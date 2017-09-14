

Так, у офіційній риториці Росії з 2014 року (і особливо з 2022 року) чітко простежується ідея заперечення української ідентичності, державності й суверенітету. Це не завжди подається прямим закликом до “знищення”, але сутнісно — мова йде саме про ліквідацію України як незалежної нації. Нижче наведено конкретні приклади:



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🔴 1. Висловлювання Володимира Путіна (Президент РФ):



🗓️ 12 липня 2021 — стаття «Про історичну єдність росіян та українців»

• Путін заперечує існування України як окремої нації:

«Справжній суверенітет України можливий тільки в партнерстві з Росією».

«Сучасна Україна – цілком і повністю створення радянської епохи».



🔎 Це ідеологічне підґрунтя вторгнення 2022 року.



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🔴 2. Лютневі промови 2022 року перед повномасштабним вторгненням:



🗓️ 21 лютого 2022 — звернення Путіна



«України як держави не існувало ніколи… Вона створена штучно…»

«Ми бачимо справжню дерадянізацію України. Але чому зупинятися? Ми покажемо, що таке справжня декомунізація».



🔎 Це сприймається як пряма погроза територіальній цілісності України.



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🔴 3. Держпропаганда і “денацифікація”:

• Термін “денацифікація” у пропаганді РФ використовується не для боротьби з реальною ідеологією нацизму, а як виправдання для знищення української національної ідентичності, символів, мови, культури.

• У практиці:

• депортації українців з окупованих територій,

• ліквідація українських шкіл,

• примусова русифікація,

• знищення книг українською мовою,

• заміна українських героїв на радянських.



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🔴 4. Заяви Медведєва, Рогозіна, Соловйова та інших представників влади і пропаганди:

• Медведєв (екс-президент РФ):

«Україна — це частина Росії, і вона буде знищена як антиросійський проєкт.»

• Соловйов (телеведучий):

«Ми зітремо українську ідентичність, української мови не буде».

• Маргарита Симоньян (головред RT):

«Ми не боремося з Україною — ми боремося за повернення наших людей».



🔎 Це ідеологічне оформлення геноцидної політики: ліквідувати українське як “анти-російське”.



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📚 Висновок:



✅ Так, в офіційній риториці Росії звучать чіткі наміри знищити Україну як окрему державу і націю:

– Заперечення її історії, мови, культури;

– Виправдання насильства і окупації;

– Публічні погрози та ідеологія “єдиного російського народу”.



Це визнається міжнародними структурами як ознаки геноцидної риторики, що порушує Конвенцію ООН про запобігання геноциду.



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Якщо тобі потрібна підбірка джерел — документів, промов або офіційних публікацій — я можу надати список з цитатами або посиланнями.



