? Ааа, вот оно что. Это пограничники тренировались на телах, отрабатывали наступление врага.
jump написав:Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення".
Задача собрать команды достаточно квалифицированных людей, которые смогут эффективно работать в правовом поле, даже не ставится. В очередной раз целесообразность приносится в жертву мифической справедливости.
В суспільстві запит на помсту «тцк-нів на фронт!» В угоду цьому і роблять.