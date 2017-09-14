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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:22
_hunter написав: budivelnik написав: АндрейМ написав:
Я не хочу, щоб Україну хтось окупував, як і не хочу, щоб українці жили в окупації. Запобігти окупації я не можу, але мене не припиняє дивувати чому ті, хто лякають окупацією, нічого не роблять для того, щоб їй запобігти.
1 Ти можеш запобігти окупації...
Єдине уточнення- не тільки ти сам, а мільйони таких як ти ПОВИННІ меше критикувати і більше допомагати.
Не хочеш(не можеш) через донати- не біда
Чи в тебе дві руки лівих і ти не в стані принести і порізати капусту на волонтерській кухні, чи сплести маскувальну сітку, чи відмовитись від кави і пива і на зекономлені гроші -купити хлопцям щось на передок...
Ти можеш навіть більше
Якщо ти безрукий і безвільний... то можеш здати в оренду на літо своє житло , а сам переселитись в картонну коробку ( хлопці на передку живуть в гірших умовах) і за отримані від оренди кошти - ти зможеш ДУЖЕ допомогти
І останнє
Уяви собі, якщо ти це зробиш і по твоєму прикладу підуть воєнпенси ,флаймани,летусорки і так далі?
Ви ж -сила
Просто самі себе недооцінюєте вибравши позу ждуна.
Как это "меше критикувати і більше допомагати" помогло бы ту же 12249 постанову "протолкнуть"? 🤔
Є питання різних рівнів...
Починати треба з СЕБЕ
Спочатку САМ робиш по максимуму
Потім отримавши певний досвід - підказуєш сусіду...
Потім разом з сусідом проаналізувавши досягнення - йдеш в райраду....
Потім з головою райради йдеш в облраду
Потім в кабмін і ВР...
При цьому
Навіть якщо сусід(голова райради чи облради... виявились трошки пришелепкуватими і тебе не хочуть підтримувати...) - ти все одно робиш те що САМ можеш по максимуму...
А сидіти в Німеччині і переживати про те що постанова не прийнята і при цьому самому не вдарити палець об палець... так чим ТИ тоді відрізняєшся від тих хто не прийняв? такий самий мудак.. НЄ?
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:24
budivelnik написав: detroytred написав:
Від ринку - де кількість стільців (тобто попит) обмежена.
А можна якось пояснити
Це на якому РИНКУ попит - обмежений?
Якщо ми іпортуємо більше ніж еспортуємо - то попит якраз перевищує пропозицію.
При чому
Імпорт без грошей ніхто не дасть - тобто наш ПОПИТ ще й платоспроможний...
То як може бути обмежений попит на дефіцитному платоспроможному ринку?
Вивчи якогось кейнса, він попит створює за рахунок фіатних грошей....
Ти взагалі не розумієш про що мова.
До чого тут імпорт?
До чого тут фіатні гроші (які теж обмежені)?
Ні до чого.
Ринок що це?
Це конкуренція.
Кого?
Виробників.
За що?
За отой обмежений попит.
Це і є ринок - превалювання пропозиції над попитом.
Тому й кажуть, що ринкова економіка - це економіка в умах обмеженого саме попиту.
Конкуренція виробників...хто встиге-зможе продати свій вироблений товар.
Тобто йди лісом. Ти знов прибрехав і на цьому збудував черговий єралашик.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:25
Й? які з цього висновки. в світі дуже багато цікавого було. може почитаємо, як спаювали чукчей та якутів? теж цікава історія. в Великобританія хоч вшановують - а на Раші чукча це синонім якого слова? хоча ні, в анекдотах вшанували
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:25
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
може ще й спробує ще раз, щоб зберегти обличчя. а так будуть тиснути доки не перестане. й це не так багато часу.
) хай тиснуть . Україні цей жабогадюкінг на користь.
Україні на користь послаблення або знищення іранської влади... й поки це "избиение младенца"...
Чому ? Поки іран витрачає свої шахеди на ізраїль поки вони не летять по нас. Почне росія допомагати союзнику то і будут якісь акції ізраїлітян проти росії. Чим більше вони завязнуть у війні тим краще для нас.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:29
budivelnik написав: Сибарит написав: detroytred написав:
Ветряки и прочее «барахло» — самая дорогая и неэффективная энергия в мире, они разрушают красоту окружающей среды и стоят в 10 раз дороже любой другой энергии. Ничто из этого не работает без огромных государственных субсидий (энергия не должна нуждаться в субсидиях!).
Гм...
Иногда он даже умные вещи говорит.
На жаль
Але вся істерія про ДОРОГУ ЗЕЛЕНУ ЕНЕРГЕТИКУ - проплачена експортерами викопних енергоносіїв.....
Так , є певні негаразди в цій галузі... Які вирішуються на раз-два і після вирішення НАЗАВЖДИ витіснять вугільну/газову генерації.
Ці негаразди - це відсутність потужностей для акамуляції....
Але сьогоднішня ціна 1 квт*год акамуляторів вже настільки низька ( менше 80 доларів або 3200 грн за квт*годину акамулятора) , і технологічність настільки висока(втрачається 20% ємності за 5000+ циклів) , що вартість накопичення/зберігання/віддачі електроенергії= меше 1 грн квт*год ( нагадаю гідроенергетика коштує від 1,3 грн квт*год)
Тому, якщо трошечки змінити Законодавчу базу і виставити вимоги що на кожен 1Квт потужностей генерації потрібно забезпечити 3-8квт*год акамулюючих елементів - то ВСІ (крім експортерів викопних енергоносіїв) будуть у виграші.
Самі посудіть
3Квт потужностей сонячної генерації=приблизно 600 доларів(панелі+інвертори) і цих 3Квт в сонячну добу згенерують стільки ж скільки дасть 1 квт потужності Атомної ... який коштує 1500+ доларів....
Тому якщо вийти з того що у нас 1500 доларів і створити систему в якій
2Квт генерації-вітрова = 300 доларів
3Квт генерації- сонячна= 400 доларів
10 квт*год -акамулятори =800 доларів
Затрати -такі самі як і у атомної
Віддача - така сама як у атомної
Високоманеврові потужності- у атомної це відсутнє.
Відсутність потреби в оплаті палива - дає сама природа...
ПС
При цьому , всі ГЕС , ГАЕС, і навіть АЕС - можна залишати , адже АЕС забезпечить базове навантаження (30% від генерації влітку і 80% генерації взимку) , а акамулятори сонячних/вітрових - забезпечать маневрові можливості.І куди тоді йти педерації з своїми запасами газу/нафти?
Это было излишне оптимистичное письменное изложение теоретических возможностей генерации электроэнергии за счет ветровых и солнечных электростанций. Красиво только на бумаге, но забыли про овраги (с).
А овраги очень глубокие в контексте северного соседа и его системы жизненных, а вернее бандитских ценностей. Из недавнего опыта одна дешевая мина 60 мм при прилете разбивает все солнечные панели на крыше жилого дома и критично повреждает опытную ветряную станцию. Также надо упомянуть и про аккумуляторы в контексте обстрелов, которые литиевые обычно. А как горит литиевый аккумулятор после проникающего удара по нему обычной арматуриной - можно посмотреть в youtube. Потушить очень сложно.
Система электрической генерации должна быть комплексной. Все возможные типы электростанций должны работать в своих оптимальных режимах чтобы обеспечить длительный срок своей жизни.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:30
budivelnik написав:
Є питання різних рівнів...
Починати треба з СЕБЕ
Спочатку САМ робиш по максимуму
Потім отримавши певний досвід - підказуєш сусіду...
Потім разом з сусідом проаналізувавши досягнення - йдеш в райраду....
Потім з головою райради йдеш в облраду
Потім в кабмін і ВР...
При цьому
Навіть якщо сусід(голова райради чи облради... виявились трошки пришелепкуватими і тебе не хочуть підтримувати...) - ти все одно робиш те що САМ можеш по максимуму...
А сидіти в Німеччині і переживати про те що постанова не прийнята і при цьому самому не вдарити палець об палець... так чим ТИ тоді відрізняєшся від тих хто не прийняв? такий самий мудак.. НЄ?
Ти реалізацію цього свого єралашику на прикладі твого хоча б району, міста досі не зробив.
Мабуть років більше десяти тому тебе макав - покажи, як змінюєш навкруги себе.
А ти тільки про досягенння пари своїх колишніх продавців відчитався. І все.
І паличку чарівну , яка спонукає кожного отак зробити (або підійти до дзеркала), теж ніяк не родиш досі.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:30
АндрейМ
Ви. По-перше, закони або статути чи накази, які суперечать Конституції, не повинні існувати та виконуватись
Покажіть мені де саме ви бачите суперечність , яка має не виконуватись?
Хто саме визначив цю суперечність? Ви? Ви уповноважений на власний розсуд визначати відповідність законів і наказів конституції?
Завдання будь-яких збройних сил держави - захист власних громадян. Крапка. Роль цієї прикордонниці не полягає у захисті держави.
Захист громадян - це не тільки з кулеметом в окопі. Захист гроиадян - це допомога державі організувати цей захист. Щоб Андрюшки його не зірвали з-за кордону , сховавшись, і держава не припинила своє існування.
Захист громадян - це також вимоги до громадян порушників не порушувати закони
Бо там де є порушення закону одними громадянами, там виникає загроза іншим громадянам. Від втікача андрюшки і потенційного противага кордону через тису летусрока страждає фронт (де їх не вистачає) і виникає загрозі всім решті громадянам, що залишись.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 22 чер, 2025 14:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:30
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
1 Ти можеш запобігти окупації...
Єдине уточнення- не тільки ти сам, а мільйони таких як ти ПОВИННІ меше критикувати і більше допомагати.
Не хочеш(не можеш) через донати- не біда
Как это "меше критикувати і більше допомагати" помогло бы ту же 12249 постанову "протолкнуть"? 🤔
Є питання різних рівнів...
Починати треба з СЕБЕ
...
При цьому
Навіть якщо сусід(голова райради чи облради... виявились трошки пришелепкуватими і тебе не хочуть підтримувати...) - ти все одно робиш те що САМ можеш по максимуму...
Т.е. если среди всей этой "разлапистости" суть поискать - оно к двум словам сводится: "не знаю"?
Ну, спасибо, что "мудростью" поделился
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:32
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
Україні на користь послаблення або знищення іранської влади... й поки це "избиение младенца"...
Чому ? Поки іран витрачає свої шахеди на ізраїль поки вони не летять по нас.
Почне росія допомагати союзнику то і будут якісь акції ізраїлітян проти росії. Чим більше вони завязнуть у війні тим краще для нас.
Это при условии, что есть чему лететь... -- тут где-то с неделю назад обсуждали новость, что производство польностью локализировали.
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Додано: Нед 22 чер, 2025 14:35
budivelnik написав:
Так офіційний продаж в Європу з України - також не обкладається ПДВ
_hunter написав:
Еще раз: если "Украина - цэ Европа" - откуда берется НДС, который при торговле между европейскими странами - не платится.
..
ПДВ -повертають виробнику і далі товар йде в Європу....
Там разговор про обратное направление был
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