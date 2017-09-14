_hunter написав:засада А она это как-то объясняет? - типа за работу боится или за интеграцию? - подружек у нее выехавших нет - что бы рассказали, что бояться тут вообще нечего. все гірше, вона патріотично налаштована. Ідєйна. В цьому плані я Бетону заздрю. Всеодно з дітьми общаюсь по відеозвязку. І знають вони мене як мультик, старшій було 2,5 як пішов на війну, меншій -рік. І справа даж не тільки в безпеці. Не бачу смислу дітям тєряти час тут. Тим більше старшій через рік в школу вже. Чого її тут навчать?
для ху.нтера спілкування з дітьми, ще щось абстрактне, не зрозуміє...
навчать тому ж, чому й в інших країнах. а в своїй країні все одно легше
У тебя дети есть? Какого возраста? В плане - если они школьники - классно они учатся последние 5 лет онлайн во время бесконечных карантинов и походов у бомбосховыща?
Помню день, когда кацапы развернули орешник. Родители чуть не дрались когда забирали детей с подвала. Паника, крики. Захожу в "бомбоубежище". Мама дорогая. Детки сидят коленками друг к другу. Перекрытия панельные. Стены - фбс. Спрашиваю, где второй выход?? Господи, да это же братская могила, что же вы сволочи творите. Подумалось. Больше я в школу ребёнка не водил. В Ирландии слава богу
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 22 чер, 2025 12:37, всього редагувалось 3 разів.
Кажется, что западная граница лучше защищена, чем восточная.
Не виключено. На західній це робиться один раз на всі роки, і ті самі 5 мавіків на роки, а на сході може бути що щотижня треба це все робити. Може ти почнеш жити цифрами, а не емоціями? ДПСУ в своєму розпорядженні має вертольоти вже років 15. Частина з них постійно виконує задачі на війні. Частина стоїть в тилу , виконує планові навчальні польоти для курсантів (молода поросль), для пілотів на розвиток і підтримання навичок. Традиційно під час таких польотів виконуються якісь спеціальні завдання (типу 2 в 1), тобто маршрутний політ виконується саме вздовж кордону,, а не аби де небуть. Можуть над газогонами . Чи на прохання ППО пройти по конкретному маршруту, щоб ППО бачили свої можливості (слабкі місця). Хочеться блювати , коли пачка дилетантів з розпухшими хлєбалами ні дня не воювавши дають оцінки і ставлять вимоги. Половина з них навіть податки в Україні вже не платять
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 чер, 2025 11:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Правдивость и точность информации очень важны. Пожалуй, даже важнее скорости.
читав і статтю і багато чого окрім Невзорова, ваш пост для корректировки цього конкретного злочину? російський хирург ні в чому не віноват?
Доктор Менгеле не був катом і садюгою, бо знайшли свідка, який підтвердив, що Менгеле застосовував знеболюючи перед операціями? так
до речі, цей кат прожив довге життя
У квітні 1949 року Менгеле, з допомогою нацистів, яким вдалося втекти до Південної Америки, переселився з Німеччини до Буенос-Айреса (Аргентина). Спроби знайти Менгеле, щоб віддати його під суд, не принесли успіху, хоча, за твердженнями Рафі Ейтан і Алекс Меллер, вони виявили лікаря в Буенос-Айресі під час операції з викрадення Адольфа Ейхмана, але захоплювати його було надто ризиковано. Як наслідок, Менгеле втік до Парагваю, а в 1960 році переїхав до Сан-Паулу (Бразилія), де знайшов притулок у сім'ї німців Вольфрама і Лізолетт Босерт (Wolfram, Lisolette Bossert).[1]
У колі оточення Йозефа Менгеле називали Беппе (італ. Beppe, італійське пестливе від Джузеппе — Йозеф), але світу він відомий як «Ангел смерті з Освенціму». Помер у 1979 році під іменем Вольфганг Герхард, втопившись під час купання. 1985 року тіло було ексгумовано, дослідження та встановлення особи проводив судмедексперт університету Сан-Паулу Даніель Ромеро Муноз (Daniel Romero Munoz), а тест ДНК 1992 року остаточно підтвердив належність решток лікареві. Рідні, які залишилися в Німеччині, відмовилися забирати тіло, і воно зберігалося в морзі університету.
У 2016 році Муноз отримав дозвіл на дослідження скелету Менгеле студентами медичного факультету.[2]
Бетон написав:Помню день, когда кацапы развернули орешник. Родители чуть не дрались когда забирали детей с подвала. Паника, крики. Захожу в "бомбоубежище". Мама дорогая. Детки сидят коленками друг к другу. Перекрытия панельные. Стены - фбс. Спрашиваю, где второй выход?? Господи, да это же братская могила, что же вы сволочи творите. Подумалось. Больше я в школу ребёнка не водил. В Ирландии слава богу
А что ты хочешь от него? Ты думаешь ему жаль детей? Конечно нет. Посмотри, они тут их ненавидят
ми творимо? чи руські мразі творять? рятуй мозок, якщо ще залишилося, що рятувати...
Кажется, что западная граница лучше защищена, чем восточная.
Не виключено. На західній це робиться один раз на всі роки, і ті самі 5 мавіків на роки, а на сході може бути що щотижня треба це все робити. Може ти почнеш жити цифрами, а не емоціями? ДПСУ в своєму розпорядженні має вертольоти вже років 15. Частина з них постійно виконує задачі на війні. Частина стоїть в тилу , виконує планові навчальні польоти для курсантів (молода поросль), для пілотів на розвиток і підтримання навичок. Традиційно під час таких польотів виконуються якісь спеціальні завдання (типу 2 в 1), тобто маршрутний політ виконується саме вздовж кордону,, а не аби де небуть. Можуть над газогонами . Чи на прохання ППО пройти по конкретному маршруту, щоб ППО бачили свої можливості (слабкі місця). Хочеться додати, коли пачка дилетантів з поспішимо хлєбалами ні дня не воювавши дають оцінки і ставлять вимоги.
Все це робиться тільки для того, щоб українці не тікали. Ось що дивує.
- Метою ударів США було «знищити потужності Ірану зі збагачення урану та зупинити ядерну загрозу, яку становила держава-спонсор тероризму номер один у світі». - «Іран, задирака Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими, здійснити їх буде набагато легше». - "Для Ірану настане або мир, або трагедія, набагато більша, ніж ми бачили протягом останніх восьми днів. Пам’ятайте, залишилося багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою з усіх, і, можливо, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми будемо атакувати ці інші цілі точно, швидко та майстерно. Більшість із них можна знищити за лічені хвилини".
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 22 чер, 2025 11:58, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Обычные люди снимают видосы укреплений, дронов, экипы, вертух, фотоловушек. Неимоверного количества колючей проволоки, которой намотаны рвы, озера, реки. Ну я вам скажу это впечатляет. И даже поражает. Кажется, что западная граница лучше защищена, чем восточная.
Интересно, минировать тоже будут западные границы?
Это защита от врага? Это получается, враг кто? Украинцы?
Сцикун, досить брехати, я виріс на кордоні, в мене будинок за 4 км від кордону, що там і як я знаю краще любого з вас, нема там нічого нєімовєрного. То ти не бачив дійсно захищених кордонів. Порушник кордону пох хто, українець чи не українець.
Бетон написав:Помню день, когда кацапы развернули орешник. Родители чуть не дрались когда забирали детей с подвала. Паника, крики. Захожу в "бомбоубежище". Мама дорогая. Детки сидят коленками друг к другу. Перекрытия панельные. Стены - фбс. Спрашиваю, где второй выход?? Господи, да это же братская могила, что же вы сволочи творите. Подумалось. Больше я в школу ребёнка не водил. В Ирландии слава богу
А что ты хочешь от него? Ты думаешь ему жаль детей? Конечно нет. Посмотри, они тут их ненавидят
ми творимо? чи руські мразі творять? рятуй мозок, якщо ще залишилося, що рятувати...
Что именно? За 3 года не сделать бомбоубежище? И вести туда детей?
То, что русские творят не удивляет никого в мире.
Т.е. по твоему, если ты посадишь ребёнка без автокресла и тебе в лоб заедет пьяный, ты будешь трясти пальчиком и виноватить алкаша?
Т.е. если завалит детей в подвале, потому что власть разрешила учебный процесс в условиях обстрелов и разрешила прятать детей в братской могиле, родителям писать письма путину?
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 22 чер, 2025 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Все це робиться тільки для того, щоб українці не тікали. Ось що дивує.
Навіщо так жорстоко.
А як треба? Умовний воїн живе в землянці , і так не розуміє чому в Києві переповнені ТРЦ і віскарь поиакціям вигрібають. А давайте ще всіх випустимо , і воїн себе спитає «а кого я захищаю? Всі вже втікли, за спиною нема нікого. Я самий рижий?»