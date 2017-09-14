Додано: Нед 22 чер, 2025 16:33

detroytred написав: budivelnik написав: Є питання різних рівнів...

Починати треба з СЕБЕ

Спочатку САМ робиш по максимуму

Потім отримавши певний досвід - підказуєш сусіду...

Потім разом з сусідом проаналізувавши досягнення - йдеш в райраду....

Потім з головою райради йдеш в облраду

Потім в кабмін і ВР...



При цьому

Навіть якщо сусід(голова райради чи облради... виявились трошки пришелепкуватими і тебе не хочуть підтримувати...) - ти все одно робиш те що САМ можеш по максимуму...

А сидіти в Німеччині і переживати про те що постанова не прийнята і при цьому самому не вдарити палець об палець... так чим ТИ тоді відрізняєшся від тих хто не прийняв? такий самий мудак.. НЄ? Є питання різних рівнів...Починати треба з СЕБЕСпочатку САМ робиш по максимумуПотім отримавши певний досвід - підказуєш сусіду...Потім разом з сусідом проаналізувавши досягнення - йдеш в райраду....Потім з головою райради йдеш в облрадуПотім в кабмін і ВР...При цьомуНавіть якщо сусід(голова райради чи облради... виявились трошки пришелепкуватими і тебе не хочуть підтримувати...) - ти все одно робиш те що САМ можеш по максимуму...А сидіти в Німеччині і переживати про те що постанова не прийнята і при цьому самому не вдарити палець об палець... так чим ТИ тоді відрізняєшся від тих хто не прийняв? такий самий мудак.. НЄ? Ти реалізацію цього свого єралашику на прикладі твого хоча б району, міста досі не зробив.

Мабуть років більше десяти тому тебе макав - покажи, як змінюєш навкруги себе.

А ти тільки про досягенння пари своїх колишніх продавців відчитався. І все.



І паличку чарівну , яка спонукає кожного отак зробити (або підійти до дзеркала), теж ніяк не родиш досі. Ти реалізацію цього свого єралашику на прикладі твого хоча б району, міста досі не зробив.Мабуть років більше десяти тому тебе макав - покажи, як змінюєш навкруги себе.А ти тільки про досягенння пари своїх колишніх продавців відчитався. І все.І паличку чарівну , яка спонукає кожного отак зробити (або підійти до дзеркала), теж ніяк не родиш досі.

Хіба можна щось пояснити дятлу в якого дзьоб це найінтелектуальніша частина тіла?Для тих хто НЕ дятел пояснюю1 Вже те чого я досяг показує правильність алгоритму2 В майбутньому , країна буде складатись з таких як я ( в крайньому випадку ми туди йдемо)то чи можна вважати що я на 1/40 000 000 цю країну вже змінив у правильному напрямку?Адже навіть дятел не проти дочекатись того моменту щоб хтось створив умови по яким цей дятел дійде туди звідки я вже пішовТепер по суті.Є економічні досягнення...а є ДІЇ в екстремальній ситуації....Сьогодні ЕКСТРЕМАЛЬНА ситуація, своєрідна пожежа.Томуя кажу - коли бачиш пожежу коло себе - не чекай пожежників - дій сам... бо згориш.Саме на цьому і будуються мої пропозиції.Не для того щоб похизуватись , а для того щоб пояснитими всі в одній лодці...а томуякщо воєнпенс-читач і не гребе веслами ... і таких ждунів 20%... то лодка буде рухатись на 20% повільніше ніж моглаб.А її несе на скелі. і тільки дурні думають що очікування лоцмана чи капітана - замінить монотонну роботу веслами.Томуя в пятій точці бачив досягнення воєнпенса військового часу... але мене вкурвлює коли це чудо природи , саме стоїть на краю могили і пробує затягнути з собою побільше тих хто МОЖЕ виплисти.