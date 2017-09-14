RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1420114202142031420414205>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:59

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Ну і яка користь державі з прикордонників які місцевим мішають торгувати з європою?) Ми за вільну торгівлю чи проти?)

А це саме торгівля, чи контрабас? :lol:
в чому різниця? Чому ми маєм платити за те щоб не пускали сигарети і алкоголь в європу ? Та європейські товари не везли сюди?

Питання не зрозумів. Ніхто не забороняв торгувати з Європою, але офіційно, з уплатою всіх податків. Пронести через кондон 50 кіл товару на 200 євро і продать на базарі, це як? Не знаю саме де це все продають в Європі, але колись у Польщі бачив об`яву: skup paliw, papiros, samogon. А потім котеджні містечки митриців, зараз кого, погранців з тцк?
Water
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:02

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав: Тобто, у мене питання, кого ви водили до школи у листопаді 2024 року?
Вони виїхали в лютому.
Дитину я забирав в 153 ліцеї в Києві. Був день 6 лютого, коли було попередження про розгортання орешніка по Києву. Пишуть, що він вибухнув на старті

Ще до листопада 2024 року ти розповідав про дочку, яка навчається в Польщі

Знову ти в кількості своїх дітей заплутався ...
Кажуть, що і в статі дітей також )

Покажи, где.
Шо ты несёшь опять

Врёт прямым текстом. Ну точно кацап

Постоянно врущий кацап у нас ты, который даже не помнит о чём врёт )

Когда ты это писал, я тебя ещё спрашивал о том, что у тебя какие-то дети в Киеве и тут - бац, ещё и дочка в Польше

Ты у нас власть ругаешь и плачешься, что не можешь выехать, а оказывается от министерства этой самой власти вполне выезжал несколько раз

Или тебе снова нужна ссылка ? ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11446
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Від ринку - де кількість стільців (тобто попит) обмежена.
А можна якось пояснити
Це на якому РИНКУ попит - обмежений?
Якщо ми іпортуємо більше ніж еспортуємо - то попит якраз перевищує пропозицію.
При чому
Імпорт без грошей ніхто не дасть - тобто наш ПОПИТ ще й платоспроможний...
То як може бути обмежений попит на дефіцитному платоспроможному ринку?

Вивчи якогось кейнса, він попит створює за рахунок фіатних грошей....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26437
З нами з: 15.01.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:03

  _hunter написав:это возрастное - не обращай внимания...

По себе судишь ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11446
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Якщо управлінець за свій рахунок: образно не спить, не їсть, а день і ніч напружується над своєю роботою (вникає у все, підбирає таку ж команду-підлелих, вимагає від них виконання згідно правил, не спускає порушення; шукає нові ефективні шляхи іт.д.), то буде результат.
Маячня....
Чи можуть супермотивовані люди (наприклад олімпійські чемпіони+чемпіони світу+чемпіони своїх країн+чемпіони областей у всіх видах спорту/мистецтва/науки/виробництва і так далі), яких в загальній кількості менше 1% від маси населення - зробити більше ніж це зможе зробити тих 99% які не потрапили в цей перелік... при чому ці 99% навіть не напрягаючись зроблять в 10 разів більше ніж 1% найкращих..

Естестественно можуть. По одной простой причине: те 99% які не потрапили в цей перелік потому, что они в тех "областях" не делают вообще ничего :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 9843
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Я не хочу, щоб Україну хтось окупував, як і не хочу, щоб українці жили в окупації. Запобігти окупації я не можу, але мене не припиняє дивувати чому ті, хто лякають окупацією, нічого не роблять для того, щоб їй запобігти.
1 Ти можеш запобігти окупації...
Єдине уточнення- не тільки ти сам, а мільйони таких як ти ПОВИННІ меше критикувати і більше допомагати.
Не хочеш(не можеш) через донати- не біда
Чи в тебе дві руки лівих і ти не в стані принести і порізати капусту на волонтерській кухні, чи сплести маскувальну сітку, чи відмовитись від кави і пива і на зекономлені гроші -купити хлопцям щось на передок...
Ти можеш навіть більше
Якщо ти безрукий і безвільний... то можеш здати в оренду на літо своє житло , а сам переселитись в картонну коробку ( хлопці на передку живуть в гірших умовах) і за отримані від оренди кошти - ти зможеш ДУЖЕ допомогти
І останнє
Уяви собі, якщо ти це зробиш і по твоєму прикладу підуть воєнпенси ,флаймани,летусорки і так далі?
Ви ж -сила
Просто самі себе недооцінюєте вибравши позу ждуна.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26437
З нами з: 15.01.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:08

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Якщо управлінець за свій рахунок: образно не спить, не їсть, а день і ніч напружується над своєю роботою (вникає у все, підбирає таку ж команду-підлелих, вимагає від них виконання згідно правил, не спускає порушення; шукає нові ефективні шляхи іт.д.), то буде результат.
Маячня....
Чи можуть супермотивовані люди (наприклад олімпійські чемпіони+чемпіони світу+чемпіони своїх країн+чемпіони областей у всіх видах спорту/мистецтва/науки/виробництва і так далі), яких в загальній кількості менше 1% від маси населення - зробити більше ніж це зможе зробити тих 99% які не потрапили в цей перелік... при чому ці 99% навіть не напрягаючись зроблять в 10 разів більше ніж 1% найкращих..

Естестественно можуть. По одной простой причине: те 99% які не потрапили в цей перелік потому, что они в тех "областях" не делают вообще ничего :wink:

а ти в якій галузі щось зробив? окрім флуду на форумі :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9030
З нами з: 29.09.19
Подякував: 763 раз.
Подякували: 1619 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:09

  Water написав:
  Banderlog написав:
  Water написав:А це саме торгівля, чи контрабас? :lol:
в чому різниця? Чому ми маєм платити за те щоб не пускали сигарети і алкоголь в європу ? Та європейські товари не везли сюди?

Питання не зрозумів. Ніхто не забороняв торгувати з Європою, але офіційно, з уплатою всіх податків. Пронести через кондон 50 кіл товару на 200 євро і продать на базарі, це як?

Еще раз: если "Украина - цэ Европа" - откуда берется НДС, который при торговле между европейскими странами - не платится.

Это уже нелицензированная торговая деятельность. К погранцам она никакого отношения не имеет.
_hunter
 
Повідомлень: 9843
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:15

  budivelnik написав:
  АндрейМ написав:Я не хочу, щоб Україну хтось окупував, як і не хочу, щоб українці жили в окупації. Запобігти окупації я не можу, але мене не припиняє дивувати чому ті, хто лякають окупацією, нічого не роблять для того, щоб їй запобігти.
1 Ти можеш запобігти окупації...
Єдине уточнення- не тільки ти сам, а мільйони таких як ти ПОВИННІ меше критикувати і більше допомагати.
Не хочеш(не можеш) через донати- не біда

Как это "меше критикувати і більше допомагати" помогло бы ту же 12249 постанову "протолкнуть"? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 9843
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Еще раз: если "Украина - цэ Европа" - откуда берется НДС, который при торговле между европейскими странами - не платится.
Так офіційний продаж в Європу з України - також не обкладається ПДВ..
ПДВ -повертають виробнику і далі товар йде в Європу....
При чому, в тій самій Європі, товар який офіційно прийшов з іншої країни-обкладається ввізним ПДВ....
Тому питання поставлене якось по дебільному.

ПС
друге діло що в США таке явище як ПДВ - відсутнє... але там є податок з продажу...
Так що розглядати якусь одну складову оподаткування не в комплексі-справа марна.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26437
З нами з: 15.01.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1420114202142031420414205>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, pesikot, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 102439
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 280749
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 939305
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8904)
22.06.2025 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.