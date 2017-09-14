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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1419414195141961419714198 ... 14200>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:25

  Сибарит написав:
  jump написав:Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення". :lol:

Задача собрать команды достаточно квалифицированных людей, которые смогут эффективно работать в правовом поле, даже не ставится.
В очередной раз целесообразность приносится в жертву мифической справедливости.

А это сегодня возможно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:36

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  jump написав:Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення". :lol:

Задача собрать команды достаточно квалифицированных людей, которые смогут эффективно работать в правовом поле, даже не ставится.
В очередной раз целесообразность приносится в жертву мифической справедливости.

А это сегодня возможно?

Можливо все.
Справа лише за чий рахунок?

Якщо управлінець за свій рахунок: образно не спить, не їсть, а день і ніч напружується над своєю роботою (вникає у все, підбирає таку ж команду-підлелих, вимагає від них виконання згідно правил, не спускає порушення; шукає нові ефективні шляхи іт.д.), то буде результат.

Люди потягнуться. На таке і до таких правил, умов.
Але тоді це все за рахунок сил, здоров'я, кишені керівника-управлінця...
Який поп, такий приход.

Соціальні ліфти...
На гору повинні підніматися "фанати" своєї справи. Кращі з кращих.
Це буде однією з моделей... коли нема грошей((
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 чер, 2025 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:39

  Hotab написав:Бетон

тогда столько оборудования, мавики, вертолёты и экипированные бойцы на западной границе логичны


Столько - це скільки?
Мавік - це витратний матеріал на фронті . Сотні щодня в утіль. 5 штук на 100км корону - це треьа сильно постаратись натягнути гандон на гагаузьку лисину.

Обычные люди снимают видосы укреплений, дронов, экипы, вертух, фотоловушек. Неимоверного количества колючей проволоки, которой намотаны рвы, озера, реки.
Ну я вам скажу это впечатляет. И даже поражает.
Кажется, что западная граница лучше защищена, чем восточная.

Интересно, минировать тоже будут западные границы?

Это защита от врага? Это получается, враг кто? Украинцы?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:40

flyman


знетимвосом з речами на вихід підготуватися


Сітківочних недонепридатних з ШРТ знімати будуть кирзачами, чи дадуть в підвалі зібрати свій трипер перед тим?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:40

  Hotab написав:
  Сибарит написав:
  jump написав:Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення". :lol:

Задача собрать команды достаточно квалифицированных людей, которые смогут эффективно работать в правовом поле, даже не ставится.
В очередной раз целесообразность приносится в жертву мифической справедливости.

В суспільстві запит на помсту «тцк-нів на фронт!» В угоду цьому і роблять.

А ТЦК це не суспільство, їх з Марсу привезли? Все розумію, але непридатний Залужний...
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:41

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  _hunter написав:засада :(
А она это как-то объясняет? - типа за работу боится или за интеграцию? - подружек у нее выехавших нет - что бы рассказали, что бояться тут вообще нечего.
все гірше, вона патріотично налаштована. Ідєйна.
В цьому плані я Бетону заздрю. Всеодно з дітьми общаюсь по відеозвязку. І знають вони мене як мультик, старшій було 2,5 як пішов на війну, меншій -рік.
І справа даж не тільки в безпеці.
Не бачу смислу дітям тєряти час тут.
Тим більше старшій через рік в школу вже. Чого її тут навчать?

для ху.нтера спілкування з дітьми, ще щось абстрактне, не зрозуміє...

навчать тому ж, чому й в інших країнах. а в своїй країні все одно легше ;)

У тебя дети есть?
Какого возраста?
В плане - если они школьники - классно они учатся последние 5 лет онлайн во время бесконечных карантинов и походов у бомбосховыща?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:42

  Water написав:
  Сибарит написав:
  jump написав:Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення". :lol:

Задача собрать команды достаточно квалифицированных людей, которые смогут эффективно работать в правовом поле, даже не ставится.
В очередной раз целесообразность приносится в жертву мифической справедливости.
В суспільстві запит на помсту «тцк-нів на фронт!» В угоду цьому і роблять.

А ТЦК це не суспільство, їх з Марсу привезли? Все розумію, але непридатний Залужний...

Тцк це ж буряти. Тільки одні кажуть що це зсу, другі, що це держ службовці, а треті, що це тітушки
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:43

Banderlog

будеш здивований, у твоїй церкві сам патріарх Кирило безбожник...а за нього
молишся, то хто ти після цього? такий самий безбожник

а все інше-це на кшталт, танців з бубном і не має відношення до віри

тому що справжня віра в серці, а релігія-це обряди (співи і танці(у різних народів різні)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:43

  Бетон написав:Не знаю. Мої друзі, хтось призер по боях без правил, хтось боксер, хтось кіокушин, багато пауерліфтерів. Сьогодні всі ці люди доволі успішні, бо спорт це в першу чергу дисципліна.
Нас не чмирили, нас зі школи боялись, поважали. Але спортсмену не треба нічого доказувати. Це самі добрі люди.
За життя я рідко навіть на когось підвищую голос, дуже комфортно мати м'язи у суспільстві.

Мій друг, чемпіон світу з пауерліфтингу загинув у 22 році на війні. Я намагався розмістити тут його фото на пам'ять, видаляють. Ну і бог з вами

Багато чемпіонів загинуло. Але у нього нема нічого святого. Це для нього нормально ляпать, не звертай увагу UA

бачите, головне в бізнесі - дисципліна. а хтось розповідає освіта, мізки... фігня - головне 200 кг вижав, вже успішний бізнесмен. :D

а знаєте які успішні бізнесмени з донецької обласної федерації боксу? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:46

  Бетон написав:Обычные люди снимают видосы укреплений, дронов, экипы, вертух, фотоловушек. Неимоверного количества колючей проволоки, которой намотаны рвы, озера, реки.

Обичние люді таке знімають? :shock:
Воно не тільки під час воєного стану заборонено, а й завжди було заборонено літать і шось знімать біля державного кордону обичним людям.
Water
 
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