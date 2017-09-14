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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:05
Бетон написав:
Больше я в школу ребёнка не водил. В Ирландии слава богу
З якого часу в Польщі?
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Water
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:09
Hotab написав:
А давайте ще всіх випустимо , і воїн себе спитає «а кого я захищаю?
Ще з 22 пропонувалось як випускать, можливо з заставами. Але ні, простіше чмиріть ТЦК, потім суспільство недовольне й постійно виловлювать на кордонах, на хабарях Борисових, Круп.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:10
Water написав: Бетон написав:
Больше я в школу ребёнка не водил. В Ирландии слава богу
З якого часу в Польщі?
Я був і залишаюсь в Києві зараз
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:11
Бетон написав: Water написав: Бетон написав:
Больше я в школу ребёнка не водил. В Ирландии слава богу
З якого часу в Польщі?
Я був і залишаюсь в Києві зараз
А ти тут до чого?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:11
Water написав: Hotab написав:
А давайте ще всіх випустимо , і воїн себе спитає «а кого я захищаю?
Ще з 22 пропонувалось як випускать, можливо з заставами. Але ні, простіше чмиріть ТЦК, потім суспільство недовольне й постійно виловлювать на кордонах, на хабарях Борисових, Круп.
Якби не закривали кордони, більше б приїхало, ніж виїхало
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:12
Water написав: Water написав: Бетон написав:
Больше я в школу ребёнка не водил. В Ирландии слава богу
З якого часу в Польщі?
Я був і залишаюсь в Києві зараз
А ти тут до чого?
А Польща тут до чого?
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Бетон
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:23
Бетон написав: Water написав:
А ти тут до чого?
А Польща тут до чого?
Можливо твоя дитна з власною матір`ю спершу виїхала до Польщі? Ось я і питаю- з якого часу в Польщі?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:24
Бетон написав:
Что именно? За 3 года не сделать бомбоубежище? И вести туда детей?
Ты же у нас офигенный проектировщик, вот и предложил бы свои услуги
Но нет ... тебе проще пьяными соплями на форуме обматываться
Бетон написав:
То, что русские творят не удивляет никого в мире.
Но от тебя ни слова осуждения россиян.
Только общие ничего не значащие фразы
Бетон написав:
Т.е. по твоему, если ты посадишь ребёнка без автокресла и тебе в лоб заедет пьяный, ты будешь трясти пальчиком и виноватить алкаша?
Да, виноват будет именно алкаш
Потому что, он сел пьяный за руль и далеко не факт, что автокресло могло бы спасти
Бетон написав:
Т.е. если завалит детей в подвале, потому что власть разрешила учебный процесс в условиях обстрелов и разрешила прятать детей в братской могиле, родителям писать письма путину?
Так что, прекращать учебный процесс, чтобы дети выросли необразованными ?
Госпидя ... до чего же ты тупой ...
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:25
Water написав: Hotab написав:
А давайте ще всіх випустимо , і воїн себе спитає «а кого я захищаю?
Ще з 22 пропонувалось як випускать, можливо з заставами. Але ні, простіше чмиріть ТЦК, потім суспільство недовольне й постійно виловлювать на кордонах, на хабарях Борисових, Круп.
Знаєш як зараз випускають?
Формальні підстави (робота, чи бронювання і тд) на другому місці. На першому - чи їздив але і повертався?
Якщо 5 раз з початку широкомасштабної їздив і повертався, 99% що випустять, в документи навіть не вчитуються. Копії звичайно роблять на службовий планшет, але навіть не читають. Бо у них є таблиця з «Гарт» про твої виїзди, цього достатньо.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 22 чер, 2025 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 12:26
Water написав: Бетон написав: Water написав:
А ти тут до чого?
А Польща тут до чого?
Можливо твоя дитна з власною матір`ю спершу виїхала до Польщі? Ось я і питаю- з якого часу в Польщі?
В мене дві дитини.
Вони відразу поїхали в Ірландію. Я ж написав.
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