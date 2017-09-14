ЛАД Ми знаємо що ШІ може помилятись, але каже він отак:
Так, у офіційній риториці Росії з 2014 року (і особливо з 2022 року) чітко простежується ідея заперечення української ідентичності, державності й суверенітету. Це не завжди подається прямим закликом до “знищення”, але сутнісно — мова йде саме про ліквідацію України як незалежної нації. Нижче наведено конкретні приклади:
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🔴 1. Висловлювання Володимира Путіна (Президент РФ):
🗓️ 12 липня 2021 — стаття «Про історичну єдність росіян та українців» • Путін заперечує існування України як окремої нації: «Справжній суверенітет України можливий тільки в партнерстві з Росією». «Сучасна Україна – цілком і повністю створення радянської епохи».
🔎 Це ідеологічне підґрунтя вторгнення 2022 року.
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🔴 2. Лютневі промови 2022 року перед повномасштабним вторгненням:
🗓️ 21 лютого 2022 — звернення Путіна
«України як держави не існувало ніколи… Вона створена штучно…» «Ми бачимо справжню дерадянізацію України. Але чому зупинятися? Ми покажемо, що таке справжня декомунізація».
🔎 Це сприймається як пряма погроза територіальній цілісності України.
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🔴 3. Держпропаганда і “денацифікація”: • Термін “денацифікація” у пропаганді РФ використовується не для боротьби з реальною ідеологією нацизму, а як виправдання для знищення української національної ідентичності, символів, мови, культури. • У практиці: • депортації українців з окупованих територій, • ліквідація українських шкіл, • примусова русифікація, • знищення книг українською мовою, • заміна українських героїв на радянських.
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🔴 4. Заяви Медведєва, Рогозіна, Соловйова та інших представників влади і пропаганди: • Медведєв (екс-президент РФ): «Україна — це частина Росії, і вона буде знищена як антиросійський проєкт.» • Соловйов (телеведучий): «Ми зітремо українську ідентичність, української мови не буде». • Маргарита Симоньян (головред RT): «Ми не боремося з Україною — ми боремося за повернення наших людей».
🔎 Це ідеологічне оформлення геноцидної політики: ліквідувати українське як “анти-російське”.
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📚 Висновок:
✅ Так, в офіційній риториці Росії звучать чіткі наміри знищити Україну як окрему державу і націю: – Заперечення її історії, мови, культури; – Виправдання насильства і окупації; – Публічні погрози та ідеологія “єдиного російського народу”.
Це визнається міжнародними структурами як ознаки геноцидної риторики, що порушує Конвенцію ООН про запобігання геноциду.
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Якщо тобі потрібна підбірка джерел — документів, промов або офіційних публікацій — я можу надати список з цитатами або посиланнями.
2 Бандерлог:,
а вимога україномовності це знищення всього російського?
Shaman написав:забудь це словосполучення - "повна локалізація". в сучасному світі це майже неможливо
Согласен: мой косяк - постоянно забываю, что "некоторым" все разжовывать приходится. Если тебе так проще - читай как "избавились от иранской составляющей в компонентах"
з приводу позбулися іранської складової - є якийсь посилання? бо в такому контексті не обговорювали, й вважаю не позбулися.
Ну если АЖ Шаман вважает - это аргумент
В дальнейшем Российская Федерация смогла наладить полный цикл сборки дронов на мощностях "Алабуги". И сейчас, как свидетельствует информация СБУ, на этих предприятиях ра**сты изготовили уже более 25 тысяч беспилотников в полном цикле производства, – сообщают в СБУ.
Hotab написав: дають оцінки і ставлять вимоги. Половина з них навіть податки в Україні вже не платять
А навіщо і для кого їх тут платити? Щоб хитрозробленим як ви плотити? Чи щоб їх тибзили казнокради?
Кордон зачинятий, війна програна, Ярмака і ко на мило, в рф буде ще гірше, виїжджаєм, кінець.
АндрейМ написав:завдання ЗСУ - захист України та українців, а не полювання на . Знайдіть, будь ласка, у статуті Прикордонної служби слова про те, що "бачу жінку - ну і не хай, а бачу чоловіка призивного віку, то викликаю підкріплення". ЇЇ не цікавить потенційний незаконний перетин кордону в невстановленому місці. Ні, її цікавить лише те, щоб якийсь чоловік, якого держава вважає власністю, не залишив Україну.
+++ подонки ці дпсу і держава в цілому. Собаці собача смерть.
prodigy написав: Він зазначив, що США завершили роботу зі знищення ядерних об'єктів Ірану, розпочату ЦАХАЛ 13 червня.
Наркомани довбані обидва. Най би їх обох Йран позносив з лиця землі. А потом на Йран отвітка од сша. І було б мирно. А потом - Китай на рф. І було б геть супер.
Востаннє редагувалось won в Нед 22 чер, 2025 16:27, всього редагувалось 1 раз.
МВС доповіло президенту щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства
«Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини», – написав президент на своїх сторінках у соцмережах.
Днями в соцмережах журналістка Ольга Худецька звинуватила львів'янина Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), у вимаганні пожертв від поранених військових та заявила, що він «торгував знайомствами». За словами журналістки, вона зібрала 10 таких кейсів і пообіцяла надати правоохоронцям інформацію з контактами або посиланнями на акаунти.
МВС доповіло президенту щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства
«Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини», – написав президент на своїх сторінках у соцмережах.
Днями в соцмережах журналістка Ольга Худецька звинуватила львів'янина Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), у вимаганні пожертв від поранених військових та заявила, що він «торгував знайомствами». За словами журналістки, вона зібрала 10 таких кейсів і пообіцяла надати правоохоронцям інформацію з контактами або посиланнями на акаунти.
budivelnik написав:Є питання різних рівнів... Починати треба з СЕБЕ Спочатку САМ робиш по максимуму Потім отримавши певний досвід - підказуєш сусіду... Потім разом з сусідом проаналізувавши досягнення - йдеш в райраду.... Потім з головою райради йдеш в облраду Потім в кабмін і ВР...
При цьому Навіть якщо сусід(голова райради чи облради... виявились трошки пришелепкуватими і тебе не хочуть підтримувати...) - ти все одно робиш те що САМ можеш по максимуму... А сидіти в Німеччині і переживати про те що постанова не прийнята і при цьому самому не вдарити палець об палець... так чим ТИ тоді відрізняєшся від тих хто не прийняв? такий самий мудак.. НЄ?
Ти реалізацію цього свого єралашику на прикладі твого хоча б району, міста досі не зробив. Мабуть років більше десяти тому тебе макав - покажи, як змінюєш навкруги себе. А ти тільки про досягенння пари своїх колишніх продавців відчитався. І все.
І паличку чарівну , яка спонукає кожного отак зробити (або підійти до дзеркала), теж ніяк не родиш досі.
Хіба можна щось пояснити дятлу в якого дзьоб це найінтелектуальніша частина тіла? Для тих хто НЕ дятел пояснюю 1 Вже те чого я досяг показує правильність алгоритму Спочатку зроби сам... а тільки після того як зроби-радь комусь. 2 В майбутньому , країна буде складатись з таких як я ( в крайньому випадку ми туди йдемо) то чи можна вважати що я на 1/40 000 000 цю країну вже змінив у правильному напрямку? Адже навіть дятел не проти дочекатись того моменту щоб хтось створив умови по яким цей дятел дійде туди звідки я вже пішов
Тепер по суті. Є економічні досягнення... а є ДІЇ в екстремальній ситуації.... Сьогодні ЕКСТРЕМАЛЬНА ситуація, своєрідна пожежа. Тому я кажу - коли бачиш пожежу коло себе - не чекай пожежників - дій сам... бо згориш. Саме на цьому і будуються мої пропозиції. Не для того щоб похизуватись , а для того щоб пояснити ми всі в одній лодці... а тому якщо воєнпенс-читач і не гребе веслами ... і таких ждунів 20%... то лодка буде рухатись на 20% повільніше ніж моглаб. А її несе на скелі. і тільки дурні думають що очікування лоцмана чи капітана - замінить монотонну роботу веслами.
Тому я в пятій точці бачив досягнення воєнпенса військового часу... але мене вкурвлює коли це чудо природи , саме стоїть на краю могили і пробує затягнути з собою побільше тих хто МОЖЕ виплисти.