pesikot написав: ты привел текст "не под пытками выжгли, а доктор под наркозом", поэтому всё нормально
От не було в ЛАДа жодного разу про "поэтому всё нормально". Не було. І все. Не було. Ні виправдовування, ні нормально. Не було. А всі закиди в його бік побудовані саме на цьому приписаному "поэтому всё нормально".
Банальна підміна предмету. І побудова закидів-претензій суто на ньому.
Ще й потім, коли він вже прямо вказав на засудження, все рівно потік того ж самого. Це не в які ворота не лізе...
Це видумана вами фраза. Вона не Хантер на відміну від нашого бігунця. У неї навіть зброї нема. Вона «очі» кордону. Повідомляє про порушення. Що і є у неї в обовʼязках.
Вона ж не запропонує тому чоловікові провести його до офіційного пункту пропуску,
А зобовʼязана? А у порушника є запит до неї «а де тут пункт пропуску?»
Може ви і бабок через дорогу переводите, навіть якщо вони живуть не там і їм туди не треба? 😅
Ви дуже фрівольно трактуєте не тільки закони і посадові інструкції (називаючи їх неконституційними), а і дії посадових осіб. Мотиви дівчини можна розглядати лише в разі вчинення нею злочину чи правопорушення. А вона і близько нічого подібного не вчинила (або назвіть статтю??) . То яка різниця яка у неї мотивація виконувати інструкції бездоганно?? Хтось літає заради грошей, хтось заради насолоди польотом, хтось може щось батьку - генералу ВПС щось намагається довести. Але головне щоб ніхто з них не порушував закон. Вона нічого не порушує.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 чер, 2025 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:------------------------------------- Shaman може ще й спробує ще раз, щоб зберегти обличчя. а так будуть тиснути доки не перестане. й це не так багато часу. ---------------------------- ) хай тиснуть . Україні цей жабогадюкінг на користь.
Україні на користь послаблення або знищення іранської влади... й поки це "избиение младенца"...
Чому ? Поки іран витрачає свої шахеди на ізраїль поки вони не летять по нас. Почне росія допомагати союзнику то і будут якісь акції ізраїлітян проти росії. Чим більше вони завязнуть у війні тим краще для нас.
Последнее время не слышно о поставках шахедов в РФ из Ирана, они, вроде, уже всё сами производят. РФ не собирается как-то помогать Ирану. Поддержали на словах.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 чер, 2025 15:38, всього редагувалось 1 раз.
А мы уже проигрываем ? Или это фантазии Любарского ?
Різні є бачення.
Але перший же пошук поділяючих думку Любарського видав: *Про це командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив в інтерв’ю “УП”. “Так, зараз ми програємо цю війну. Це очевидно. Ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих людей..." (С) https://kyiv24.news/news/ukrayina-progr ... -kuharchuk Це рік тому було.