Додано: Нед 22 чер, 2025 13:34

Hotab написав: Українців вбивають кацапи. Включно на окупованих територіях.

Андрюшки хотіли б , щоб Україну окупували, і з українцями робили що завгодно.

Але сама андрюшка виіхала, вона під кацапами не хоче. Українців вбивають кацапи. Включно на окупованих територіях.Андрюшки хотіли б , щоб Україну окупували, і з українцями робили що завгодно.Але сама андрюшка виіхала, вона під кацапами не хоче.

Hotab написав: У неї набагато більше ніж один обовʼязок. І прописані вони багато де, включно зі Статутами ЗСУ, якими керуються також і військовослужбовці ДПСУ..

І вмі ті її отовязки, які вони виконує, ніяк не протирічать вказаній вами статі конституції.

А от ваш обовʼязок згідно вказаної вами статті Конституції ви виконувати відмовились, і несете тут дічь, яке не має нічого спільного з правдою..

Все що мені зараз від вас цікаво, це ви свідомо брешете, чи дійсно ніколи не чули про закони і статути ЗСУ (затверджені ВР) ?? У неї набагато більше ніж один обовʼязок. І прописані вони багато де, включно зі Статутами ЗСУ, якими керуються також і військовослужбовці ДПСУ..І вмі ті її отовязки, які вони виконує, ніяк не протирічать вказаній вами статі конституції.А от ваш обовʼязок згідно вказаної вами статті Конституції ви виконувати відмовились, і несете тут дічь, яке не має нічого спільного з правдою..Все що мені зараз від вас цікаво, це ви свідомо брешете, чи дійсно ніколи не чули про закони і статути ЗСУ (затверджені ВР) ??

Дуже багато слів і "Андрюшок", але так і не зрозуміло що саме кожен з них хоче.Я не хочу, щоб Україну хтось окупував, як і не хочу, щоб українці жили в окупації. Запобігти окупації я не можу, але мене не припиняє дивувати чому ті, хто лякають окупацією, нічого не роблять для того, щоб їй запобігти.Чоловіки, за якими та жінка полює, теж не можуть запобігти окупації і хочуть виїхати у безпеку. В цьому немає злочину, а в тому, що робить вона - є. Принаймні совість її має мучити, але її там немає. Вона вигадала собі роль чоловіків, вигадала, що чоловіки щось там зобов'язані робити, вигадала, що чоловіки не мають права на життя і безпеку, і полює за ними. Вона нічим не допомагає державі. Те, що якось чоловіка спіймають і він залишиться в Україні (або ж не факт, що його в ЗСУ відправлять, так?) для просування орків або обстрілів ними України нічого не змінить. Просто, ще один нещасний чоловік буде змушений жити у війні без права вибору, яке мають інші громадяни.Брешете тут Ви. По-перше, закони або статути чи накази, які суперечать Конституції, не повинні існувати та виконуватись. Там в Конституції прям так і написано, що ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази.По-друге, завдання ЗСУ - захист України та українців, а не полювання на них. Знайдіть, будь ласка, у статуті Прикордонної служби слова про те, що "бачу жінку - ну і не хай, а бачу чоловіка призивного віку, то викликаю підкріплення". ЇЇ не цікавить потенційний незаконний перетин кордону в невстановленому місці. Ні, її цікавить лише те, щоб якийсь чоловік, якого держава вважає власністю, не залишив Україну. Де саме таке завдання прописано в статуті Прикордонної служби?Конституція гарантує кожному громадянину безпеку і право на життя, а ця жінка потенційно позбавляє чоловіків цього права, і саме чоловіків, що також заборонено Конституцією. Ця жінка повинна виконувати свій обов'язок захищати державу на іншому кордоні і полювати на тих, хто Україну хоче захопити, а не на тих, хто просто хоче жити.Полювання на українців на кордоні - безглузде використання ресурсів. Вона потенційно позбавляє життя чоловіка, який хотів виїхати у безпеку, а також потенційно сприяє окупації території України і ще більшій кількості жертв, оскільки полює не за загарбниками, а за українцями. А там же ще є "групи реагування"!!! Бачите скільки ресурсу не задіяно для захисту держави? Усі ці люди могли б утилізувати росіян, а не перейматись тим, щоб якийсь українець не посмів виїхати у безпеку.Тому діч тут несете Ви, і саме від Ваших слів "волосся дибом". Завдання будь-яких збройних сил держави - захист власних громадян. Крапка. Роль цієї прикордонниці не полягає у захисті держави. Просто, Ви, як відомий людожер, погоджуєтесь з її діями, наказами її керівництва та влади в цілому, щоб заперти чоловіків в країні. Ви усі вигадали якісь "чоловічі" обов'язки, і плювати хотіли на Конституцію. Такі, як Ви, поділили громадян на тих, хто має право на безпеку, і тих, хто такого права не має. Конституція нас так не поділяє. Поділяють такі людожери, як Ви. Конституція не те, що нас не поділяє, а прямо і чітко такий поділ забороняє. Просто, на жаль, у звичайних людей не існує інструментів для захисту від дій держави. Судова система, яка має стояти на захисті прав українців, теж складається із таких же лицемірів, які сидять тут, які хочуть, щоб на фронт виловлювали і відправляли когось іншого, а не їх самих.