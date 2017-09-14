) хай тиснуть . Україні цей жабогадюкінг на користь.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 13:42
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:44
в чому різниця? Чому ми маєм платити за те щоб не пускали сигарети і алкоголь в європу ? Та європейські товари не везли сюди?
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:45
На жаль
Але вся істерія про ДОРОГУ ЗЕЛЕНУ ЕНЕРГЕТИКУ - проплачена експортерами викопних енергоносіїв.....
Так , є певні негаразди в цій галузі... Які вирішуються на раз-два і після вирішення НАЗАВЖДИ витіснять вугільну/газову генерації.
Ці негаразди - це відсутність потужностей для акамуляції....
Але сьогоднішня ціна 1 квт*год акамуляторів вже настільки низька ( менше 80 доларів або 3200 грн за квт*годину акамулятора) , і технологічність настільки висока(втрачається 20% ємності за 5000+ циклів) , що вартість накопичення/зберігання/віддачі електроенергії= меше 1 грн квт*год ( нагадаю гідроенергетика коштує від 1,3 грн квт*год)
Тому, якщо трошечки змінити Законодавчу базу і виставити вимоги що на кожен 1Квт потужностей генерації потрібно забезпечити 3-8квт*год акамулюючих елементів - то ВСІ (крім експортерів викопних енергоносіїв) будуть у виграші.
Самі посудіть
3Квт потужностей сонячної генерації=приблизно 600 доларів(панелі+інвертори) і цих 3Квт в сонячну добу згенерують стільки ж скільки дасть 1 квт потужності Атомної ... який коштує 1500+ доларів....
Тому якщо вийти з того що у нас 1500 доларів і створити систему в якій
2Квт генерації-вітрова = 300 доларів
3Квт генерації- сонячна= 400 доларів
10 квт*год -акамулятори =800 доларів
Затрати -такі самі як і у атомної
Віддача - така сама як у атомної
Високоманеврові потужності- у атомної це відсутнє.
Відсутність потреби в оплаті палива - дає сама природа...
ПС
При цьому , всі ГЕС , ГАЕС, і навіть АЕС - можна залишати , адже АЕС забезпечить базове навантаження (30% від генерації влітку і 80% генерації взимку) , а акамулятори сонячних/вітрових - забезпечать маневрові можливості.
І куди тоді йти педерації з своїми запасами газу/нафти?
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:47
Україні на користь послаблення або знищення іранської влади... й поки це "избиение младенца"...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 22 чер, 2025 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:47
это возрастное - не обращай внимания...
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:48
Вони виїхали 9 лютого цього року
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:49
Shaman, мы как-то дискутировали о причинах богатства Запада. Понятно, их много, но вот и одна из них -
Не буду цитировать, почитайте. Возможно, это будет способствовать расширению кругозора. Это было совсем недавно по историческим меркам.
Можно было бы поговорить и о роли турецких иммигрантов в Германии, которых сегодня обвиняют во многих бедах.
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:49
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:52
по дорозі до комунізму годувати не обіцяли (с)
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Маячня....
Чи можуть супермотивовані люди (наприклад олімпійські чемпіони+чемпіони світу+чемпіони своїх країн+чемпіони областей у всіх видах спорту/мистецтва/науки/виробництва і так далі), яких в загальній кількості менше 1% від маси населення - зробити більше ніж це зможе зробити тих 99% які не потрапили в цей перелік... при чому ці 99% навіть не напрягаючись зроблять в 10 разів більше ніж 1% найкращих..
Саме тому постійно тут пояснюю
Якщо САМ не напряжешся- ніхто за тебе не зробить.
І тому скільки б воєнпенси не розписувались про вплив можновладців- цей вплив-мізерний.
Навіть для себе коханого , працювати в рази більше ніж оточуючі- мало хто з нас хоче....
Тому фантазувати що 200 000 чиновників від сільради і вище зможуть зробити більше ніж 20 000 000 працездатних - це навіть не фантазія - це маразм.
Тому
Можна слухати фантазерів які ніколи не працювали на кінцевий результат, можна вірити корисним ідіотам чи проплаченим агентам...
Але
Якісне управління покращить результат на 30% і вище... тільки в тому випадку коли керують колективом який і без управління може зробити на 5% і вище від того що робить.
Якщо ж в колективі присутні більше 10-20% ждунів - то керівник або зщастрелиться або розжене колектив.
Але станом на сьогодні ждунів- 10-20+%.... ( з 20 млн працездатних - офіційно працює 12 млн ) -
Враховуючи це треба шукати таких 200 000 керівників , які вміють працювати в 40 разів більше ніж середньостатистичний (це щоб тільки перекрити цих ждунів)
Хто з тут присутніх вважає що може працювати в 40 разів краще?
ПС
На мою думку , працюючи на 20% краще ніж працює СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНИЙ українець - за 30 років можна стати доларовим мільйонером( при умові що працюєш на 20% ефективніше, а споживаєш так само як середньостатистичний)
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