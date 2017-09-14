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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 142041420514206142071420814209>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:24

  pesikot написав: ты привел текст "не под пытками выжгли, а доктор под наркозом", поэтому всё нормально

От не було в ЛАДа жодного разу про "поэтому всё нормально". Не було. І все. Не було. Ні виправдовування, ні нормально. Не було.
А всі закиди в його бік побудовані саме на цьому приписаному "поэтому всё нормально".

Банальна підміна предмету.
І побудова закидів-претензій суто на ньому.

Ще й потім, коли він вже прямо вказав на засудження, все рівно потік того ж самого.
Це не в які ворота не лізе...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:24

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...По-моему, вы пытаетесь оправдать нацистов.
це ви ніяк не хочете визнати, що сучасні руські не надто відрізняються від нацистів тієї війни...
Если вы то ли в силу эмоций, то ли в силу ограниченности знаний их не видите, не означает, что их нет.

відмінності є. й українці можуть проскочити, якщо визнають себе руськими. євреї так, такої можливості не мали.

але головне - що сучасна Раша пропагує знищення всього українського, за відмови - й фізичне знищення - оце ви не хочете бачити...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:25

  Banderlog написав:
  Shaman написав:може ще й спробує ще раз, щоб зберегти обличчя. а так будуть тиснути доки не перестане. й це не так багато часу.
) хай тиснуть . Україні цей жабогадюкінг на користь.
Не однозначно.
Например, фьючерсы на брент вчера закрылись уже на 75,48 долл.
Посмотрим, что будет завтра.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:25

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:28

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Это при условии, что есть чему лететь... -- тут где-то с неделю назад обсуждали новость, что производство польностью локализировали.

забудь це словосполучення - "повна локалізація". в сучасному світі це майже неможливо 8)

Согласен: мой косяк - постоянно забываю, что "некоторым" все разжовывать приходится. Если тебе так проще - читай как "избавились от иранской составляющей в компонентах" :wink:

окрім нахабності, це я тобі можу щось розжувати. з приводу позбулися іранської складової - є якийсь посилання? бо в такому контексті не обговорювали, й вважаю не позбулися.

й чим займаєшся знавець всього? щось не відповідаєш :lol: окрім отримання допомоги й петляння з вивчення мови :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:29

АндрейМ


Вона полює на громадянина України


Це видумана вами фраза. Вона не Хантер на відміну від нашого бігунця. У неї навіть зброї нема. Вона «очі» кордону. Повідомляє про порушення. Що і є у неї в обовʼязках.


Вона ж не запропонує тому чоловікові провести його до офіційного пункту пропуску,


А зобовʼязана?
А у порушника є запит до неї «а де тут пункт пропуску?» :lol:

Може ви і бабок через дорогу переводите, навіть якщо вони живуть не там і їм туди не треба? 😅


Ви дуже фрівольно трактуєте не тільки закони і посадові інструкції (називаючи їх неконституційними), а і дії посадових осіб. Мотиви дівчини можна розглядати лише в разі вчинення нею злочину чи правопорушення. А вона і близько нічого подібного не вчинила (або назвіть статтю??) . То яка різниця яка у неї мотивація виконувати інструкції бездоганно??
Хтось літає заради грошей, хтось заради насолоди польотом, хтось може щось батьку - генералу ВПС щось намагається довести. Але головне щоб ніхто з них не порушував закон. Вона нічого не порушує.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 чер, 2025 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:31

Schmit

А мы уже проигрываем ? Или это фантазии Любарского ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:38

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:-------------------------------------
Shaman
може ще й спробує ще раз, щоб зберегти обличчя. а так будуть тиснути доки не перестане. й це не так багато часу.
----------------------------
) хай тиснуть . Україні цей жабогадюкінг на користь.

Україні на користь послаблення або знищення іранської влади... й поки це "избиение младенца"...

Чому ? Поки іран витрачає свої шахеди на ізраїль поки вони не летять по нас. Почне росія допомагати союзнику то і будут якісь акції ізраїлітян проти росії. Чим більше вони завязнуть у війні тим краще для нас.
Последнее время не слышно о поставках шахедов в РФ из Ирана, они, вроде, уже всё сами производят.
РФ не собирается как-то помогать Ирану. Поддержали на словах.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 чер, 2025 15:38, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:38

  pesikot написав:Schmit

А мы уже проигрываем ? Или это фантазии Любарского ?

Різні є бачення.

Але перший же пошук поділяючих думку Любарського видав:
*Про це командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив в інтерв’ю “УП”.
“Так, зараз ми програємо цю війну. Це очевидно. Ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих людей..." (С)
https://kyiv24.news/news/ukrayina-progr ... -kuharchuk
Це рік тому було.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 15:45

Дива! Келлога.

У БІЛОРУСІ ЗВІЛЬНИЛИ 14 ПОЛІТВ’ЯЗНІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ СЕРГІЯ ТІХАНОВСЬКОГО
https://kyiv24.news/news/u-bilorusi-zvi ... hanovskogo

Чергове підтвердження, що пересічним навіть близько не доступна інфо про те, що в реаліях відбувається. За кулісами.
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