RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14203142041420514206>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:50

  _hunter написав:
  Banderlog написав:Чому ? Поки іран витрачає свої шахеди на ізраїль поки вони не летять по нас. Почне росія допомагати союзнику то і будут якісь акції ізраїлітян проти росії. Чим більше вони завязнуть у війні тим краще для нас.

Это при условии, что есть чему лететь... -- тут где-то с неделю назад обсуждали новость, что производство польностью локализировали.[/quote]
забудь це словосполучення - "повна локалізація". в сучасному світі це майже неможливо 8)

ти хоч в чомусь розбираєшся? чи у всьому, але з інтернетом? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9031
З нами з: 29.09.19
Подякував: 763 раз.
Подякували: 1619 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:58

  budivelnik написав:Не хочеш(не можеш) через донати- не біда

Для українських чоловіків така опція відсутня. Це тобі для себе та своїх синів вигадав, що достатньо сплачувати податки і сплачувати донати. Ні, недостатньо. Українська влада вимагає, щоб чоловіки залишались в країні, а також брали зброю в руки і йшли воювати. Донатити можна і з інших кордон. Це - не проблема. Проблема в тому, що податками і донатами "обов'язки" не закінчуються.

  Hotab написав:Покажіть мені де саме ви бачите суперечність , яка має не виконуватись?
Хто саме визначив цю суперечність? Ви? Ви уповноважений на власний розсуд визначати відповідність законів і наказів конституції?


Полювання на власних громадян - злочинний наказ. Так, у дикій системі, де не працюють закони, де суди виносять рішення не на основі права, а на основі таких же печерних гендерних конструктів і стереотипів, якими оперуєте Ви та інші, де Конституція - на паузі, люди самі визначають які закони відповідають Конституції. Якщо сам це не зробиш і своє життя не врятуєш, то можеш не дочекатися справедливості. Вірніше, точно її не дочекаєшся.


  Hotab написав:Захист громадян - це не тільки з кулеметом в окопі. Захист гроиадян - це допомога державі організувати цей захист. Щоб Андрюшки його не зірвали з-за кордону , сховавшись, і держава не припинила своє існування.

Андрюшки його не зірвуть ні в Україні, ні з-закордону. Якщо людина не хоче або не може воювати, то запирати її в країні, де є шанс загинути від ракети - форма тортур і знущання, особливо, коли ти знаєш, що на інших громадян такі обмеження не розповсюджуються. Вони - якісь особливі громадяни, а коли ти починаєш шукати цю "особливість" в Конституції, то її там немає. Начебто Конституція ставить за найвищу цінність життя і безпеку громадян, але це лише, якщо ці громадяни - не Андрюшки. Ви взагалі ставите за найвищу цінність існування самої держави, навіть якщо там не залишиться людей.

Держава Україна не припинить своє існування, якщо ті, хто не хоче або боїться у ній жити через війну, виїдуть. В Україні залишаються мільйони громадян, які не поспішають в ЗСУ, але усі очі на Західному кордоні, щоб спіймати припустимо тисячу чоловіків, бо саме від них залежить доля країни...

Ті, громадяни, які хотіли виїхати у безпеку, громадяни чи ні? Вони заслуговують на захист чи ні? Я не розумію кого саме Ви та інші маєте на увазі під "громадянами". Ви та інші часто маніпулюєте цим словом. Людина, на яку та прикордонниця полює, вирішала сама собі організувати захист, а вона його "захищає" від кого?

  Hotab написав:Захист громадян - це також вимоги до громадян порушників не порушувати закони

Ще раз - вона там не для припинення порушення закону. Послухайте що саме вона каже. Вона там для того, щоб полювати на чоловіків призивного віку. Не існує такого завдання у прикордонної служби. Там навіть порушення закону немає. Вона сама каже, що "чоловік може потенційно хотіти перейти кордон". Наші прикордонники вже читають думки? Подивіться на її обличчя. Вона з гордістю розповідає про свою "роботу" і вважає, що робить корисну справу.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 22 чер, 2025 15:04, всього редагувалось 5 разів.
АндрейМ
 
Повідомлень: 514
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:01

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Banderlog написав:Чому ? Поки іран витрачає свої шахеди на ізраїль поки вони не летять по нас. Почне росія допомагати союзнику то і будут якісь акції ізраїлітян проти росії. Чим більше вони завязнуть у війні тим краще для нас.

Это при условии, что есть чему лететь... -- тут где-то с неделю назад обсуждали новость, что производство польностью локализировали.

забудь це словосполучення - "повна локалізація". в сучасному світі це майже неможливо 8)
[/quote]
Согласен: мой косяк - постоянно забываю, что "некоторым" все разжовывать приходится. Если тебе так проще - читай как "избавились от иранской составляющей в компонентах" :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 9843
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:06

  АндрейМ написав:
Полювання на власних громадян - злочинний наказ.


"Как страшно жить" ... примеры есть, что вот шел себе простой гражданин, а его за шкирки и на полигон ? Есть ?

Их нет

И покажи вот тот приказ, по которому проводится якобы "охота" на граждан
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11447
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:07

АндрейМ


Ще раз - вона там не для припинення порушення закону. Послухайте що саме вона каже. Вона там для того, щоб полювати на чоловіків призивного віку. Не існує такого завдання у прикордонної служби.


Вона там для недопущення порушень закону громадянами . Всіма. Так вийшло (випадково) що жінки і не пробують його там порушувати. Майже. Може поодиноко. Так само як майже не буває жінок браконьєрів. То виходить, що вона не допускає порушень лише чоловіками. Але якщо б намагались це робити жінки, то вона і їм би не дозволяла. Це завдання прикордонної служби. Ніякі андрюшки не можуть їх відмінити і самостійно назвати із незаконними. А КС нічого подібного ніколи не визначав. То що, андрюшка брехливий фантазер? Сам придумав неконституційність і сам дозволив службовій особі (аійськовослжблвуів) порушити закони і посадові інструкції??



Подивіться на її обличчя. Вона з гордістю розповідає про свою "роботу" і вважає, що робить корисну справу.


Ця справа не тільки дотра, вона ще і абсолютно відповідає її обовʼязкам. Тобто вона відмінний військовослужбовець. Має бути заохочена.

Я дочекаюсь від час конкретну відповідь, які саме закони і інструкції, які вона виконує, не відповідають конституції??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 чер, 2025 15:12, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 15485
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:09

  detroytred написав:........
Згоден також з тим, що більшість повинна не бути проти.
Так для цього з отією більшістю повинні працювати не тільки тцк-ки, але й усі інші державні та суспільні структури, органи, організації.
А так поки це лише проблеми тцк-ків. Тому і наслідки такі.

Этим надо было заниматься 30 лет до войны.
Сейчас как-то поздновато. Точнее, заниматься нужно и сегодня, но это уже на будущее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34864
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5340 раз.
Подякували: 4853 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:14

  Hotab написав:Вона там для недопущення порушень закону громадянами . Всіма. Так вийшло (випадково) що жінки і не пробують його там порушувати.

Ні, так вийшло не випадково. Так вийшло, що держава поділила людей за різними ознаками, і у значної кількості громадян не існує іншого виходу, окрім як шукати можливість виїхати не через пункти пропуску.

Ви тут захищаєте цю жінку, але чомусь уникаєте відповідати на питання чи є чоловік, який хоче виїхати у безпеку, громадянином, захист якого є завданням держави? Я вже давно зрозумів, що Ви будете виправдовувати будь-які дії держави, але не зрозумів кого саме Ви вважаєте громадянами, життя і безпека яких і найвищою цінністю.

  Hotab написав:Я дочекаюсь від час конкретну відповідь, які саме закони і інструкції, які вона виконує, не відповідають конституції??

Вона полює на громадянина України, щоб позбавити його права на життя і безпеку. Її не цікавить факт перетинання кордону у невстановленому місці. Вона сама про це каже (жінки можуть ходити тюди-сюди). Її цікавлять стать і вік. Для неї злочин - бажання чоловіка жити і залишити цю країну. Вона ж не запропонує тому чоловікові провести його до офіційного пункту пропуску, щоб оформити виїзд? Ні. Для неї немає значення де чоловік хоче перетнути кордон. Вона там не для цього.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 22 чер, 2025 15:20, всього редагувалось 3 разів.
АндрейМ
 
Повідомлень: 514
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:15

  ЛАД написав:Этим надо было заниматься 30 лет до войны.
Сейчас как-то поздновато. Точнее, заниматься нужно и сегодня, но это уже на будущее.

30 лет до войны, такие как ты, нам рассказывали о хороших русских ...

Ты и сейчас это продолжаешь делать, в желании поспорить с Shaman, ты привел текст "не под пытками выжгли, а доктор под наркозом", поэтому всё нормально, хорошие русские, под наркозом ...

И только когда твою морду потыкали в твоё же лайно, ты встал в третью позицию "это военное преступление"
А до этого ты чё, не знал ? что это военное преступление
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11447
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:20

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...По-моему, вы пытаетесь оправдать нацистов.
це ви ніяк не хочете визнати, що сучасні руські не надто відрізняються від нацистів тієї війни...
Если вы то ли в силу эмоций, то ли в силу ограниченности знаний их не видите, не означает, что их нет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34864
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5340 раз.
Подякували: 4853 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:23

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...По-моему, вы пытаетесь оправдать нацистов.
це ви ніяк не хочете визнати, що сучасні руські не надто відрізняються від нацистів тієї війни...
Если вы то ли в силу эмоций, то ли в силу ограниченности знаний их не видите, не означает, что их нет.

Кто на ком стоял ? Кого нет или кто есть ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11447
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1256 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 14203142041420514206>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, pesikot, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 102439
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 280749
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 939306
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8904)
22.06.2025 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.