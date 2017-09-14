budivelnik написав:Є питання різних рівнів... Починати треба з СЕБЕ Спочатку САМ робиш по максимуму Потім отримавши певний досвід - підказуєш сусіду... Потім разом з сусідом проаналізувавши досягнення - йдеш в райраду.... Потім з головою райради йдеш в облраду Потім в кабмін і ВР...
При цьому Навіть якщо сусід(голова райради чи облради... виявились трошки пришелепкуватими і тебе не хочуть підтримувати...) - ти все одно робиш те що САМ можеш по максимуму... А сидіти в Німеччині і переживати про те що постанова не прийнята і при цьому самому не вдарити палець об палець... так чим ТИ тоді відрізняєшся від тих хто не прийняв? такий самий мудак.. НЄ?
Ти реалізацію цього свого єралашику на прикладі твого хоча б району, міста досі не зробив. Мабуть років більше десяти тому тебе макав - покажи, як змінюєш навкруги себе. А ти тільки про досягенння пари своїх колишніх продавців відчитався. І все.
І паличку чарівну , яка спонукає кожного отак зробити (або підійти до дзеркала), теж ніяк не родиш досі.
Хіба можна щось пояснити дятлу в якого дзьоб це найінтелектуальніша частина тіла? Для тих хто НЕ дятел пояснюю 1 Вже те чого я досяг показує правильність алгоритму Спочатку зроби сам... а тільки після того як зроби-радь комусь. 2 В майбутньому , країна буде складатись з таких як я ( в крайньому випадку ми туди йдемо) то чи можна вважати що я на 1/40 000 000 цю країну вже змінив у правильному напрямку? Адже навіть дятел не проти дочекатись того моменту щоб хтось створив умови по яким цей дятел дійде туди звідки я вже пішов
Тепер по суті. Є економічні досягнення... а є ДІЇ в екстремальній ситуації.... Сьогодні ЕКСТРЕМАЛЬНА ситуація, своєрідна пожежа. Тому я кажу - коли бачиш пожежу коло себе - не чекай пожежників - дій сам... бо згориш. Саме на цьому і будуються мої пропозиції. Не для того щоб похизуватись , а для того щоб пояснити ми всі в одній лодці... а тому якщо воєнпенс-читач і не гребе веслами ... і таких ждунів 20%... то лодка буде рухатись на 20% повільніше ніж моглаб. А її несе на скелі. і тільки дурні думають що очікування лоцмана чи капітана - замінить монотонну роботу веслами.
Тому я в пятій точці бачив досягнення воєнпенса військового часу... але мене вкурвлює коли це чудо природи , саме стоїть на краю могили і пробує затягнути з собою побільше тих хто МОЖЕ виплисти.
_hunter написав:Согласен: мой косяк - постоянно забываю, что "некоторым" все разжовывать приходится. Если тебе так проще - читай как "избавились от иранской составляющей в компонентах"
з приводу позбулися іранської складової - є якийсь посилання? бо в такому контексті не обговорювали, й вважаю не позбулися.
Ну если АЖ Шаман вважает - это аргумент
я висловлюю свою думку, й навчися поважати думки інших - це теж видає в тобі невігласа. як свою думку можеш висловлювати, як відомий факт - не треба. хоча ти напевне не розумієш різниці
В дальнейшем Российская Федерация смогла наладить полный цикл сборки дронов на мощностях "Алабуги". И сейчас, как свидетельствует информация СБУ, на этих предприятиях ра**сты изготовили уже более 25 тысяч беспилотников в полном цикле производства, – сообщают в СБУ.
АндрейМ написав:Проблема в тому, що податками і донатами "обов'язки" не закінчуються.
А де я писав що закінчуються? я писав почни з того що інші вже роблять десятки років... Потім перевір наскільки ти добре це робиш в порівнянні з іншими.. і тому якщо побачиш що ти не спереду а в дупі- то основні зусилля зосередь на тому щоб самому вибратись з дупи , і не витрачай сили на тих хто попереду.... Ти маєш право ТЯГНУТИ, періодично шмагаючи нагайкою ждунів... І не маєш права щось висказувати тим хто ТЕБЕ тягне і шмагає.
МВС доповіло президенту щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства
«Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини», – написав президент на своїх сторінках у соцмережах.
Днями в соцмережах журналістка Ольга Худецька звинуватила львів'янина Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), у вимаганні пожертв від поранених військових та заявила, що він «торгував знайомствами». За словами журналістки, вона зібрала 10 таких кейсів і пообіцяла надати правоохоронцям інформацію з контактами або посиланнями на акаунти.
Shaman написав: з приводу позбулися іранської складової - є якийсь посилання? бо в такому контексті не обговорювали, й вважаю не позбулися.
Ну если АЖ Шаман вважает - это аргумент
й навчися поважати думки інших
В дальнейшем Российская Федерация смогла наладить полный цикл сборки дронов на мощностях "Алабуги". И сейчас, как свидетельствует информация СБУ, на этих предприятиях ра**сты изготовили уже более 25 тысяч беспилотников в полном цикле производства, – сообщают в СБУ.
detroytred написав:Ти реалізацію цього свого єралашику на прикладі твого хоча б району, міста досі не зробив. Мабуть років більше десяти тому тебе макав - покажи, як змінюєш навкруги себе. А ти тільки про досягенння пари своїх колишніх продавців відчитався. І все.
І паличку чарівну , яка спонукає кожного отак зробити (або підійти до дзеркала), теж ніяк не родиш досі.
Хіба можна щось пояснити дятлу в якого дзьоб це найінтелектуальніша частина тіла? Для тих хто НЕ дятел пояснюю 1 Вже те чого я досяг показує правильність алгоритму Спочатку зроби сам... а тільки після того як зроби-радь комусь. 2 В майбутньому , країна буде складатись з таких як я ( в крайньому випадку ми туди йдемо) то чи можна вважати що я на 1/40 000 000 цю країну вже змінив у правильному напрямку? Адже навіть дятел не проти дочекатись того моменту щоб хтось створив умови по яким цей дятел дійде туди звідки я вже пішов Тепер по суті.
Да по суті інше - ти знов прибріхуєш і на цьому будуєш. Проблема саме в тому і полягає, що на а-ля тобі (ну нехай найближчому твору колі) отой рух і закінчився. Вичерпався. Тому й нема від тебе доповіді про результат в районі, місті. Так само закінчився рух з добровольцями і ще будь чим. Вичерпується. Твоє - якщо я отак зробив, то інші потім теж. Тому кейнси і Ко вирішують продовження руху, розвитку в реаліях, а не твоїх єралашиках.
Є економічні досягнення... а є ДІЇ в екстремальній ситуації.... Сьогодні ЕКСТРЕМАЛЬНА ситуація, своєрідна пожежа. Тому я кажу - коли бачиш пожежу коло себе - не чекай пожежників - дій сам... бо згориш. Саме на цьому і будуються мої пропозиції. Не для того щоб похизуватись , а для того щоб пояснити ми всі в одній лодці...
Казати та співати ти можеш, що хоч. Мова про те, щоб інші теж робили. Твій спів, як я показав вище, має мізерний вплив.
а тому якщо воєнпенс-читач і не гребе веслами ... і таких ждунів 20%... то лодка буде рухатись на 20% повільніше ніж моглаб. А її несе на скелі. і тільки дурні думають що очікування лоцмана чи капітана - замінить монотонну роботу веслами.
Тому я в пятій точці бачив досягнення воєнпенса військового часу... але мене вкурвлює коли це чудо природи , саме стоїть на краю могили і пробує затягнути з собою побільше тих хто МОЖЕ виплисти.
А тому у воєнпенса два близьких родича у війську, а в тебе - нуль. Швагро)) Тому мені є кому допомагати, але і ще закидую донати на загал.
Ти ж хитродупий мільйонер хоч, щоб в мене вся родина пішла, а ти зі своєї - нуль. Лише допомагати нам. Халяви не буде.. Це інших твоя отака хитродупість влаштовує. Моїх рідних - ні. Кажуть: нехай запхає свою допомогу собі в ... і виставляє штики до війська. З родини.
Тобто, як бачиш, ти знов будуєш на брехні. Бо ждуни - це ти і твоя Ко. Чекаєте, щоб інші за вас вигребли на човні з вами. А ви - лише допомагаєте))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 чер, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Если вы то ли в силу эмоций, то ли в силу ограниченности знаний их не видите, не означает, что их нет.
відмінності є. й українці можуть проскочити, якщо визнають себе руськими. євреї так, такої можливості не мали.
але головне - що сучасна Раша пропагує знищення всього українського, за відмови - й фізичне знищення - оце ви не хочете бачити...
Массовое уничтожение евреев - единственное преступление нацистов? Нюрнбергский трибунал осудил их именно и только за это? Это всё, что вы знаете о нацизме? Тогда не удивительно, что вы не видите разницу.
скільки томів там у вироку Нюрнбергського трибуналу? а ви всі читали - бо на російську чомусь не все переклали багато за що судили, давайте спробуємо по пунктах
- агресивні напади на інші країни - військові злочини - геноцид євреїв та інших меншин
що ми маємо у нашому випадку - неспровокована агресія є - повним ходом, й не збираються зупинятися. часткова анексія вже теж є - що там з військовими злочини - те, що руські порушують напевне всі пункти Женевської конвенції - страта полонених, тортури полонених. є різниця - у Німеччини в цьому звинуватили війська СС, вермахт здається ні. а на Раші цим займається ВСЯ армія. після такої кількості зеків та маргиналів, що вони набрали, - чи це то армія, чи це то зброд якийсь. - неодноразові публічні заперечення існування нації - там вище багато навели прикладів. насилнецьке вивезення дітей, зі зміною всіх даних, й ростити їх як руських - це теж геноцид ЛАД, хоч ти так й не вважаєш. що там з українською мовою на окупованих - вже ніхто не вчить? але хитро - типу є, але немає бажаючих. бо з бажаючими відразу ФСБ почне спілкуватися. а от вивчення української реальне - шифрують як можуть.
всього цього достатньо, щоб вважати Рашу нацистською країною, яка скоює злочини проти людства, й потребує трибуналу. а так відмінності є - злодіїв типу Менгеле ще не викривали. а знаєте чому? бо нацистська Німеччина - це система. а руські все роблять як - через дупу. тому в них й недодиктатура, й недонацизм, й багато чого недо. але ті, хто потрапляє в цю систему, страждають й гинуть по повній.
а от населення 75% щиро розділяє ці ідеї влади, й теж вимагає дерашизації, як й Німеччина денацифікації свого часу
И РФ не "пропагує знищення всього українського". Во всяком случае на уровне государственной политики. Так же, как и, например, всего белорусского. И так же, как не ставил задачу уничтожения "всего грузинского".
а знаєш, чого не вимагає - бо Нюрнберг поміж іншого й навчив наступних диктаторів, про що не треба казати, й що не треба документувати. але чомусь в Біларусі теж йде тотальна русифікація, й у червоно-білому костюмі й кросівках не побігаєш
а що там на Раші з ерзянською мовою? з мокшанською? марійською? ти хоч такі назви чув?