Hotab написав: Якби всі чи більшість були такими, то бігунець не встиг и переписати все на кота. Моторола б собі взяв хруща хунтеровського
Так вся система саме на цьому побудована. Хто встиг, того і тапки. Від ринку - де кількість стільців (тобто попит) обмежена. До війська - хто не встиг, того в піхотний окоп. І якщо б всі відпітляли правдами! і неправдами від піхотного окопу, то "Моторола б собі взяв хруща".
Звісно, що таку картинко всіляко намагаються заретушувати. Начебто все не так. Але виключення (дійсно талановиті бізнесмени і т.д., а також добровольці) лише підкреслюють правило.
Можливо твоя дитна з власною матір`ю спершу виїхала до Польщі? Ось я і питаю- з якого часу в Польщі?
В мене дві дитини. Вони відразу поїхали в Ірландію. Я ж написав. Можливо я невірно зрозумів, думав шо вони спершу до Польщі поїхали, вже потім до Ірландії. Якщо ваша дитина виїхала зразу, незалежно куди, то яка може бути школа, куди ви водили дитину, коли москалі розповідали за арєшнік і вдарили цією мегадупою по Дніпру? Тобто, у мене питання, кого ви водили до школи у листопаді 2024 року?
Вони виїхали в лютому. Дитину я забирав в 153 ліцеї в Києві. Був день 6 лютого, коли було попередження про розгортання орешніка по Києву. Пишуть, що він вибухнув на старті
Letusrock написав:напевно треба визнати що чим довше воювати тим наші переговорні умови "покращуються". Як на фронті так і з партнерами. Польшу, SK, USA фактично втратили, з Румунією та Молдовою пронесло завдяки адмінресурсу. До повного щастя невистачає перемоги партії Бабіша восени в Чехії та приходу до влади Фараджа з Ле Пен
ти напевно ніколи не чув термін "Cutting losses".. Ви з шаманом і Ко під впливом ефекту Конкорда (Sunk cost fallacy)
які ти розумні слова написав ти хоч знаєш, що вони означають? [/quote] у "заброньованих патріотів" історія хвороби однакова: Як нема аргументів щодо коментаря то відразу спроба "поумнічати" чи перейти на особисте
ЛАД написав:Вы сами как-то писали об опасности идейных фанатиков. Бывают нерешаемые задачи. Эффективно и законно можно провести мобилизацию, когда "ухилянство" не массовое явление, а подавляющее большинство пусть не рвётся на фронт, но хотя бы не сопротивляется и приходит в армию по повестке, а не рассказывает, что оно "ничем не обязано этой стране". А так... будут "прострелянные колени". Дальнейшие последствия слабо предсказуемы.
Саме так. Ризик від ідейних фанатиків величезний. Але я зараз не про ідейних фанатиків - фанатиків ідеї якоїсь. Де є ідейна мета якась. І їй все підпорядковано. А про фанів справи, окремої своєї справи. Це трохи інше. Хоча, згоден, іноді дуже тісно може бути пов'язаним.
Згоден також з тим, що більшість повинна не бути проти. Так для цього з отією більшістю повинні працювати не тільки тцк-ки, але й усі інші державні та суспільні структури, органи, організації. А так поки це лише проблеми тцк-ків. Тому і наслідки такі.
Бетон написав: Тобто, у мене питання, кого ви водили до школи у листопаді 2024 року?
Вони виїхали в лютому. Дитину я забирав в 153 ліцеї в Києві. Був день 6 лютого, коли було попередження про розгортання орешніка по Києву. Пишуть, що він вибухнув на старті[/quote] Ще до листопада 2024 року ти розповідав про дочку, яка навчається в Польщі
Знову ти в кількості своїх дітей заплутався ... Кажуть, що і в статі дітей також )