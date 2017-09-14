Додано: Нед 22 чер, 2025 13:56

detroytred написав: Якщо управлінець за свій рахунок: образно не спить, не їсть, а день і ніч напружується над своєю роботою (вникає у все, підбирає таку ж команду-підлелих, вимагає від них виконання згідно правил, не спускає порушення; шукає нові ефективні шляхи іт.д.), то буде результат. Якщо управлінець за свій рахунок: образно не спить, не їсть, а день і ніч напружується над своєю роботою (вникає у все, підбирає таку ж команду-підлелих, вимагає від них виконання згідно правил, не спускає порушення; шукає нові ефективні шляхи іт.д.), то буде результат.

Маячня....Чи можуть супермотивовані люди (наприклад олімпійські чемпіони+чемпіони світу+чемпіони своїх країн+чемпіони областей у всіх видах спорту/мистецтва/науки/виробництва і так далі), яких в загальній кількості менше 1% від маси населення - зробити більше ніж це зможе зробити тих 99% які не потрапили в цей перелік... при чому ці 99% навіть не напрягаючись зроблять в 10 разів більше ніж 1% найкращих..Саме тому постійно тут пояснююЯкщо САМ не напряжешся- ніхто за тебе не зробить.І тому скільки б воєнпенси не розписувались про вплив можновладців- цей вплив-мізерний.Навіть для себе коханого , працювати в рази більше ніж оточуючі- мало хто з нас хоче....Тому фантазувати що 200 000 чиновників від сільради і вище зможуть зробити більше ніж 20 000 000 працездатних - це навіть не фантазія - це маразм.ТомуМожна слухати фантазерів які ніколи не працювали на кінцевий результат, можна вірити корисним ідіотам чи проплаченим агентам...АлеЯкісне управління покращить результат на 30% і вище... тільки в тому випадку коли керують колективом який і без управління може зробити на 5% і вище від того що робить.Якщо ж в колективі присутні більше 10-20% ждунів - то керівник або зщастрелиться або розжене колектив.Але станом на сьогодні ждунів- 10-20+%.... ( з 20 млн працездатних - офіційно працює 12 млн ) -Враховуючи це треба шукати таких 200 000 керівників , які вміють працювати в 40 разів більше ніж середньостатистичний (це щоб тільки перекрити цих ждунів)Хто з тут присутніх вважає що може працювати в 40 разів краще?ПСНа мою думку , працюючи на 20% краще ніж працює СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНИЙ українець - за 30 років можна стати доларовим мільйонером( при умові що працюєш на 20% ефективніше, а споживаєш так само як середньостатистичний)