Shaman написав:.............. це ви ніяк не хочете визнати, що сучасні руські не надто відрізняються від нацистів тієї війни...
Если вы то ли в силу эмоций, то ли в силу ограниченности знаний их не видите, не означает, что их нет.
відмінності є. й українці можуть проскочити, якщо визнають себе руськими. євреї так, такої можливості не мали.
але головне - що сучасна Раша пропагує знищення всього українського, за відмови - й фізичне знищення - оце ви не хочете бачити...
Массовое уничтожение евреев - единственное преступление нацистов? Нюрнбергский трибунал осудил их именно и только за это? Это всё, что вы знаете о нацизме? Тогда не удивительно, что вы не видите разницу. И РФ не "пропагує знищення всього українського". Во всяком случае на уровне государственной политики. Так же, как и, например, всего белорусского. И так же, как не ставил задачу уничтожения "всего грузинского".
ЛАД Ми знаємо що ШІ може помилятись, але каже він отак:
Так, у офіційній риториці Росії з 2014 року (і особливо з 2022 року) чітко простежується ідея заперечення української ідентичності, державності й суверенітету. Це не завжди подається прямим закликом до “знищення”, але сутнісно — мова йде саме про ліквідацію України як незалежної нації. Нижче наведено конкретні приклади:
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🔴 1. Висловлювання Володимира Путіна (Президент РФ):
🗓️ 12 липня 2021 — стаття «Про історичну єдність росіян та українців» • Путін заперечує існування України як окремої нації: «Справжній суверенітет України можливий тільки в партнерстві з Росією». «Сучасна Україна – цілком і повністю створення радянської епохи».
🔎 Це ідеологічне підґрунтя вторгнення 2022 року.
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🔴 2. Лютневі промови 2022 року перед повномасштабним вторгненням:
🗓️ 21 лютого 2022 — звернення Путіна
«України як держави не існувало ніколи… Вона створена штучно…» «Ми бачимо справжню дерадянізацію України. Але чому зупинятися? Ми покажемо, що таке справжня декомунізація».
🔎 Це сприймається як пряма погроза територіальній цілісності України.
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🔴 3. Держпропаганда і “денацифікація”: • Термін “денацифікація” у пропаганді РФ використовується не для боротьби з реальною ідеологією нацизму, а як виправдання для знищення української національної ідентичності, символів, мови, культури. • У практиці: • депортації українців з окупованих територій, • ліквідація українських шкіл, • примусова русифікація, • знищення книг українською мовою, • заміна українських героїв на радянських.
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🔴 4. Заяви Медведєва, Рогозіна, Соловйова та інших представників влади і пропаганди: • Медведєв (екс-президент РФ): «Україна — це частина Росії, і вона буде знищена як антиросійський проєкт.» • Соловйов (телеведучий): «Ми зітремо українську ідентичність, української мови не буде». • Маргарита Симоньян (головред RT): «Ми не боремося з Україною — ми боремося за повернення наших людей».
🔎 Це ідеологічне оформлення геноцидної політики: ліквідувати українське як “анти-російське”.
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📚 Висновок:
✅ Так, в офіційній риториці Росії звучать чіткі наміри знищити Україну як окрему державу і націю: – Заперечення її історії, мови, культури; – Виправдання насильства і окупації; – Публічні погрози та ідеологія “єдиного російського народу”.
Це визнається міжнародними структурами як ознаки геноцидної риторики, що порушує Конвенцію ООН про запобігання геноциду.
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Якщо тобі потрібна підбірка джерел — документів, промов або офіційних публікацій — я можу надати список з цитатами або посиланнями.
2 Бандерлог:,
а вимога україномовності це знищення всього російського?
Shaman написав:забудь це словосполучення - "повна локалізація". в сучасному світі це майже неможливо
Согласен: мой косяк - постоянно забываю, что "некоторым" все разжовывать приходится. Если тебе так проще - читай как "избавились от иранской составляющей в компонентах"
з приводу позбулися іранської складової - є якийсь посилання? бо в такому контексті не обговорювали, й вважаю не позбулися.
Ну если АЖ Шаман вважает - это аргумент
В дальнейшем Российская Федерация смогла наладить полный цикл сборки дронов на мощностях "Алабуги". И сейчас, как свидетельствует информация СБУ, на этих предприятиях ра**сты изготовили уже более 25 тысяч беспилотников в полном цикле производства, – сообщают в СБУ.
Hotab написав: дають оцінки і ставлять вимоги. Половина з них навіть податки в Україні вже не платять
А навіщо і для кого їх тут платити? Щоб хитрозробленим як ви плотити? Чи щоб їх тибзили казнокради?
Кордон зачинятий, війна програна, Ярмака і ко на мило, в рф буде ще гірше, виїжджаєм, кінець.
АндрейМ написав:завдання ЗСУ - захист України та українців, а не полювання на . Знайдіть, будь ласка, у статуті Прикордонної служби слова про те, що "бачу жінку - ну і не хай, а бачу чоловіка призивного віку, то викликаю підкріплення". ЇЇ не цікавить потенційний незаконний перетин кордону в невстановленому місці. Ні, її цікавить лише те, щоб якийсь чоловік, якого держава вважає власністю, не залишив Україну.
+++ подонки ці дпсу і держава в цілому. Собаці собача смерть.
prodigy написав: Він зазначив, що США завершили роботу зі знищення ядерних об'єктів Ірану, розпочату ЦАХАЛ 13 червня.
Наркомани довбані обидва. Най би їх обох Йран позносив з лиця землі. А потом на Йран отвітка од сша. І було б мирно. А потом - Китай на рф. І було б геть супер.
Востаннє редагувалось won в Нед 22 чер, 2025 16:27, всього редагувалось 1 раз.
МВС доповіло президенту щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства
«Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини», – написав президент на своїх сторінках у соцмережах.
Днями в соцмережах журналістка Ольга Худецька звинуватила львів'янина Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), у вимаганні пожертв від поранених військових та заявила, що він «торгував знайомствами». За словами журналістки, вона зібрала 10 таких кейсів і пообіцяла надати правоохоронцям інформацію з контактами або посиланнями на акаунти.
МВС доповіло президенту щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства
«Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини», – написав президент на своїх сторінках у соцмережах.
Днями в соцмережах журналістка Ольга Худецька звинуватила львів'янина Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), у вимаганні пожертв від поранених військових та заявила, що він «торгував знайомствами». За словами журналістки, вона зібрала 10 таких кейсів і пообіцяла надати правоохоронцям інформацію з контактами або посиланнями на акаунти.