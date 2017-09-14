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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 142001420114202142031420414205>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:42

  Shaman написав:може ще й спробує ще раз, щоб зберегти обличчя. а так будуть тиснути доки не перестане. й це не так багато часу.
) хай тиснуть . Україні цей жабогадюкінг на користь.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:44

  Water написав:
  Banderlog написав:Ну і яка користь державі з прикордонників які місцевим мішають торгувати з європою?) Ми за вільну торгівлю чи проти?)

А це саме торгівля, чи контрабас? :lol:
в чому різниця? Чому ми маєм платити за те щоб не пускали сигарети і алкоголь в європу ? Та європейські товари не везли сюди?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:45

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Ветряки и прочее «барахло» — самая дорогая и неэффективная энергия в мире, они разрушают красоту окружающей среды и стоят в 10 раз дороже любой другой энергии. Ничто из этого не работает без огромных государственных субсидий (энергия не должна нуждаться в субсидиях!).
Гм...
Иногда он даже умные вещи говорит.
На жаль
Але вся істерія про ДОРОГУ ЗЕЛЕНУ ЕНЕРГЕТИКУ - проплачена експортерами викопних енергоносіїв.....
Так , є певні негаразди в цій галузі... Які вирішуються на раз-два і після вирішення НАЗАВЖДИ витіснять вугільну/газову генерації.
Ці негаразди - це відсутність потужностей для акамуляції....
Але сьогоднішня ціна 1 квт*год акамуляторів вже настільки низька ( менше 80 доларів або 3200 грн за квт*годину акамулятора) , і технологічність настільки висока(втрачається 20% ємності за 5000+ циклів) , що вартість накопичення/зберігання/віддачі електроенергії= меше 1 грн квт*год ( нагадаю гідроенергетика коштує від 1,3 грн квт*год)
Тому, якщо трошечки змінити Законодавчу базу і виставити вимоги що на кожен 1Квт потужностей генерації потрібно забезпечити 3-8квт*год акамулюючих елементів - то ВСІ (крім експортерів викопних енергоносіїв) будуть у виграші.
Самі посудіть
3Квт потужностей сонячної генерації=приблизно 600 доларів(панелі+інвертори) і цих 3Квт в сонячну добу згенерують стільки ж скільки дасть 1 квт потужності Атомної ... який коштує 1500+ доларів....
Тому якщо вийти з того що у нас 1500 доларів і створити систему в якій
2Квт генерації-вітрова = 300 доларів
3Квт генерації- сонячна= 400 доларів
10 квт*год -акамулятори =800 доларів
Затрати -такі самі як і у атомної
Віддача - така сама як у атомної
Високоманеврові потужності- у атомної це відсутнє.
Відсутність потреби в оплаті палива - дає сама природа...

ПС
При цьому , всі ГЕС , ГАЕС, і навіть АЕС - можна залишати , адже АЕС забезпечить базове навантаження (30% від генерації влітку і 80% генерації взимку) , а акамулятори сонячних/вітрових - забезпечать маневрові можливості.

І куди тоді йти педерації з своїми запасами газу/нафти?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:47

  Banderlog написав:
  Shaman написав:може ще й спробує ще раз, щоб зберегти обличчя. а так будуть тиснути доки не перестане. й це не так багато часу.
) хай тиснуть . Україні цей жабогадюкінг на користь.

Україні на користь послаблення або знищення іранської влади... й поки це "избиение младенца"...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 22 чер, 2025 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:47

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав: Тобто, у мене питання, кого ви водили до школи у листопаді 2024 року?
Вони виїхали в лютому.
Дитину я забирав в 153 ліцеї в Києві. Був день 6 лютого, коли було попередження про розгортання орешніка по Києву. Пишуть, що він вибухнув на старті

Ще до листопада 2024 року ти розповідав про дочку, яка навчається в Польщі

Знову ти в кількості своїх дітей заплутався ...
Кажуть, що і в статі дітей також )

Покажи, где.
Шо ты несёшь опять

Врёт прямым текстом. Ну точно кацап

это возрастное - не обращай внимания...
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:48

  Water написав:
  Бетон написав:В мене дві дитини.
Вони відразу поїхали в Ірландію. Я ж написав.
Вони виїхали в лютому.
Дитину я забирав в 153 ліцеї в Києві. Був день 6 лютого, коли було попередження про розгортання орешніка по Києву. Пишуть, що він вибухнув на старті

6 лютого якого року? Тиж написав шо вони зразу виїхали. Зразу це коли?
https://24tv.ua/oreshnik-spravdi-raketu ... v_n2747764
Російська армія 6 лютого могла запустити "Орешник" по Україні, але ракета вибухнула на території Росії.

Вони виїхали після 6 лютого 2025 року?

Вони виїхали 9 лютого цього року
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:49

Shaman, мы как-то дискутировали о причинах богатства Запада. Понятно, их много, но вот и одна из них - https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/22/windrush-day-caribbean-immigrants-uk-diane-abbott. Это о карибских мигрантах в Британию эпохи Виндраш.
Не буду цитировать, почитайте. Возможно, это будет способствовать расширению кругозора. Это было совсем недавно по историческим меркам.
Можно было бы поговорить и о роли турецких иммигрантов в Германии, которых сегодня обвиняют во многих бедах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:49

  Water написав:
  Banderlog написав:Ну і яка користь державі з прикордонників які місцевим мішають торгувати з європою?) Ми за вільну торгівлю чи проти?)

А це саме торгівля, чи контрабас? :lol:

А когда та же Италия не платит НДС за немецкие бэхи - это они торгуют или "контрабасят"? ;)
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:52

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу заявив, що дотримав свою обіцянку, дану від початку конфлікту Ізраїлю з Іраном, про те, що ядерні об'єкти цієї країни будуть знищені.

У відеозверненні на івриті до ізраїльської громадськості після удару США по ядерних об'єктах Ірану Нетаніягу заявив, що американська операція проводилася у "повній координації" з Армією оборони Ізраїлю.


Він зазначив, що США завершили роботу зі знищення ядерних об'єктів Ірану, розпочату ЦАХАЛ 13 червня.

"На початку операції я обіцяв вам, що ядерні об'єкти Ірану будуть знищені, так чи інакше. Ця обіцянка була виконана", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, Трамп зателефонував йому одразу після завершення операції США, щоб привітати його. Це була "дуже тепла і зворушлива розмова".

"Він привітав мене, він привітав нашу армію і він привітав наш народ", - сказав Нетаніягу, додавши, що він зробив те саме.

Зазначимо, Трамп у своєму зверненні до нації заявив, що вони з Нетаніягу "працювали як команда".

"Ми працювали як команда - як, можливо, жодна команда ніколи не працювала раніше. І ми пройшли довгий шлях, щоб усунути цю жахливу загрозу Ізраїлю", - сказав президент США.
і тепер іран перестане запускати ракети по ізраелю?

по дорозі до комунізму годувати не обіцяли (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо управлінець за свій рахунок: образно не спить, не їсть, а день і ніч напружується над своєю роботою (вникає у все, підбирає таку ж команду-підлелих, вимагає від них виконання згідно правил, не спускає порушення; шукає нові ефективні шляхи іт.д.), то буде результат.
Маячня....
Чи можуть супермотивовані люди (наприклад олімпійські чемпіони+чемпіони світу+чемпіони своїх країн+чемпіони областей у всіх видах спорту/мистецтва/науки/виробництва і так далі), яких в загальній кількості менше 1% від маси населення - зробити більше ніж це зможе зробити тих 99% які не потрапили в цей перелік... при чому ці 99% навіть не напрягаючись зроблять в 10 разів більше ніж 1% найкращих..

Саме тому постійно тут пояснюю
Якщо САМ не напряжешся- ніхто за тебе не зробить.
І тому скільки б воєнпенси не розписувались про вплив можновладців- цей вплив-мізерний.
Навіть для себе коханого , працювати в рази більше ніж оточуючі- мало хто з нас хоче....
Тому фантазувати що 200 000 чиновників від сільради і вище зможуть зробити більше ніж 20 000 000 працездатних - це навіть не фантазія - це маразм.

Тому
Можна слухати фантазерів які ніколи не працювали на кінцевий результат, можна вірити корисним ідіотам чи проплаченим агентам...
Але
Якісне управління покращить результат на 30% і вище... тільки в тому випадку коли керують колективом який і без управління може зробити на 5% і вище від того що робить.

Якщо ж в колективі присутні більше 10-20% ждунів - то керівник або зщастрелиться або розжене колектив.
Але станом на сьогодні ждунів- 10-20+%.... ( з 20 млн працездатних - офіційно працює 12 млн ) -
Враховуючи це треба шукати таких 200 000 керівників , які вміють працювати в 40 разів більше ніж середньостатистичний (це щоб тільки перекрити цих ждунів)

Хто з тут присутніх вважає що може працювати в 40 разів краще?
ПС
На мою думку , працюючи на 20% краще ніж працює СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНИЙ українець - за 30 років можна стати доларовим мільйонером( при умові що працюєш на 20% ефективніше, а споживаєш так само як середньостатистичний)
budivelnik
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