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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14206142071420814209>
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:36

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Согласен: мой косяк - постоянно забываю, что "некоторым" все разжовывать приходится. Если тебе так проще - читай как "избавились от иранской составляющей в компонентах" :wink:

з приводу позбулися іранської складової - є якийсь посилання? бо в такому контексті не обговорювали, й вважаю не позбулися.

Ну если АЖ Шаман вважает - это аргумент :lol:
я висловлюю свою думку, й навчися поважати думки інших - це теж видає в тобі невігласа. як свою думку можеш висловлювати, як відомий факт - не треба. хоча ти напевне не розумієш різниці
В дальнейшем Российская Федерация смогла наладить полный цикл сборки дронов на мощностях "Алабуги". И сейчас, как свидетельствует информация СБУ, на этих предприятиях ра**сты изготовили уже более 25 тысяч беспилотников в полном цикле производства,
– сообщают в СБУ.

https://24tv.ua/ru/postojanno-modernizi ... y_n2831268

повний цикл збірки - можливо. цікаво, хто двигуни виробляє? електроніка напевне все одно переважно китайська.

але якщо Ірану знадобляться шахеди, це все одно б створило складності для виробництва на Раші. але Ірану не дадуть довго воювати - якщо не здадуться, познищують пускові й шахедів, й ракет...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Проблема в тому, що податками і донатами "обов'язки" не закінчуються.
А де я писав що закінчуються?
я писав
почни з того що інші вже роблять десятки років...
Потім перевір наскільки ти добре це робиш в порівнянні з іншими.. і тому якщо побачиш що ти не спереду а в дупі- то основні зусилля зосередь на тому щоб самому вибратись з дупи , і не витрачай сили на тих хто попереду....
Ти маєш право ТЯГНУТИ, періодично шмагаючи нагайкою ждунів...
І не маєш права щось висказувати тим хто ТЕБЕ тягне і шмагає.

Труси - хрестик.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:46

  Faceless написав:
_hunter написав:Ого...
МВС доповіло президенту щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства

«Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини», – написав президент на своїх сторінках у соцмережах.

Днями в соцмережах журналістка Ольга Худецька звинуватила львів'янина Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), у вимаганні пожертв від поранених військових та заявила, що він «торгував знайомствами». За словами журналістки, вона зібрала 10 таких кейсів і пообіцяла надати правоохоронцям інформацію з контактами або посиланнями на акаунти.
Про нього багато цікавого накопали
https://x.com/michaelshchur/status/1936 ... QbqqTyWSEQ

та да... - я еще, помню, удивлялся что его как-то слишком много в информ-пространстве стало - даже коллеги, которые обычно ничем подобным не занимались - активно репостили...
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:47

Успіх
Вперед до перемоги!😁



На яку суму економічний фронт долярчика профінансував державний бюджет у травні 2025 року?
Долярчик так само ситно годує зараз того, хто замінив його на митті снарядів і заряджанні рації?
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти реалізацію цього свого єралашику на прикладі твого хоча б району, міста досі не зробив.
Мабуть років більше десяти тому тебе макав - покажи, як змінюєш навкруги себе.
А ти тільки про досягенння пари своїх колишніх продавців відчитався. І все.

І паличку чарівну , яка спонукає кожного отак зробити (або підійти до дзеркала), теж ніяк не родиш досі.
Хіба можна щось пояснити дятлу в якого дзьоб це найінтелектуальніша частина тіла?
Для тих хто НЕ дятел пояснюю
1 Вже те чого я досяг показує правильність алгоритму
Спочатку зроби сам... а тільки після того як зроби-радь комусь.
2 В майбутньому , країна буде складатись з таких як я ( в крайньому випадку ми туди йдемо)
то чи можна вважати що я на 1/40 000 000 цю країну вже змінив у правильному напрямку?
Адже навіть дятел не проти дочекатись того моменту щоб хтось створив умови по яким цей дятел дійде туди звідки я вже пішов
Тепер по суті.

Да по суті інше - ти знов прибріхуєш і на цьому будуєш.
Проблема саме в тому і полягає, що на а-ля тобі (ну нехай найближчому твору колі) отой рух і закінчився. Вичерпався. Тому й нема від тебе доповіді про результат в районі, місті.
Так само закінчився рух з добровольцями і ще будь чим. Вичерпується. Твоє - якщо я отак зробив, то інші потім теж.
Тому кейнси і Ко вирішують продовження руху, розвитку в реаліях, а не твоїх єралашиках.

Є економічні досягнення...
а є ДІЇ в екстремальній ситуації....
Сьогодні ЕКСТРЕМАЛЬНА ситуація, своєрідна пожежа.
Тому
я кажу - коли бачиш пожежу коло себе - не чекай пожежників - дій сам... бо згориш.
Саме на цьому і будуються мої пропозиції.
Не для того щоб похизуватись , а для того щоб пояснити
ми всі в одній лодці...

Казати та співати ти можеш, що хоч.
Мова про те, щоб інші теж робили.
Твій спів, як я показав вище, має мізерний вплив.

а тому
якщо воєнпенс-читач і не гребе веслами ... і таких ждунів 20%... то лодка буде рухатись на 20% повільніше ніж моглаб.
А її несе на скелі. і тільки дурні думають що очікування лоцмана чи капітана - замінить монотонну роботу веслами.

Тому
я в пятій точці бачив досягнення воєнпенса військового часу... але мене вкурвлює коли це чудо природи , саме стоїть на краю могили і пробує затягнути з собою побільше тих хто МОЖЕ виплисти.

А тому у воєнпенса два близьких родича у війську, а в тебе - нуль. Швагро))
Тому мені є кому допомагати, але і ще закидую донати на загал.

Ти ж хитродупий мільйонер хоч, щоб в мене вся родина пішла, а ти зі своєї - нуль. Лише допомагати нам.
Халяви не буде..
Це інших твоя отака хитродупість влаштовує. Моїх рідних - ні. Кажуть: нехай запхає свою допомогу собі в ... і виставляє штики до війська. З родини.

Тобто, як бачиш, ти знов будуєш на брехні.
Бо ждуни - це ти і твоя Ко. Чекаєте, щоб інші за вас вигребли на човні з вами. А ви - лише допомагаєте))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 чер, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:57

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Если вы то ли в силу эмоций, то ли в силу ограниченности знаний их не видите, не означает, что их нет.

відмінності є. й українці можуть проскочити, якщо визнають себе руськими. євреї так, такої можливості не мали.

але головне - що сучасна Раша пропагує знищення всього українського, за відмови - й фізичне знищення - оце ви не хочете бачити...
Массовое уничтожение евреев - единственное преступление нацистов?
Нюрнбергский трибунал осудил их именно и только за это?
Это всё, что вы знаете о нацизме?
Тогда не удивительно, что вы не видите разницу.

скільки томів там у вироку Нюрнбергського трибуналу? а ви всі читали - бо на російську чомусь не все переклали ;) багато за що судили, давайте спробуємо по пунктах

- агресивні напади на інші країни
- військові злочини
- геноцид євреїв та інших меншин

що ми маємо у нашому випадку
- неспровокована агресія є - повним ходом, й не збираються зупинятися. часткова анексія вже теж є
- що там з військовими злочини - те, що руські порушують напевне всі пункти Женевської конвенції - страта полонених, тортури полонених. є різниця - у Німеччини в цьому звинуватили війська СС, вермахт здається ні. а на Раші цим займається ВСЯ армія. після такої кількості зеків та маргиналів, що вони набрали, - чи це то армія, чи це то зброд якийсь.
- неодноразові публічні заперечення існування нації - там вище багато навели прикладів. насилнецьке вивезення дітей, зі зміною всіх даних, й ростити їх як руських - це теж геноцид ЛАД, хоч ти так й не вважаєш. що там з українською мовою на окупованих - вже ніхто не вчить? але хитро - типу є, але немає бажаючих. бо з бажаючими відразу ФСБ почне спілкуватися. а от вивчення української реальне - шифрують як можуть.

всього цього достатньо, щоб вважати Рашу нацистською країною, яка скоює злочини проти людства, й потребує трибуналу. а так відмінності є - злодіїв типу Менгеле ще не викривали. а знаєте чому? бо нацистська Німеччина - це система. а руські все роблять як - через дупу. тому в них й недодиктатура, й недонацизм, й багато чого недо. але ті, хто потрапляє в цю систему, страждають й гинуть по повній.

а от населення 75% щиро розділяє ці ідеї влади, й теж вимагає дерашизації, як й Німеччина денацифікації свого часу
И РФ не "пропагує знищення всього українського". Во всяком случае на уровне государственной политики.
Так же, как и, например, всего белорусского.
И так же, как не ставил задачу уничтожения "всего грузинского".

а знаєш, чого не вимагає - бо Нюрнберг поміж іншого й навчив наступних диктаторів, про що не треба казати, й що не треба документувати. але чомусь в Біларусі теж йде тотальна русифікація, й у червоно-білому костюмі й кросівках не побігаєш ;)

а що там на Раші з ерзянською мовою? з мокшанською? марійською? ти хоч такі назви чув?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:Ого...
Про нього багато цікавого накопали
https://x.com/michaelshchur/status/1936 ... QbqqTyWSEQ

та да... - я еще, помню, удивлялся что его как-то слишком много в информ-пространстве стало - даже коллеги, которые обычно ничем подобным не занимались - активно репостили...

Я взагалі вперше про нього почув тільки з цього шкандалю. Але маніпулятор професійний, нічого не скажеш
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:06

  Успіх написав:
  budivelnik написав:таких ждунів 20%.
  budivelnik написав:періодично шмагаючи нагайкою ждунів...
Ну так ти з своїми синами і є оці ждуни, про яких ти пишеш!😁
Чого чекаєте 3роки+???
На фронт, почекуни!!!
На фронт!!!

а з якого переляку ти себе наділив правом відправляти людей на фронт? як то кажуть, а чи не багато ти на себе береш? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Проблема саме в тому і полягає, що на а-ля тобі (ну нехай найближчому твору колі) отой рух і закінчився. Вичерпався.
Ще раз для тих в кого мізків більше ніж в дятла..
Відкинь мої досягнення.
Поясни
Чому ти не можеш робити більше ніж робиш для того щоб ми всі разом ШВИДШЕ досягли Перемоги
Так само поясни
Які такі обмеження попиту є на військову продукцію від примітивної( яку ти можеш виготовляти на кухні) до супердорогої(на яку ти можеш донатити вскладчину з іншими воєнпенсами)

Поясни
Чому ти і тобі подібні мінімум не зробили , але хочуть щоб інші робили більше ніж роблять?

Чого ти себе ставиш в якусь окрему позу(касту)
Ти що зі мною не в одній лодці?
Ти в кінці кінців збираєшся гребти веслами в сторону берега чи й далі будеш словоблудом займатись?
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:06

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:[quote="_hunter"Ого...
[/quoteПро нього багато цікавого накопали
https://x.com/michaelshchur/status/1936 ... QbqqTyWSEQ

та да... - я еще, помню, удивлялся что его как-то слишком много в информ-пространстве стало - даже коллеги, которые обычно ничем подобным не занимались - активно репостили...

Я взагалі вперше про нього почув тільки з цього шкандалю. Але маніпулятор професійний, нічого не скажеш

В сенсі почули зі шкандалю?))

Да тут stm з трусів вистрибувала, кидаючись на форумчан за цього Назарія.
Я з цих сторін про нього почув.
А шкандаль наче ж тільки потім стався.
detroytred
 
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